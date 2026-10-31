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राष्ट्रीय एकता दिवस: शौर्य स्थल पहुंचे राज्यपाल, शहीदों को किया नमन, चमोली में पुलिसकर्मी सम्मानित

इस अवसर पर राज्यपाल डॉ. ढाल सिंह बिसेन ने कहा कि मातृभूमि की रक्षा के लिए भारतीय सेना के जवान जिस अदम्य साहस, कर्तव्यनिष्ठा और समर्पण के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं, वह पूरे देश के लिए प्रेरणा का स्रोत है. देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हुए वीर सैनिकों ने जो सर्वोच्च बलिदान दिया है, वह हमेशा याद रखा जाएगा. उनका बलिदान राष्ट्र के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है. उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा और सम्मान के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों का योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता.

राज्यपाल ने उत्तराखंड को वीरभूमि बताते हुए कहा प्रदेश की मिट्टी में देशभक्ति और राष्ट्रसेवा का भाव रचा-बसा है. यहां लगभग हर दूसरे घर से कोई न कोई व्यक्ति देश की सशस्त्र सेनाओं में अपनी सेवाएं दे रहा है. उत्तराखंड के युवाओं में सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करने का जज्बा हमेशा से रहा है. यही वजह है कि प्रदेश का सेना और सैन्य परंपराओं से गहरा जुड़ाव है. उन्होंने कहा हमें अपने वीर सैनिकों, शहीदों और उनके परिवारों पर गर्व है. सैनिकों का त्याग केवल उनके परिवारों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरा देश उनके बलिदान का ऋणी है.

उन्होंने कहा शहीदों की स्मृतियों को संजोकर रखना और आने वाली पीढ़ियों को उनके साहस और बलिदान से परिचित कराना हम सभी की जिम्मेदारी है. शौर्य स्थल जैसे स्मारक देश के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले सैनिकों की वीरता और समर्पण की याद दिलाते हैं. ऐसे स्थल युवाओं में राष्ट्रप्रेम, अनुशासन और देशसेवा की भावना को मजबूत करने का काम करते हैं.

लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 151वीं जयंती पर शनिवार को चमोली पुलिस ने राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया. पुलिस लाइन गोपेश्वर में आयोजित कार्यक्रम में पुलिस अधिकारियों और जवानों ने देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा बनाए रखने की शपथ ली. इस दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले तीन पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को पुलिस महानिदेशक की ओर से प्रशस्ति डिस्क एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया.

