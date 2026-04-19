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RAS Result 2024 : अंधेरे को चीरकर उत्कर्ष ने लिखी सफलता की कहानी, ब्लाइंड कैटेगरी में पाई 10वीं रैंक

झुंझुनू के उत्कर्ष मित्तल ने साबित किया है कि हौसला हो तो शारीरिक अक्षमता सफलता में बाधा नहीं बनती. पढ़िए...

उदयपुरवाटी निवासी उत्कर्ष मित्तल
उदयपुरवाटी निवासी उत्कर्ष मित्तल (ETV Bharat Jhunjhunu)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 19, 2026 at 9:22 AM IST

3 Min Read
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झुंझुनू : राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) परीक्षा 2024 के परिणाम में झुंझुनू जिले के उदयपुरवाटी निवासी उत्कर्ष मित्तल ने मिसाल कायम की है. अपनी शारीरिक अक्षमता को मात देते हुए उत्कर्ष ने ब्लाइंड कैटेगरी में पूरे राजस्थान में 10वीं रैंक हासिल की है.

​उत्कर्ष की इस सफलता पर उनके परिवार और क्षेत्र में खुशी की लहर है. इस उपलब्धि के पीछे उनके कड़े संघर्ष और परिवार के अटूट सहयोग की कहानी छिपी है. आंखों की रोशनी न होने के बावजूद उत्कर्ष ने RAS जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा में टॉप 10 (ब्लाइंड कैटेगरी) में स्थान बनाकर यह साबित कर दिया कि शारीरिक अक्षमता प्रतिभा के आड़े नहीं आती. रमाकांत मित्तल को अपने बेटे उत्कर्ष की इस उपलब्धि की खबर जैसे ही लगी, पूरे घर में जश्न का माहौल हो गया. उत्कर्ष के घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है. पिता रमाकांत मित्तल और परिवार के अन्य सदस्यों ने उत्कर्ष की मेहनत पर गर्व जताया है. उन्होंने बताया कि उत्कर्ष बचपन से ही पढ़ाई में कुशाग्र थे और उनका लक्ष्य हमेशा से समाज सेवा का रहा है.

उत्कर्ष मित्तल से बातचीत (ETV Bharat Jhunjhunu)

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10वीं कक्षा से देखा था सपना : ​उत्कर्ष ने बताया कि उनके मन में प्रशासनिक अधिकारी बनने का विचार स्कूल के समय से ही आ गया था. कक्षा 10 में उनके शिक्षक ओमप्रकाश ने उन्हें इस क्षेत्र में जाने के लिए प्रेरित किया. इसके बाद कॉलेज के दौरान उनके चाचा नवीन मित्तल और भाई निकुंज ने उन्हें लगातार मार्गदर्शन दिया और उनका हौसला बढ़ाया. ​एक दृष्टिबाधित अभ्यर्थी के लिए पढ़ाई करना और परीक्षा देना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था. उत्कर्ष बताते हैं कि प्रीलिम्स परीक्षा उन्होंने नीमकाथाना में दी. मेन्स परीक्षा जयपुर में आयोजित हुई. इंटरव्यू अजमेर में RPSC मुख्यालय में हुआ, जहां बोर्ड सदस्यों ने उनके साथ बहुत ही सहयोग किया और अच्छा व्यवहार किया.

परिवार के साथ उत्कर्ष
परिवार के साथ उत्कर्ष (ETV Bharat Jhunjhunu)

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उत्कर्ष का लक्ष्य और बड़ा : ​तैयारी के दौरान नोट्स पढ़ने से लेकर टेस्ट पेपर सॉल्व करने तक, उनके परिजनों ने उनका पूरा साथ दिया. उत्कर्ष की मां का सपना है कि उनका बेटा आगे चलकर SDM बने और समाज की सेवा करे. ​उत्कर्ष अपनी सफलता का पूरा श्रेय अपने परिवार को देते हैं. उनका कहना है कि पिता और दादा ने हमेशा उन पर भरोसा जताया. हर कदम पर सपोर्ट किया. चाहे वह टेस्ट दिलाने ले जाना हो या पढ़ाई के लिए संसाधन जुटाना, उन्होंने हर जगह साथ दिया. अपनी वर्तमान सफलता से उत्साहित उत्कर्ष का लक्ष्य अभी और बड़ा है. वे अपनी रैंक में और सुधार करना चाहते हैं और भविष्य में एक कुशल प्रशासनिक अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं देना चाहते हैं.

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