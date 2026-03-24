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राजनैतिक पार्टी बनाएंगे अलंकार अग्निहोत्री; चुनाव आयोग में दिया आवेदन

राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा का यह कदम प्रदेश और देश की राजनीति में एक नए विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है.

राजनैतिक पार्टी बनाएंगे अलंकार अग्निहोत्री.
राजनैतिक पार्टी बनाएंगे अलंकार अग्निहोत्री. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 24, 2026 at 9:44 AM IST

2 Min Read
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बरेली: देश की राजनीति में एक नए विकल्प की दस्तक देते हुए राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा ने नई राजनीतिक पार्टी के गठन की दिशा में कदम बढ़ा दिया है. सोमवार को नई दिल्ली स्थित चुनाव आयोग मुख्यालय में औपचारिक आवेदन प्रस्तुत किया गया.

जिला अध्यक्ष नीशू गौड़ ने बताया कि राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा ने राजनीतिक पार्टी गठन के क्रम में भारत निर्वाचन कार्यालय में आवदेन किया है. इस मौके पर पार्टी मुखिया सहित सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के कई वकील सहित संगठन के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे.

राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा के पदाधिकारियों ने 23 मार्च 2026 को भारत निर्वाचन आयोग के मुख्यालय, अशोक मार्ग, नई दिल्ली में नई राजनीतिक पार्टी के गठन के लिए आवेदन सौंपा है. इस दौरान संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी, अधिवक्ता और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से पहुंचे कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे.

इस पहल का नेतृत्व संगठन के संस्थापक अलंकार अग्निहोत्री ने किया, जो पूर्व में सिटी मजिस्ट्रेट भी रह चुके हैं. उनके साथ अजय शर्मा (बृज क्षेत्र प्रभारी), आकांक्षा दीक्षित (जिला अध्यक्ष, महिला मोर्चा बरेली), नीशू गौड़ (जिला अध्यक्ष, युवा प्रकोष्ठ), रजत मिश्रा विशेष रूप से उपस्थित रहे.

इस मौके पर संगठन से जुड़े सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं की मौजूदगी ने इस पहल को और मजबूत बनाया. संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि नई पार्टी का उद्देश्य जनता के अधिकारों की रक्षा, सामाजिक न्याय और पारदर्शी शासन व्यवस्था को मजबूत करना होगा.

राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा का यह कदम प्रदेश और देश की राजनीति में एक नए विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है. संगठन का दावा है कि यह नई पार्टी आम लोगों की आवाज बनकर उभरेगी और जमीनी मुद्दों को प्रमुखता से उठाएगी.

फिलहाल, इस आवेदन के बाद अब चुनाव आयोग की प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार है, जिसके बाद नई पार्टी के औपचारिक ऐलान की राह साफ होगी.

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