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राष्ट्रीय एकता दिवस पर उत्तराखंड पुलिस की बड़ी तैयारी, थानों में परेड का होगा लाइव प्रसारण

राष्ट्रीय एकता दिवस की तैयारी ( Photo-ETV Bharat )

देहरादून: राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर 31 अक्टूबर को उत्तराखंड पुलिस प्रदेशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करेगी. गुजरात के एकता नगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में आयोजित होने वाली ‘एकता परेड-2026’ का प्रदेश के सभी पुलिस थानों में सीधा प्रसारण किया जाएगा. इसके साथ ही पुलिसकर्मियों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई जाएगी और आमजन को साइबर अपराध, ऑनलाइन धोखाधड़ी तथा नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया जाएगा.

पुलिस मुख्यालय के मुताबिक, प्रधानमंत्री के ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को विभिन्न जनपदों की जिम्मेदारी सौंपी गई है. अधिकारी अपने आवंटित जनपदों में पहुंचकर कार्यक्रमों में प्रतिभाग करेंगे. इन आयोजनों में स्थानीय नागरिकों, प्रबुद्धजनों, स्कूली छात्र-छात्राओं, युवाओं और सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी.