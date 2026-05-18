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कोलंबो में आयोजित चौथे एशिया केक ऑस्कर्स एडिशन में रांची की राशि ने लहराया भारत का प्रचम, जीता अवार्ड

रांची की बेटी राशि ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश का नाम रोशन किया है. कोलंबो में चौथे एशिया केक ऑस्कर्स एडिशन में सम्मानित किया गया.

ASIA CAKE OSCARS IN COLOMBO
रांची की राशि श्रीलंका में प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित (सौ. राशि सिन्हा)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 18, 2026 at 5:10 PM IST

2 Min Read
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रांची: श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में 17 मई को 4th Edition Asia Cake Oscars–World Edition 2026 के Whipped Cream Wedding Cake Artist Intermediate Category आयोजित किया गया था. जिसमें रांची की राशि सिन्हा को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है. कार्यक्रम में भारत से 45 केक आर्टिस्ट्स को शामिल होने का आमंत्रण मिला था.

इस प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राशि सिन्हा को प्रतिष्ठित अवॉर्ड और सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है. इस अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में कई देशों के प्रतिभागियों ने भी हिस्सा लिया था. जहां राशि सिन्हा ने अपनी कला और क्रिएटिविटी से सभी को प्रभावित किया है. कोलंबो में आयोजित इस समारोह में राशि सिन्हा को रविवार को ट्रॉफी और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया. इस उपलब्धि के बाद परिवार और शुभचिंतकों में खुशी का माहौल है.

रांची की राशि कोलंबो में सम्मानित (सौ. राशि सिन्हा)

धोनी के चेहरे वाली कस्टमाइज केक बनाकर सुर्खियों में आई थी राशि

रांची की कोयला विहार की रहने राशि सिन्हा की पारंगतता एक से बढ़कर एक केक बनाने की है. पिछले वर्ष उन्होंने रांची के राजकुमार महेंद्र सिंह धोनी के चेहरे वाली केक (कस्टमाइज केक) बनाकर खूब सुर्खियां बटोरी थी. कोलंबो में मिले सम्मान से बेहद खुश राशि सिन्हा बताती हैं कि जब वह केक बनाना शुरू की थी, तब शौक-शौक में शुरू किए इस काम में इतना आगे जायेगी, यह सोची भी नहीं थी.

asia Cake Oscars in colombo
कोलंबो में तिरंगे के साथ भारतीय महिलाएं (ईटीवी भारत)

राशि सिन्हा ने बताया कि उनकी रूचि धीरे-धीरे केक बनाने में बढ़ती गयी और इसी कला ने आज उन्हें अंतरार्ष्ट्रीय पहचान दे दी. उन्होंने ने बताया कि उन्हें इस बात की खुशी है कि टीम इंडिया के कप्तान रहे रांची के महेंद्र सिंह धोनी को भी उनका केक बेहद पसंद है. उनके फेस वाला केक की वजह से ही वह कोलंबो की प्रतियोगिता में शामिल हो पाई.

ज्यादा महिलाएं केक बनाने की कला सीखकर स्वावलंबी बनें: राशि

राशि सिन्हा ने बताया कि केक बनाने की कला न सिर्फ महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की कला है, बल्कि यह कला प्रतिष्ठा और सम्मान भी दिलाता है. उन्होंने कहा कि उनकी इच्छा है कि ज्यादा से ज्यादा युवतियां और महिलाएं केक बनाने की कला को सीखे और स्वाबलंबी बनें.

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