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PRD जवानों के लिए खुशखबरी, सीएम धामी ने राष्ट्रीय एकता दिवस पर मानदेय वृद्धि का किया एलान

दौड़ को झंडी दिखाकर रवाना करते मुख्यमंत्री धामी ( Photo-ETV Bharat )

साथ ही मुख्यमंत्री ने घोषणा किया कि प्रदेश की हर ग्राम पंचायत में मुख्यमंत्री खेल क्लब का गठन किया जाएगा. उन्होंने कहा कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में खेल गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय प्रतिभाओं को आगे बढ़ने के बेहतर अवसर मिलेंगे. यही नहीं, देहरादून के आमवाला स्थित युवा केंद्र के समीप खाली भूमि को युवा कल्याण विभाग के नाम ट्रांसफर किया जायेगा. इस भूमि पर मिनी स्टेडियम एवं अग्निवीर प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण किया जाएगा.