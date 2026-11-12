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मॉर्निंग वॉक पर निकले तहसीलदार को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, गंभीर हालत में उदयपुर रेफर

राशमी तहसीलदार श्रीलाल मीणा ( ETV Bharat Chittorgarh )

चित्तौड़गढ़: जिले के राशमी तहसीलदार श्रीलाल मीणा गुरुवार सुबह हादसे का शिकार हो गए. राशमी तहसील मुख्यालय पर मॉर्निंग वॉक के दौरान अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी. हादसे में तहसीलदार गंभीर घायल हो गए. घायल अवस्था में उन्हें पहले चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय और यहां से भी गंभीर स्थिति को देखते हुए आगे इलाज के लिए उदयपुर रेफर कर दिया गया. पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी हुई है.