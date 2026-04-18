सफलता का सोपान: धोरों की धरती बाड़मेर के दिनेश बने RAS टॉपर, पहले प्रयास में असफल, दूसरे में 57वीं रैंक और तीसरे में पहला स्थान
दिनेश विश्नोई ने तैयारी के दौरान वीडीओ और पटवारी परीक्षा पास की. वीडीओ रहते RAS-2023 परीक्षा में चयनित. अभी आरपीएस ट्रेनिंग कर रहे.
Published : April 18, 2026 at 8:17 PM IST
जयपुर: राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) परीक्षा 2024 में बाड़मेर के दिनेश विश्नोई ने पहला स्थान हासिल कर न केवल अपने क्षेत्र बल्कि पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया. खास बात ये है कि दिनेश पहले से RPS कैडर में चयनित होकर ट्रेनिंग ले रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने लक्ष्य को और ऊंचा रखते हुए दोबारा परीक्षा दी और इस बार टॉप कर नया कीर्तिमान स्थापित किया.
संघर्ष से सफलता तक का सफर :धोरों की धरती बाड़मेर से आने वाले दिनेश विश्नोई का सफर आसान नहीं रहा. ईटीवी भारत से खास बातचीत में उन्होंने बताया, वर्ष 2021 में पहले प्रयास में 948वीं रैंक आई तो कोई सेवा आवंटित नहीं हुई. इस असफलता ने झकझोरा जरूर, लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय अपनी रणनीति बदली और सकारात्मक सोच के साथ फिर तैयारी शुरू की. साल 2023 में दोबारा परीक्षा दी और 57वीं रैंक हासिल की. उन्हें RPS कैडर मिला. यहीं रुकना स्वीकार नहीं किया. उन्होंने तीसरी बार फिर परीक्षा दी और पूरे राजस्थान में पहला स्थान हासिल किया.
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नौकरी के साथ तैयारी जारी : आरएएस-2024 परीक्षा के टॉपर दिनेश ने बताया, तैयारी के दौरान ग्राम विकास अधिकारी और पटवारी जैसे पदों की परीक्षा भी पास की. ग्राम विकास अधिकारी के रूप में कार्य करते हुए ही RAS 2023 परीक्षा दी और सफलता पाई. वर्ष 2023 और 2024 की परीक्षाओं के बीच केवल 7 महीने का अंतर था, क्योंकि 2023 का रिजल्ट देर से जारी हुआ था. ऐसे में उन्होंने बिना रुके तैयारी जारी रखी. इसका फायदा उन्हें RAS 2024 में मिला.
मैंस परीक्षा में शानदार प्रदर्शन टर्निंग पॉइंट :दिनेश के अनुसार, इस बार उनकी मैंस परीक्षा बेहद अच्छी गई और उन्हें सबसे ज्यादा अंक यहीं से मिले. उन्होंने स्वीकारा कि इंटरव्यू की तैयारी उतनी मजबूत नहीं थी, लेकिन लिखित परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन के दम पर टॉप किया.
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तैयारी कर रहे युवाओं के लिए दिनेश के टिप्स
- सफलता के लिए सिलेबस आधारित पढ़ाई बेहद जरूरी
- पुराने टॉपर्स की कॉपियां देखें
- उत्तर लिखने की शैली समझें
- केवल ऑथेंटिक किताबों से पढ़ाई करें
- खुद के नोट्स तैयार करें
- यदि रणनीति सही हो और निरंतरता बनी रहे तो सफलता निश्चित
प्रशासन को जनता के करीब लाने की सोच: दिनेश ने ईटीवी भारत से अपनी प्राथमिकताएं साझा करते हुए कहा, वे ऐसे प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते हैं, जो आम लोगों की पहुंच में हो. उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश रहेगी कि आम व्यक्ति आसानी से SDM से मिल सके. सरकारी योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचे और प्रशासनिक व्यवस्था अधिक पारदर्शी और संवेदनशील बने.
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परिवार बना सबसे बड़ी ताकत : दिनेश ने सफलता का श्रेय अपने परिवार को दिया. उनके पिता रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं. बड़े भाई स्कूल लेक्चरर हैं. बहनों ने लगातार मोटिवेट किया. बकौल दिनेश, परिवार के सहयोग और प्रेरणा के बिना ये सफलता संभव नहीं थी. दिनेश ने बताया, उन्होंने कभी पढ़ाई से समझौता नहीं किया. नौकरी और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाते हुए नियमित अध्ययन किया. स्पोर्ट्स खेलते नहीं और अन्य गतिविधियों से दूर रहकर पूरी तरह अपने लक्ष्य पर फोकस किया. इसका परिणाम आज RAS टॉपर के रूप में सामने आया.
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