RAS RESULT 2024 : रायसिंहनगर की शालू कस्वां ने हासिल की 8वीं रैंक, पहले ही प्रयास में बनीं RAS टॉपर
रायसिंहनगर के किसान की बेटी शालू कस्वां बनीं अफसर, RAS परीक्षा में हासिल की 8वीं रैंक.
Published : April 18, 2026 at 2:58 PM IST
श्रीगंगानगर : जिले के रायसिंहनगर के एक साधारण किसान परिवार की बेटी ने अपनी मेहनत और आत्मविश्वास के दम पर बड़ा मुकाम हासिल करते हुए इतिहास रच दिया है. गांव 50 एनपी ततारसर की शालू कस्वां ने RAS-2024 परीक्षा में 8वीं रैंक प्राप्त कर न सिर्फ अपने परिवार बल्कि पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है.
शालू कस्वां को 8वीं रैंक : शालू कस्वां ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) परीक्षा-2024 में अपने पहले ही प्रयास में 8वीं रैंक प्राप्त कर पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है. शालू एक साधारण किसान परिवार से ताल्लुक रखती हैं. उनके पिता चेतराम कस्वां खेती करते हैं, जबकि माता कमलेश देवी गृहिणी हैं. आर्थिक बाधाओं के बावजूद परिवार ने बेटी की शिक्षा में कोई कमी नहीं आने दी. शालू ने अपनी स्कूली शिक्षा गुरुसर मोडिया से पूरी की और आगे की पढ़ाई रायसिंहनगर के एमडीएम कॉलेज से पूरी की.
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शालू ने बिना किसी कोचिंग के घर पर रहकर सेल्फ स्टडी के जरिए यह मुकाम हासिल किया. उन्होंने अनुशासित दिनचर्या अपनाई और लगातार मेहनत करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त किया. उनका कहना है कि आत्मविश्वास और नियमित अध्ययन ही उनकी सफलता का मूल मंत्र रहा. राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा शनिवार को घोषित परिणाम में शालू की इस उपलब्धि से पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई. परिवार और ग्रामीणों ने मिठाई बांटकर जश्न मनाया. बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है. शालू की सफलता न केवल उनके परिवार के लिए गर्व का विषय है, बल्कि क्षेत्र की अन्य बेटियों के लिए भी एक प्रेरणा बनकर उभरी है.