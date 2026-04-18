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RAS RESULT 2024 : सेल्फ स्टडी कर नवनीत ने हासिल की रैंक 3, कहा- लगन और मेहनत की बदौलत मिली कामयाबी

नवनीत ने 24 साल की उम्र में दूसरे अटेम्प्ट में ये कामयाबी हासिल की है. उनका जन्म गुलाबपुरा उपखंड क्षेत्र के छोटे से गांव बराठिया में हुआ. उनके पिता पास ही के खामोर गांव के राजकीय विद्यालय में तृतीय श्रेणी अध्यापक हैं और माता गृहणी हैं. बड़ी एक बहन है, जो शिक्षा विभाग में एलडीसी के पद पर कार्यरत है. 24 वर्षीय नवनीत ने प्रारंभिक शिक्षा गुलाबपुरा क्षेत्र के वीकेवी स्कूल से पूरी की. कक्षा 6 से 12वीं तक शिक्षा हिंदुस्तान जिंक के विद्यालय में की. 12वीं तक शिक्षा पूरी करने के बाद नवनीत ने जयपुर जेएनयू से बीएससी बीएड की.

भीलवाड़ा/अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से शनिवार को जारी हुए आरएएस परीक्षा परिणाम में भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा उपखंड क्षेत्र के रहने वाले नवनीत मुकेश कुमार शर्मा ने तीसरा स्थान हासिल किया है. नवनीत ने वर्ष 2023 की आरएएस परीक्षा में 87वीं रैंक हासिल की थी. वर्तमान में मार्च माह से अजमेर में तहसीलदार की ट्रेनिंग कर रहे हैं. नवनीत शर्मा ने इस कामयाबी के बारे में ईटीवी भारत से अपने अनुभव साझा किए. उन्होंने कहा कि एकाग्र मन से पढ़ाई की. लगातार मेहनत करने के कारण ही ये कामयाबी मिली है.

तहसीलदार की कर रहे ट्रेनिंग : नवनीत बताते हैं कि इसके बाद वो घर पर ही प्रतिदिन 18 से 20 घंटा पढ़ाई करते थे. आरएएस की वर्ष 2023 में आयोजित हुई परीक्षा में 87वीं रैंक मिली और तहसीलदार के लिए पद पर चयन हुआ. वर्तमान में नवनीत अजमेर आरटीआई में तहसीलदार पद के लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं. शनिवार को राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से जारी हुए परिणामों में टॉपर लिस्ट में तीसरा स्थान मिला है. नवनीत ने कहा कि लगन और मेहनत की बदौलत आज ये कामयाबी मिली. इस कामयाबी का क्रेडिट अपने इष्ट देव, माता-पिता और बहन को देता हूं.

मां ने कहा था बस सरकारी नौकरी में लग जा : ईटीवी भारत से बातचीत में नवनीत ने बताया कि एक बार मां से पूछा था कि ऐसा क्या करूं, जिससे उन्हें खुशी मिले. तब मां ने कहा था कि सरकारी नौकरी में लग जाओ. शर्मा बताते हैं कि उनकी बड़ी बहन भी एलडीसी पद पर है. आरएएस 2023 की परीक्षा में उन्होंने अपने आप को साबित कर दिया, लेकिन उनका लक्ष्य अतिरिक्त कलेक्टर बनना था. उन्होंने 3 साल मेहनत की, 12 घंटे अध्ययन किया. ऑनलाइन कोचिंग भी ली है. पहली सफलता से पहले वो अपने घर वालों से दूर जयपुर में रह रहे थे.

परिवार के साथ नवनीत (Family)

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आरएएस बनना मुश्किल नहीं : उन्होंने कहा कि प्रदेश को और भी काबिल अफसर मिल रहे हैं. कट ऑफ कम जा रही है. रिजल्ट निकलने में आरपीएससी यूपीएससी से आगे बढ़ रहा है. नाम के साथ मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स भी आरपीएससी ने जारी किए हैं. यह अप्रत्याशित था. हालांकि 2023 में भी आरपीएससी ने मार्क्स डाले थे, लेकिन वह लेट डाले गए थे. पेपर पैटर्न में लगातार बदलाव हो रहा है और प्रश्नों का लेवल भी लगातार बढ़ रहा है. कोई भी विद्यार्थी अपने अध्ययन में गंभीरता ले तो आरएएस बनना मुश्किल नहीं है. पेपर पैटर्न को यदि भली भांति से समझा जाए तो रैंक लाना आसान हो जाएगा.

स्कूल के बच्चों को करते हैं मोटिवेट : नवनीत के पिता मुकेश कुमार शर्मा ने बताया कि वो चार धाम की यात्रा के साथ ही 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा पर हैं. शनिवार को ही यात्रा के 12वें और अंतिम ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में मल्लिकाअर्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने मंदिर में प्रवेश किया. इसी दौरान बेटे नवनीत का फोन आया कि आरएएस में तीसरे स्थान पर चयन हुआ है. नवनीत के पिता ने इसे भगवान शंकर का आशीर्वाद बताया. उन्होंने कहा कि उनके बेटे ने घर पर ही प्रतिदिन 18 घंटे पढ़ाई करता था, जिसकी बदौलत परिवार का नाम रोशन किया है. उन्होंने बताया कि जब बच्चे का वर्ष 2023 की परीक्षा में भी चयन हुआ था तब भी वो बेहद खुश हुए थे. वो प्रतिदिन सरकारी विद्यालय में प्रार्थना सभा में स्कूल के बच्चों को मोटिवेट करते हैं ताकि गांव के बच्चे भी पढ़-लिखकर आगे बढ़ें और ऊंचे पद पर पदस्थापित हों.