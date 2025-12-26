ETV Bharat / state

आरएएस भर्ती 2023 : कुल चयनित अभ्यर्थियों में 55.86 फीसदी ग्रामीण परिवेश से, जानिए महिलाओं का प्रदर्शन

राजस्थान लोक सेवा आयोग ( ETV Bharat Ajmer )

अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग की आरएएस भर्ती 2023 के परिणाम का विश्लेषण करने पर सामने आया है कि प्रदेश की प्रशासनिक सेवाओं में ग्रामीण पृष्ठभूमि के अभ्यर्थियों का चयन अधिक हुआ है. आयोग की ओर से किए गए विश्लेषण में कुल चयनित अभ्यर्थियों में 55.86 फीसदी अभ्यर्थी ग्रामीण परिवेश से हैं. विश्लेषण के साथ आयोग ने स्पष्ट किया है कि अभ्यर्थियों के स्कूली शिक्षा के स्थान को उनकी पृष्ठभूमि का आधार माना गया है. कुल 2166 अनुसूचित अभ्यर्थियों में से 1210 अभ्यर्थी ग्रामीण क्षेत्र से है, जबकि 956 अभ्यर्थी शहरी पृष्ठभूमि से आते हैं. आयोग के अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू ने बताया कि चयनित अभ्यर्थियों के शैक्षिक रिकार्ड पर नजर डालें तो परिणाम में स्नातक परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों की सफलता का प्रतिशत अपेक्षाकृत अधिक रहा है. भारती के तहत रिकमेंड किए गए 2166 अभ्यर्थियों में से 1707 अभ्यर्थी स्नातक स्तर पर प्रथम श्रेणी होल्डर है. इसके अलावा चयनित होने वाले 38.64 फीसदी अभ्यार्थी पोस्ट ग्रेजुएट भी है. पढ़ें : आरपीएससी: वर्ष 2026 का कैलेंडर जारी, 13 हजार 839 पदों के लिए होगी भर्ती परीक्षाएं उन्होंने बताया कि भर्ती में युवाओं और अनुभवी अभ्यर्थियों का संगम है. 21 से 30 वर्ष की आयु के सबसे अधिक अभ्यर्थी चयनित हुए हैं, जिनकी संख्या 1554 है. यानी 71.3 फीसदी युवा है, जबकि 31 से 33 वर्ष के 266 अभ्यर्थी हैं जो 12.21 फीसदी है.