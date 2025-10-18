बीजेपी से बगावत कर रश्मि वर्मा ने नरकटियागंज से ठोकी ताल, पहले भी बीजेपी को हरवाया, क्या दोबारो होंगी कामयाब
बेतिया के नरकटियागंज से बीजेपी में बगावत सामने आई है. यहां टिकट कटने के बाद रश्मि वर्मा ने निर्दलीय चुनाव लड़ने ऐलान कर दिया है.
बेतिया: नरकटियागंज विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की मौजूदा विधायक रश्मि वर्मा ने टिकट कटने के बाद बगावत का ऐलान कर दिया है. रश्मि वर्मा ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में उतरने की घोषणा की है. वे 20 अक्टूबर को अपना नामांकन दाखिल करेंगी. रश्मि ने स्पष्ट किया कि वे बीजेपी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जनता की मांग पर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी. इस कदम से नरकटियागंज में सियासी समीकरण बदल गए हैं और मुकाबला त्रिकोणीय होने की संभावना बढ़ गई है.
2015 की पुनरावृत्ति की चेतावनी: रश्मि वर्मा ने बीजेपी को चेतावनी देते हुए कहा कि नरकटियागंज में 2015 की स्थिति दोहराई जा सकती है. गौरतलब है कि 2015 में बीजेपी से टिकट न मिलने पर रश्मि ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था और बीजेपी की आधिकारिक प्रत्याशी रेणु देवी को हराकर जीत हासिल की थी. इसके बाद 2020 में बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया और वे विधायक चुनी गईं. इस बार पार्टी ने उनका टिकट काटकर संजय कुमार पांडेय को उम्मीदवार बनाया है, जिससे रश्मि नाराज हैं.
रश्मि का दावा पार्टी ने किया विश्वासघात: रश्मि वर्मा ने कहा, 'मैं जनता की मांग पर चुनाव लड़ रही हूं. मेरी टिकट मेरी जनता है. मैं बीजेपी में बनी रहूंगी और पार्टी के लिए काम करती रहूंगी, लेकिन इस बार जनता की आवाज बनकर मैदान में उतरूंगी.' उन्होंने दावा किया कि इस बार उन्हें एक लाख से अधिक वोट मिलेंगे. रश्मि ने बीजेपी पर आयातित प्रत्याशी उतारकर जनता के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया. उनका कहना है कि पार्टी ने उनके और नरकटियागंज की जनता के साथ धोखा किया है.
त्रिकोणीय मुकाबले के आसार: रश्मि वर्मा के निर्दलीय चुनाव लड़ने के ऐलान से बीजेपी खेमे में हलचल मच गई है. उनके इस कदम से नरकटियागंज में मुकाबला त्रिकोणीय होने की संभावना है, जो बीजेपी के लिए चुनौती बन सकता है. रश्मि की मजबूत स्थानीय पकड़ और 2015 की जीत का इतिहास उनके पक्ष में है. अब सभी की नजरें 20 अक्टूबर को उनके नामांकन और आने वाले चुनावी समीकरणों पर टिकी हैं.
रश्मि वर्मा की बगावत ने नरकटियागंज की सियासत को गरमा दिया है. बीजेपी के लिए यह स्थिति न केवल आंतरिक कलह को दर्शाती है, बल्कि क्षेत्र में पार्टी की रणनीति पर भी सवाल उठाती है. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि रश्मि की निर्दलीय उम्मीदवारी बीजेपी के वोट बैंक को कितना प्रभावित करती है और क्या वे 2015 की तरह फिर से इतिहास रच पाएंगी.
