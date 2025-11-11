ETV Bharat / state

आरएएस भर्ती 2024: ऑनलाइन विस्तृत आवेदन पत्र एवं सेवा प्राथमिकता क्रम सब्मिट करने का अंतिम अवसर

आरएएस मुख्य परीक्षा-2024 के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए 12-13 नवंबर तक विस्तृत आवेदन पत्र एवं सेवा प्राथमिकता क्रम जमा करने की अंतिम तिथि दी है.

RAS Recruitment 2024 (ETV Bharat Ajmer)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 11, 2025 at 8:12 PM IST

अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं (संयुक्त प्रतियोगी) परीक्षा-2024 के अंतर्गत मुख्य परीक्षा परिणाम में सफल घोषित अभ्यर्थियों को ऑनलाइन विस्तृत आवेदन पत्र एवं सेवा प्राथमिकता क्रम सब्मिट करने का अंतिम अवसर दिया गया है. इधर, आयोग ने कृषि अधिकारी (कृषि विभाग) प्रतियोगी परीक्षा-2024 का परिणाम भी जारी कर दिया है.

आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि 8 अक्टूबर 2025 को जारी परिणाम में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ऑनलाइन विस्तृत आवेदन पत्र और सेवा प्राथमिकता क्रम भरे जाने के लिए पूर्व में 30 अक्टूबर से 10 नवंबर 2025 तक अवसर प्रदान किया गया था. मेहता ने बताया कि दिए गए अवसर के तहत ऑनलाइन विस्तृत आवेदन पत्र एवं सेवा प्राथमिकता क्रम नहीं भरने वाले अभ्यर्थियों को एक अंतिम अवसर 12 से 13 नवंबर 2025 तक प्रदान किया जा रहा है.

उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों ने अभी तक ऑनलाइन विस्तृत आवेदन पत्र एवं सेवा प्राथमिकता क्रम नहीं भरा है, ऐसे अभ्यर्थी समयांतर्गत ऑनलाइन विस्तृत आवेदन पत्र एवं सेवा प्राथमिकता क्रम भरना सुनिश्चित करें. इसके बाद ऑनलाइन विस्तृत आवेदन पत्र एवं सेवा प्राथमिकता क्रम भरने के लिए अन्य कोई अवसर देय नहीं होगा.

कृषि अधिकारी (कृषि विभाग) प्रतियोगी परीक्षा-2024 का परिणाम जारी: आयोग की ओर से कृषि अधिकारी (कृषि विभाग) प्रतियोगी परीक्षा-2024 अंतर्गत पात्रता जांच एवं दस्तावेज सत्यापन उपरांत मुख्य सूची जारी कर दी गई है. इस संबंध में विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है. आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि परीक्षा अंतर्गत 19 मई 2025 को जारी विचारणीय सूची में अस्थायी रूप से सम्मिलित अभ्यर्थियों की पात्रता जांच और दस्तावेज सत्यापन का कार्य संबंधित विभाग की ओर से किया गया. पात्रता जांच के बाद विज्ञापित पदों के विरुद्ध 52 अभ्यर्थियों को मुख्य सूची में सफल घोषित किया गया है.

