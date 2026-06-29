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नारायणपुर में राष्ट्रीय किसान यूनियन का शक्ति प्रदर्शन, किसानों की ट्रैक्टर रैली, पेट्रोल डीजल, बीज और खाद की मांग

नारायणपुर जिले में राष्ट्रीय किसान यूनियन के नेतृत्व में सोमवार को किसानों का गुस्सा सड़कों पर दिखाई दिया. जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे सैकड़ों किसान 50 से अधिक ट्रैक्टरों में सवार होकर रैली के रूप में कलेक्ट्रेट की ओर बढ़े. किसानों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर नारेबाजी करते हुए शक्ति प्रदर्शन किया. कलेक्ट्रेट पहुंचने से पहले ही प्रशासन द्वारा भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर बैरिकेडिंग की गई थी. सुरक्षा बलों ने किसानों की रैली को निर्धारित स्थल पर रोक दिया, जिसके बाद किसान नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच चर्चा हुई. इसके बाद किसानों ने मौके पर ही मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा.

नारायणपुर : किसानों की समस्याओं को लेकर राष्ट्रीय किसान यूनियन ने सोमवार को ट्रैक्टर रैली निकाली. 50 से अधिक ट्रैक्टरों में सवार होकर किसान कलेक्ट्रेट की ओर रवाना हुए, लेकिन प्रशासन द्वारा लगाए गए बैरिकेड पर उन्हें रोक दिया गया. इसके बाद मौके पर ही किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा. किसानों ने पेट्रोल-डीजल की समस्या, खाद एवं बीज की उपलब्धता तथा मक्का फसल की सरकारी खरीदी को लेकर तीन प्रमुख मांगें रखीं. किसानों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द इन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो प्रदेशभर के किसान नारायणपुर पहुंचकर बड़ा आंदोलन करेंगे.

जानिए क्या है किसानों की मांगें ?

किसानों द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में पहली और सबसे प्रमुख मांग पेट्रोल एवं डीजल की उपलब्धता को लेकर की गई.किसानों का कहना है कि नारायणपुर जिले में लंबे समय से पेट्रोल और डीजल की समस्या बनी हुई है. वर्तमान व्यवस्था के तहत किसानों को डीजल प्राप्त करने के लिए अपने ट्रैक्टरों को लेकर पेट्रोल पंप तक जाना पड़ता है, जिससे उन्हें अतिरिक्त आर्थिक बोझ उठाना पड़ता है.किसान नेताओं ने बताया कि ट्रैक्टरों का एवरेज पहले ही काफी कम होता है और कई ग्रामीण क्षेत्रों से पेट्रोल पंप की दूरी 40 किलोमीटर से अधिक है.ऐसे में किसानों को जर्किन या डिब्बों में डीजल उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि उन्हें अनावश्यक आर्थिक नुकसान का सामना न करना पड़े.

नारायणपुर में किसानों की ट्रैक्टर रैली (ETV BHARAT)

किसानों की दूसरी मांग

दूसरी मांग कृषि क्षेत्र से जुड़ी मूलभूत आवश्यकताओं को लेकर उठाई गई. किसानों ने मांग की कि जिले में खाद एवं बीज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए और कृषि विभाग द्वारा निजी दुकानों की नियमित निगरानी की जाए. किसानों का आरोप है कि जिले के कई निजी खाद एवं बीज विक्रेता निर्धारित मूल्य से दोगुनी कीमत वसूल रहे हैं, जिससे किसानों को आर्थिक शोषण का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने प्रशासन से इस मामले में कठोर कार्रवाई की मांग की.

किसानों की तीसरी मांग

तीसरी प्रमुख मांग जिले में मक्का उत्पादक किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए रखी गई. किसानों ने मांग की कि नारायणपुर जिले में मक्का फसल की खरीदी के लिए शासकीय मंडी की स्थापना की जाए और मक्का की फसल का समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीदी सुनिश्चित की जाए. किसानों का कहना है कि वर्तमान में उन्हें निजी व्यापारियों के हाथों कम कीमत पर अपनी उपज बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिससे उन्हें उचित लाभ नहीं मिल पाता.

राष्ट्रीय किसान यूनियन ने सौंपा ज्ञापन (ETV BHARAT)

अगर हमारी मांगों पर तुरंत कार्रवाई नहीं की गई, तो आने वाले समय में नारायणपुर के अंदर बड़ा आंदोलन होगा. प्रदेशभर के किसान नारायणपुर पहुंचकर विशाल धरना-प्रदर्शन और ट्रैक्टर रैली आयोजित करेंगे. इसके साथ ही सरकार के खिलाफ व्यापक आंदोलन छेड़ा जाएगा- परवीन क्रांति, छत्तीसगढ़ प्रभारी, भारतीय किसान यूनियन

राष्ट्रीय किसान यूनियन द्वारा किया गया यह प्रदर्शन स्पष्ट संकेत देता है कि नारायणपुर जिले के किसान अपनी मूलभूत समस्याओं को लेकर गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं. अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि प्रशासन और राज्य सरकार किसानों की इन तीन प्रमुख मांगों पर कितना गंभीरता से विचार करती है, क्योंकि किसानों ने साफ कर दिया है कि समाधान नहीं मिलने पर उनका आंदोलन आने वाले समय में और अधिक व्यापक रूप ले सकता है.