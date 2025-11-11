ETV Bharat / state

आरएएस भर्ती 2024: ऑनलाइन विस्तृत आवेदन पत्र एवं सेवा प्राथमिकता क्रम सब्मिट करने का अंतिम अवसर

RAS Recruitment 2024 ( ETV Bharat Ajmer )

अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं (संयुक्त प्रतियोगी) परीक्षा-2024 के अंतर्गत मुख्य परीक्षा परिणाम में सफल घोषित अभ्यर्थियों को ऑनलाइन विस्तृत आवेदन पत्र एवं सेवा प्राथमिकता क्रम सब्मिट करने का अंतिम अवसर दिया गया है. इधर, आयोग ने कृषि अधिकारी (कृषि विभाग) प्रतियोगी परीक्षा-2024 का परिणाम भी जारी कर दिया है. आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि 8 अक्टूबर 2025 को जारी परिणाम में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ऑनलाइन विस्तृत आवेदन पत्र और सेवा प्राथमिकता क्रम भरे जाने के लिए पूर्व में 30 अक्टूबर से 10 नवंबर 2025 तक अवसर प्रदान किया गया था. मेहता ने बताया कि दिए गए अवसर के तहत ऑनलाइन विस्तृत आवेदन पत्र एवं सेवा प्राथमिकता क्रम नहीं भरने वाले अभ्यर्थियों को एक अंतिम अवसर 12 से 13 नवंबर 2025 तक प्रदान किया जा रहा है. पढ़ें: RPSC : विभिन्न पदों के लिए साक्षात्कार की तिथियां घोषित, ये काम जरूर कर लें अभ्यर्थी