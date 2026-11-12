मॉर्निंग वॉक पर निकले तहसीलदार को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, गंभीर हालत में उदयपुर रेफर
चित्तौड़गढ़ के जिला चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार के बाद हालत नाजुक होने के कारण उन्हें उदयपुर इलाज के लिए रेफर कर दिया है.
Published : November 12, 2026 at 1:14 PM IST
चित्तौड़गढ़: जिले के राशमी तहसीलदार श्रीलाल मीणा गुरुवार सुबह हादसे का शिकार हो गए. राशमी तहसील मुख्यालय पर मॉर्निंग वॉक के दौरान अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी. हादसे में तहसीलदार गंभीर घायल हो गए. घायल अवस्था में उन्हें पहले चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय और यहां से भी गंभीर स्थिति को देखते हुए आगे इलाज के लिए उदयपुर रेफर कर दिया गया. पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी हुई है.
गंगरार पुलिस उप अधीक्षक उदयसिंह ने बताया कि गुरुवार सुबह यह हादसा राशमी मुख्यालय पर पंचायत समिति चौराहे के पास हुआ. तहसीलदार श्रीलाल मीणा मॉर्निंग वॉक कर रहे थे. इसी दौरान अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी. टक्कर लगते ही तहसीलदार सड़क पर गिर पड़े. मौके पर मौजूद राहगीरों ने उन्हें संभाला और राशमी चिकित्सालय पहुंचाया. यहां प्राथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय पहुंचाया.
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तहसीलदार मीणा के सिर पर गंभीर चोटें आई हैं. जिला चिकित्सालय में हालत नाजुक होने के चलते चिकित्सकों ने उन्हें उदयपुर इलाज के लिए रेफर कर दिया है. फिलहाल तहसीलदार की हालत नाजुक बनी हुई है. सूचना मिलते ही राशमी थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में आस-पास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है. सीआई गेहरीलाल गुर्जर एवं उनकी टीम अज्ञात वाहन की तलाश कर रही है. फुटेज के आधार पर वाहन की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं. तहसीलदार को टक्कर मारने वाला वाहन कार होने की संभावना है.