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RAS RESULT 2024 : रायसिंहनगर की शालू कस्वां ने हासिल की 8वीं रैंक, पहले ही प्रयास में बनीं RAS टॉपर

शालू कस्वां ने RAS परीक्षा में मारी बाजी ( फोटो ईटीवी भारत श्रीगंगानगर )