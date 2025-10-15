ETV Bharat / state

आरएएस भर्ती परीक्षा 2023 का अंतिम परिणाम जारी, प्रथम तीन स्थानों पर अजमेर के 3 अभ्यर्थी

राजस्थान राज्य अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2023 का परिणाम में हाड़ौती और मेवात क्षेत्र से एक भी अभ्यर्थी मेरिट सूची में शामिल नहीं हो पाया है.

Rajasthan Public Service Commission
राजस्थान लोक सेवा आयोग (ETV Bharat file Photo)
ETV Bharat Rajasthan Team

October 15, 2025

अजमेर: राजस्थान राज्य अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2023 का परीक्षा परिणाम बुधवार को जारी कर दिया गया. 14 अक्टूबर को साक्षात्कार का अंतिम चरण समाप्त हुआ था. परिणाम के साथ आरएएस परीक्षा 2023 की टॉप 10 अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट भी जारी की गई है. इनमें प्रथम कुशल चौधरी, द्वितीय अंकित पाराशर और तृतीय स्थान पर परमेश्वर चौधरी है. खास बात यह है कि यह तीनों ही अजमेर के निवासी हैं. आयोग ने अपनी वेबसाइट पर वर्गवार और मेरिट अनुसार सफल रहे कुल 2166 अभ्यर्थियों के रोल नंबर भी जारी किए हैं. जबकि भर्ती 972 पदों के लिए हुई थी. आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि आरएएस भर्ती 2023 का अंतिम परिणाम जारी करने के साथ ही टॉप 10 अभ्यार्थियों की सूची भी जारी कर दी गई है.

आरएएस भर्ती 2023 में यह रहे टॉप: आरएएस भर्ती परीक्षा 2023 के अंतिम परिणाम में आयोग की टॉप 10 अभ्यर्थियों की मेरिट सूची में अजमेर के कुशल चौधरी ने प्रथम स्थान हासिल किया है. दूसरे स्थान पर अजमेर की ही अंकित पाराशर और अजमेर के तृतीय स्थान पर परमेश्वर चौधरी हैं.' चौथे स्थान पर झुंझुनू के रंजन कुमार शर्मा, पांचवें स्थान पर नागौर के विक्रम सिंह किरिया, छठे स्थान पर जयपुर की राशि कुमावत, सातवें स्थान पर नागौर के अंजनी कुमार, आठवें स्थान पर हनुमानगढ़ के प्रदीप सहारण, नौवें स्थान पर नागौर के कमल चौधरी और बीकानेर के विकास सियाग हैं. मेरिट सूची पर गौर किया जाए तो हाड़ौती और मेवात क्षेत्र से एक भी अभ्यर्थी मेरिट सूची में शामिल नहीं हो पाया है.

List of the top 10 candidates
टॉप 10 अभ्यर्थियों की सूची (ETV Bharat Ajmer)

पढ़ें: आरएएस भर्ती परीक्षा 2023 के साक्षात्कार का अंतिम दौर 24 सितंबर से, परिणाम अक्टूबर में आने की संभावना

आरएएस भर्ती 2023 के लिए आरपीएससी ने 28 जून, 2023 को 905 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था. इसमें 424 राज्य सेवाएं और 481 पद अधीनस्थ सेवाओं के थे. भर्ती के लिए 1 जुलाई, 2023 को आवेदन लिए गए थे. इस बीच ही निर्धारित पदों की संख्या में इजाफा कर दिया गया. 905 से पद बढ़ाकर 972 कर दिए गए. आरएएस प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए 6 लाख 96 हजार 969 अभ्यर्थियों के आयोग को आवेदन मिले थे. वहीं परीक्षा का आयोजन 1 अक्टूबर 2023 को हुआ था. परीक्षा 4 लाख 57 हजार 927 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी. 20 अक्टूबर, 2023 को परीक्षा का परिणाम जारी किया था. परीक्षा के परिणामस्वरूप 19355 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए अस्थाई रूप से सफल घोषित किया गया था.

पढ़ें: RPSC : विभिन्न पदों के लिए साक्षात्कार की तिथियां घोषित, ये काम जरूर कर लें अभ्यर्थी

  1. आरएएस मुख्य परीक्षा 2023 का आयोजन आयोग की ओर से 20 और 21 जुलाई 2024 को किया गया था. परीक्षा का परिणाम आयोग ने 2 जनवरी, 2025 को जारी किया था.
  2. आरएएस मुख्य परीक्षा 2023 के बाद 2168 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए अस्थाई रूप से सफल घोषित किया गया. वहीं 20 अभ्यर्थियों का रिजल्ट निरस्त किया गया. तीन अभ्यर्थियों का रिजल्ट प्रशासनिक कारण से होल्ड किया गया था. वहीं दो अभ्यर्थियों का रिजल्ट आयोग ने शील्ड कवर रखा था.
  3. आरएएस परीक्षा 2023 के साक्षात्कार का पहला चरण 21अप्रैल 2025 से शुरू हुआ था. वहीं अंतिम चरण 24 सितंबर से 14 अक्टूबर तक चला.

पढ़ें: आरएएस भर्ती 2023 के साक्षात्कार 25 से, फर्जी प्रमाण पत्र सब्मिट करने पर आरपीएसी कर्मी पर जालसाजी का मामला दर्ज

आरएएस भर्ती 2023 में कुल 972: राज्य सेवा में 428 कुल पद हैं. इनमें राजस्थान प्रशासनिक सेवा 59, राजस्थान पुलिस सेवा 81, राजस्थान सहकारिता सेवा 16, राजस्थान सहकारी सेवा 16, राजस्थान उद्योग सेवा 2, राजस्थान नियोजन सेवा 3, राजस्थान राज्य बीमा सेवा 3, राजस्थान वाणिज्य कर सेवा 59, राजस्थान परिवहन सेवा 3, राजस्थान खाद्य एवं नागरिक रसद सेवा 5, राजस्थान ग्रामीण सेवा 41, राजस्थान समेकित बाल विकास सेवाएं 18, राजस्थान राज्य कृषि विपणन सेवा 21 और राजस्थान श्रम कल्याण सेवा दो पद हैं. अधीनस्थ सेवा के कुल पद 668 हैं.

