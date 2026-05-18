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कोलंबो में आयोजित चौथे एशिया केक ऑस्कर्स एडिशन में रांची की राशि ने लहराया भारत का प्रचम, जीता अवार्ड

रांची की राशि श्रीलंका में प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित ( सौ. राशि सिन्हा )

रांची: श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में 17 मई को 4th Edition Asia Cake Oscars–World Edition 2026 के Whipped Cream Wedding Cake Artist Intermediate Category आयोजित किया गया था. जिसमें रांची की राशि सिन्हा को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है. कार्यक्रम में भारत से 45 केक आर्टिस्ट्स को शामिल होने का आमंत्रण मिला था.

इस प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राशि सिन्हा को प्रतिष्ठित अवॉर्ड और सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है. इस अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में कई देशों के प्रतिभागियों ने भी हिस्सा लिया था. जहां राशि सिन्हा ने अपनी कला और क्रिएटिविटी से सभी को प्रभावित किया है. कोलंबो में आयोजित इस समारोह में राशि सिन्हा को रविवार को ट्रॉफी और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया. इस उपलब्धि के बाद परिवार और शुभचिंतकों में खुशी का माहौल है.

रांची की राशि कोलंबो में सम्मानित (सौ. राशि सिन्हा)

धोनी के चेहरे वाली कस्टमाइज केक बनाकर सुर्खियों में आई थी राशि

रांची की कोयला विहार की रहने राशि सिन्हा की पारंगतता एक से बढ़कर एक केक बनाने की है. पिछले वर्ष उन्होंने रांची के राजकुमार महेंद्र सिंह धोनी के चेहरे वाली केक (कस्टमाइज केक) बनाकर खूब सुर्खियां बटोरी थी. कोलंबो में मिले सम्मान से बेहद खुश राशि सिन्हा बताती हैं कि जब वह केक बनाना शुरू की थी, तब शौक-शौक में शुरू किए इस काम में इतना आगे जायेगी, यह सोची भी नहीं थी.