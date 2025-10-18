ETV Bharat / state

बीजेपी से बगावत कर रश्मि वर्मा ने नरकटियागंज से ठोकी ताल, पहले भी बीजेपी को हरवाया, क्या दोबारो होंगी कामयाब

बेतिया: नरकटियागंज विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की मौजूदा विधायक रश्मि वर्मा ने टिकट कटने के बाद बगावत का ऐलान कर दिया है. रश्मि वर्मा ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में उतरने की घोषणा की है. वे 20 अक्टूबर को अपना नामांकन दाखिल करेंगी. रश्मि ने स्पष्ट किया कि वे बीजेपी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जनता की मांग पर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी. इस कदम से नरकटियागंज में सियासी समीकरण बदल गए हैं और मुकाबला त्रिकोणीय होने की संभावना बढ़ गई है.

2015 की पुनरावृत्ति की चेतावनी: रश्मि वर्मा ने बीजेपी को चेतावनी देते हुए कहा कि नरकटियागंज में 2015 की स्थिति दोहराई जा सकती है. गौरतलब है कि 2015 में बीजेपी से टिकट न मिलने पर रश्मि ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था और बीजेपी की आधिकारिक प्रत्याशी रेणु देवी को हराकर जीत हासिल की थी. इसके बाद 2020 में बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया और वे विधायक चुनी गईं. इस बार पार्टी ने उनका टिकट काटकर संजय कुमार पांडेय को उम्मीदवार बनाया है, जिससे रश्मि नाराज हैं.

रश्मि का दावा पार्टी ने किया विश्वासघात: रश्मि वर्मा ने कहा, 'मैं जनता की मांग पर चुनाव लड़ रही हूं. मेरी टिकट मेरी जनता है. मैं बीजेपी में बनी रहूंगी और पार्टी के लिए काम करती रहूंगी, लेकिन इस बार जनता की आवाज बनकर मैदान में उतरूंगी.' उन्होंने दावा किया कि इस बार उन्हें एक लाख से अधिक वोट मिलेंगे. रश्मि ने बीजेपी पर आयातित प्रत्याशी उतारकर जनता के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया. उनका कहना है कि पार्टी ने उनके और नरकटियागंज की जनता के साथ धोखा किया है.