पति के निधन से टूटी राजश्री तो सास-ससुर ने बढ़ाया हौसला, पहले ही प्रयास में RAS EXAM में जमाई धाक
जयपुर की राजश्री ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा परीक्षा में विधवा कोटे से पहले पायदान पर पहुंचीं. उनसे ईटीवी भारत ने खास बातचीत की.
Published : October 18, 2025 at 11:10 AM IST|
Updated : October 18, 2025 at 11:51 AM IST
जयपुर : बुधवार रात को राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से जारी किए गए राज्य प्रशासनिक सेवा परीक्षा के नतीजों में कामयाब अभ्यर्थियों के बीच जयपुर की राजश्री की चर्चा हो रही है. उन्होंने विधवा कोटे से इस इम्तिहान में पहला मुकाम हासिल किया है. राजश्री अपनी इस कामयाबी का श्रेय ससुर और सास को देती है. जिनकी प्रेरणा से मुश्किल समझी जाने वाली इस परीक्षा को उन्होंने हौसले के दम पर पास कर लिया.
जोधपुर की रहने वाली राजश्री की शादी साल 2004 में जयपुर के राहुल से हुई थी, इसके बाद 2021 में उनके पति का आकस्मिक निधन हो गया था. राजश्री ने बताया कि अध्यापन के दौरान ही उन्होंने समझा कि एक अधिकारी किस तरह से व्यवस्था में सुधार कर सकता है और एक अध्यापक भले ही समाज को दिशा दिखा दे, पर सिस्टम में सुधार के लिए और अधिक अधिकार की आवश्यकता है.
सास-ससुर ने दिया साथ : राजश्री ने बताया कि उनके इस कामयाब कदम के पीछे सास-ससुर की पूरी मदद रही . उनकी प्रेरणा से ही 17 साल गृहस्थी संभालने के बाद एक बार फिर पढ़ाई शुरू की और सफलता अर्जित की. हार्ट अटैक से पति के निधन के बाद ससुर भोलाराम पारीक ने ही उन्हें कुछ बेहतर करने और अपना भविष्य संवारने की प्रेरणा दी , जिसके दम पर वे पहले सेकंड ग्रेड की टीचर बनी और फिर 2023 में आरएएस की परीक्षा देकर पहले ही प्रयास में सफलता हासिल की. वे बताती हैं कि आज उनकी माताजी ललिता व्यास इस दुनिया में भले ही नहीं हैं, लेकिन जब उन्होंने साल 2023 में इस परीक्षा के लिए तैयारी शुरू की , तो मां ने उन्हें अफसर के रूप में देखने की ख्वाहिश की थी , वे इस सफलता के पीछे उनके आशीर्वाद को भी वजह बताती हैं.
युवाओं को सफलता की सीख : युवाओं के नाम संदेश की बात पर राजश्री का कहना है कि सफलता के लिए पहले सपने देखना जरूरी है. फिर इस सपने को पूरा करने के लिए मेहनत करें. राजश्री का मानना है कि अगर परिश्रम में कमी रह जाती है, तो सपना पूरे नहीं होते हैं. इसलिए सफलता अर्जित करने के लिए ईमानदारी के साथ सही दिशा में प्रयास करने की जरूरत होती है.
पति की बात आती है याद : जोधपुर में राजश्री ने बीएससी की थी , तब ही घर वालों ने उनका रिश्ता तय कर दिया था. इसके बाद पति राहुल उनसे लगातार पढ़ाई जारी रखने की बात कहते रहे , जिसकी वजह से उन्होंने पहली संतान के बाद बीएड कर लिया. हालांकि दूसरी संतान होने पर उनका पढाई से नाता पूरी तरह से टूट गया. जब पति का निधन हुआ , तो घरवालों के समझाने पर उन्होंने पढ़ना शुरू किया. वे बताती हैं कि उनके पति को इस बात का पूरा भरोसा था कि वह पढ़कर किसी भी मुश्किल इम्तिहान को पार कर सकती हैं. इस सफलता के बाद उन्हें अपने पति का वह भरोसा याद आता है.
नौकरी , घर का काम और फिर पढ़ाई : राजश्री के 19 साल की बेटी मानसी और 17 साल का बेटा कुशाग्र भी है. वे बताती हैं कि उनकी पोस्टिंग रींगस के पास एक गांव धीरजपुरा में थी, ऐसे में वे नौकरी के बाद बच्चों को भी संभालती थी. बाद में सास ने घर की जिम्मेदारियों से उन्हें मुक्त कर दिया , तो रोजमर्रा के काम के बाद वह पांच घंटे नियमित पढ़ाई करती थीं. अपने विषय में अपडेट रहने के लिए राजश्री ने ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज भी ली . इन सबके साथ तमाम जिम्मेदारियों के बीच आरएएस प्री परीक्षा , मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के लिए उन्होंने नियमित वक्त निकाला.
