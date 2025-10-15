ETV Bharat / state

आरएएस भर्ती परीक्षा 2023 का अंतिम परिणाम जारी, प्रथम तीन स्थानों पर अजमेर के 3 अभ्यर्थी

राजस्थान लोक सेवा आयोग ( ETV Bharat file Photo )

अजमेर: राजस्थान राज्य अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2023 का परीक्षा परिणाम बुधवार को जारी कर दिया गया. 14 अक्टूबर को साक्षात्कार का अंतिम चरण समाप्त हुआ था. परिणाम के साथ आरएएस परीक्षा 2023 की टॉप 10 अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट भी जारी की गई है. इनमें प्रथम कुशल चौधरी, द्वितीय अंकित पाराशर और तृतीय स्थान पर परमेश्वर चौधरी है. खास बात यह है कि यह तीनों ही अजमेर के निवासी हैं. आयोग ने अपनी वेबसाइट पर वर्गवार और मेरिट अनुसार सफल रहे कुल 2166 अभ्यर्थियों के रोल नंबर भी जारी किए हैं. जबकि भर्ती 972 पदों के लिए हुई थी. आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि आरएएस भर्ती 2023 का अंतिम परिणाम जारी करने के साथ ही टॉप 10 अभ्यार्थियों की सूची भी जारी कर दी गई है. आरएएस भर्ती 2023 में यह रहे टॉप: आरएएस भर्ती परीक्षा 2023 के अंतिम परिणाम में आयोग की टॉप 10 अभ्यर्थियों की मेरिट सूची में अजमेर के कुशल चौधरी ने प्रथम स्थान हासिल किया है. दूसरे स्थान पर अजमेर की ही अंकित पाराशर और अजमेर के तृतीय स्थान पर परमेश्वर चौधरी हैं.' चौथे स्थान पर झुंझुनू के रंजन कुमार शर्मा, पांचवें स्थान पर नागौर के विक्रम सिंह किरिया, छठे स्थान पर जयपुर की राशि कुमावत, सातवें स्थान पर नागौर के अंजनी कुमार, आठवें स्थान पर हनुमानगढ़ के प्रदीप सहारण, नौवें स्थान पर नागौर के कमल चौधरी और बीकानेर के विकास सियाग हैं. मेरिट सूची पर गौर किया जाए तो हाड़ौती और मेवात क्षेत्र से एक भी अभ्यर्थी मेरिट सूची में शामिल नहीं हो पाया है. टॉप 10 अभ्यर्थियों की सूची (ETV Bharat Ajmer) पढ़ें: आरएएस भर्ती परीक्षा 2023 के साक्षात्कार का अंतिम दौर 24 सितंबर से, परिणाम अक्टूबर में आने की संभावना