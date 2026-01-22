ETV Bharat / state

आरएएस भर्ती-2024: साक्षात्कार का पांचवां चरण 2 फरवरी से शुरू

आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि इस भर्ती के साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले सभी अभ्यर्थियों को ऑनलाइन भरा गया विस्तृत आवेदन पत्र डाउनलोड करके साक्षात्कार के समय दो प्रतियों में सभी प्रमाण-पत्रों की फोटो प्रतियों के साथ-साथ सभी मूल प्रमाण-पत्र लेकर पेश करना होगा.

अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने गुरुवार को विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के साक्षात्कारों का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है. इसके अनुसार राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं (आरएएस) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2024 के साक्षात्कार का पांचवां चरण 2 फरवरी से शुरू होकर 13 फरवरी तक चलेगा.

सहायक आचार्य पदों का साक्षात्कार कार्यक्रम: मेहता ने यह भी बताया कि सहायक आचार्य (कॉलेज शिक्षा विभाग) भर्ती-2023 के तहत सहायक आचार्य (वनस्पति विज्ञान) के अंतिम चरण और एबीएसटी (एनाटॉमी, बायोकैमिस्ट्री आदि) के तृतीय चरण के साक्षात्कार भी 2 से 13 फरवरी, 2026 के बीच आयोजित किए जाएंगे. इन सभी पदों के लिए साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले वे अभ्यर्थी, जिन्होंने पहले अपना विस्तृत आवेदन-पत्र आयोग को जमा नहीं कराया है, उन्हें यह आवेदन-पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड करके साक्षात्कार के समय दो प्रतियों में सभी प्रमाण-पत्रों की फोटो प्रतियों के साथ अनिवार्य रूप से लाना होगा.

अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश: उन्होंने बताया कि साक्षात्कार के समय अभ्यर्थियों को अपना नवीनतम पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो, नवीनतम स्पष्ट फोटो युक्त मूल पहचान-पत्र एवं सभी मूल प्रमाण-पत्र उनकी फोटो प्रतियों के साथ लाना अनिवार्य होगा. इन दस्तावेजों के अभाव में अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित कर दिया जाएगा. आयोग ने यह भी सूचित किया कि अभ्यर्थियों के साक्षात्कार पत्र जल्द ही आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे.