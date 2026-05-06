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धनबाद की बेटी रशीदा ने किया कमाल, इंटर साइंस में बनीं झारखंड टॉपर

धनबाद की रशीदा नाज JAC बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा में साइंस स्ट्रीम में झारखंड टॉपर बनी हैं.

JAC Board Inter Result 2026
परिवार के साथ टॉपर राशिदा नाज (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 6, 2026 at 7:48 PM IST

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धनबाद: कोयलांचल की बेटी रशीदा नाज ने झारखंड इंटरमीडिएट साइंस परीक्षा में पूरे राज्य में पहला स्थान हासिल कर जिले का मान बढ़ाया है. साधारण परिवार से आने वाली रशीदा की इस उपलब्धि ने यह साबित कर दिया कि मेहनत, लगन और सही मार्गदर्शन से हर सपना पूरा किया जा सकता है.

झरिया विधानसभा क्षेत्र के जमाडोबा रमजानपुर की रहने वाली रशीदा नाज ने झारखंड इंटरमीडिएट साइंस परीक्षा में टॉप कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है. DAV प्लस टू हाई स्कूल, पाथरडीह की छात्रा रशीदा ने परीक्षा में कुल 489 अंक प्राप्त कर यह उपलब्धि हासिल की. उनकी सफलता की खबर मिलते ही परिवार, स्कूल और पूरे इलाके में खुशी का माहौल बन गया. लोग रशीदा को बधाई देने उनके घर पहुंच रहे हैं.

रशीदा नाज बनीं स्टेट टॉपर (Etv Bharat)

रशीदा को गणित विषय विशेष रूप से पसंद है, लेकिन परीक्षा में उन्होंने केमिस्ट्री में सबसे शानदार प्रदर्शन किया और सर्वाधिक अंक हासिल किए. सीमित संसाधनों वाले परिवार से आने के बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई में कभी बाधा नहीं आने दी. उनके पिता निजी क्षेत्र में काम करते हैं, लेकिन परिवार ने हर परिस्थिति में रशीदा का हौसला बनाए रखा.

रशीदा की पढ़ाई का तरीका भी बाकी छात्रों से अलग रहा. उन्होंने महंगी कोचिंग या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर ज्यादा निर्भरता नहीं रखी, बल्कि स्कूल की पढ़ाई और शिक्षकों के मार्गदर्शन को ही अपनी सफलता का आधार बनाया. उन्होंने बताया कि शुरुआती दिनों में उनकी बड़ी बहन ने पढ़ाई में काफी मदद की और मजबूत नींव तैयार की.

रशीदा ने कहा कि उन्हें अच्छे रिजल्ट की उम्मीद थी, लेकिन पूरे राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त करना उनके लिए बेहद खास पल है. उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय माता-पिता, शिक्षकों और खास तौर पर अपनी बड़ी बहन को दिया है. भविष्य को लेकर भी रशीदा का लक्ष्य साफ है. वह आगे चलकर प्रोफेसर बनना चाहती हैं और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देकर विद्यार्थियों को बेहतर दिशा देना चाहती हैं. राशिदा के पिता प्राइवेट जॉब करते हैं. मां हाउस वाइफ हैं.

रशीदा की इस उपलब्धि से जमाडोबा और पाथरडीह क्षेत्र में गर्व का माहौल है. स्कूल के शिक्षकों और स्थानीय लोगों का कहना है कि रशीदा शुरू से ही मेहनती, अनुशासित और प्रतिभाशाली छात्रा रही हैं और उनकी यह कामयाबी लगातार मेहनत का परिणाम है.

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