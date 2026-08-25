राष्ट्रीय लोकदल का मजबूत हुआ कुनबा; आजमगढ़ और मेरठ के इन नेताओं ने थामा RLD का दामन
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और आजमगढ़ निवासी साजिद खान आज़मी ने राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता की ग्रहण.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 25, 2026 at 10:47 AM IST
लखनऊ: विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राष्ट्रीय लोक दल ने उत्तर प्रदेश में संगठन में फेरबदल किया है. राष्ट्रीय लोक दल के नए प्रदेश अध्यक्ष ऐश्वर्य राज सिंह ने सोमवार को मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान विभिन्न क्षेत्र के लोगों ने राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता ग्रहण की, जिससे आरएलडी का कुनबा मजबूत हुआ.
इन्होंने ली सदस्यता: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और आजमगढ़ निवासी साजिद खान आज़मी, राष्ट्रीय हनुमान दल के राष्ट्रीय संगठन महासचिव और मेरठ निवासी तरुण गुप्ता, मेरठ के सचिन तरार ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की विचारधारा में आस्था व्यक्त करते हुए राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता ग्रहण की.
सभी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जयन्त चौधरी के नेतृत्व में पार्टी को मजबूत करने का संकल्प लिया. सदस्यता ग्रहण समारोह के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय महासचिव राजेंद्र शर्मा रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व विधायक शिवकरण सिंह ने की.
इस अवसर पर राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अनुपम मिश्रा, राष्ट्रीय महासचिव एवं पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य अनिल दुबे, पार्लियामेंट्री बोर्ड के विशेष आमंत्रित सदस्य चन्द्रबली यादव, वरिष्ठ नेता वसीम हैदर, आरपी सिंह चौहान, अफसर अली, प्रदेश कोषाध्यक्ष बीएल प्रेमी, अजय सिंह, एहसानुल्लाह कैफ सहित पार्टी के अनेक वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे. कार्यक्रम का संचालन प्रदेश मीडिया प्रभारी मयंक त्रिवेदी ने किया.
प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ऐश्वर्य राज सिंह ने कहा, साजिद खान आज़मी, तरुण गुप्ता और सचिन तरार के अपने समर्थकों के साथ राष्ट्रीय लोकदल में शामिल होने से निश्चित रूप से पार्टी को मजबूती मिलेगी. आजमगढ़ से राष्ट्रीय लोकदल का पुराना और मजबूत रिश्ता रहा है. साजिद खान आज़मी के पार्टी से जुड़ने से आजमगढ़ और पूर्वांचल में संगठन को नई ऊर्जा मिलेगी. वहीं मेरठ से तरुण गुप्ता और सचिन तरार के साथियों सहित पार्टी में आने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संगठन और अधिक मजबूत होगा.
प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयन्त चौधरी किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह की विचारधारा को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं. उनके नेतृत्व में पार्टी किसानों, मजदूरों, नौजवानों, महिलाओं और समाज के सभी वंचित व कमजोर वर्गों के हितों के लिए लगातार कार्य कर रही है.
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल का उद्देश्य चौधरी चरण सिंह के विचारों और सिद्धांतों को जन-जन तक पहुंचाना है. समाज के प्रत्येक वर्ग को सम्मान और अवसर दिलाना है. नए साथियों के जुड़ने से पार्टी का संगठनात्मक आधार और मजबूत होगा. आने वाले समय में राष्ट्रीय लोकदल और अधिक मजबूती के साथ जनहित के मुद्दों को उठाएगा.
ऐश्वर्य राज सिंह ने पार्टी में शामिल हुए सभी नए साथियों का स्वागत करते हुए विश्वास व्यक्त किया कि वे राष्ट्रीय लोकदल की विचारधारा को आगे बढ़ाने और संगठन को मजबूत करने में सक्रिय भूमिका निभाएंगे.
इस अवसर पर साजिद खान आज़मी ने कहा कि जयन्त चौधरी के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोकदल को मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा. पूर्वांचल में चौधरी चरण सिंह की नीतियों और विचारधारा का व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जाएगा. तरुण गुप्ता ने कहा कि पार्टी के शीर्ष और प्रदेश नेतृत्व के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय लोकदल की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए संगठन को मजबूत करने के लिए पूरी निष्ठा के साथ कार्य किया जाएगा.
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