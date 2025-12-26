आरएएस भर्ती 2023 : कुल चयनित अभ्यर्थियों में 55.86 फीसदी ग्रामीण परिवेश से, जानिए महिलाओं का प्रदर्शन
आरपीएससी की आरएएस भर्ती 2023 का विश्लेषण. जानिए परिवेश, प्रदर्शान और अभ्यर्थियों की पृष्ठभूमि के बारे में...
Published : December 26, 2025 at 7:33 PM IST
अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग की आरएएस भर्ती 2023 के परिणाम का विश्लेषण करने पर सामने आया है कि प्रदेश की प्रशासनिक सेवाओं में ग्रामीण पृष्ठभूमि के अभ्यर्थियों का चयन अधिक हुआ है. आयोग की ओर से किए गए विश्लेषण में कुल चयनित अभ्यर्थियों में 55.86 फीसदी अभ्यर्थी ग्रामीण परिवेश से हैं. विश्लेषण के साथ आयोग ने स्पष्ट किया है कि अभ्यर्थियों के स्कूली शिक्षा के स्थान को उनकी पृष्ठभूमि का आधार माना गया है. कुल 2166 अनुसूचित अभ्यर्थियों में से 1210 अभ्यर्थी ग्रामीण क्षेत्र से है, जबकि 956 अभ्यर्थी शहरी पृष्ठभूमि से आते हैं.
आयोग के अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू ने बताया कि चयनित अभ्यर्थियों के शैक्षिक रिकार्ड पर नजर डालें तो परिणाम में स्नातक परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों की सफलता का प्रतिशत अपेक्षाकृत अधिक रहा है. भारती के तहत रिकमेंड किए गए 2166 अभ्यर्थियों में से 1707 अभ्यर्थी स्नातक स्तर पर प्रथम श्रेणी होल्डर है. इसके अलावा चयनित होने वाले 38.64 फीसदी अभ्यार्थी पोस्ट ग्रेजुएट भी है.
उन्होंने बताया कि भर्ती में युवाओं और अनुभवी अभ्यर्थियों का संगम है. 21 से 30 वर्ष की आयु के सबसे अधिक अभ्यर्थी चयनित हुए हैं, जिनकी संख्या 1554 है. यानी 71.3 फीसदी युवा है, जबकि 31 से 33 वर्ष के 266 अभ्यर्थी हैं जो 12.21 फीसदी है.
60 फीसदी अभ्यर्थी पूर्व में ही हैं सेवारत : आयोग अध्यक्ष साहू ने बताया कि 1306 (59.9 फीसदी) चयनित अभ्यर्थी पहले से ही सरकारी या निजी सेवाओं में कार्यरत थे, जबकि 872 अभ्यर्थी फ्रेशर्स थे.
राजस्थान विश्वविद्यालय और जयपुर के अभ्यर्थियों की संख्या चयन में अधिक : उन्होंने बताया कि इंटरव्यू के लिए बुलाए गए 2178 अभ्यर्थियों में से आधे से अधिक 1106 अभ्यर्थी केवल 6 जिलों से हैं. इनमें अजमेर, अलवर, जयपुर, जोधपुर, नागौर और सीकर से थे, जबकि जयपुर जिले से सर्वाधिक 364 (16.71) फीसदी अभ्यर्थी रहे हैं. इसी तरह साक्षात्कार में सम्मिलित किए गए अभ्यर्थियों में से सर्वाधिक राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर से संबंधित है, जहां से 537 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है. उसके बाद आरटीयू कोटा और एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर का स्थान है.
महिला अभ्यर्थियों का रहा बेहतर प्रदर्शन : आयोग के अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू ने बताया कि भारती के तहत महिला अभ्यर्थियों के लिए 283 पद आरक्षित थे, जबकि आयोग की ओर से 719 महिला अभ्यर्थियों के साक्षात्कार लिए गए. इससे साफ है कि महिलाओं के लिए आरक्षित पदों की तुलना में 2.54 गुना अधिक महिलाओं की ओर से परीक्षा में सफलता हासिल की गई है.
आरएएस भारती 2023 एक नजर :
- 972 पदों के लिए भर्ती का हुआ आयोजन
- 28 जून 2023 को जारी किया गया था विज्ञापन
- 31 जुलाई 2023 थी आवेदन की अंतिम तिथि
- 1 अक्टूबर 2023 को 460 जिलों में 2158 केदो पर हुई थी प्रारंभिक परीक्षा
- 20 अक्टूबर 2023 को घोषित किया गया था परिणाम
- 20 और 21 जुलाई 2024 को आयोजित हुई थी मुख्य परीक्षा
- 2 जनवरी 2025 को जारी किया गया था परिणाम
- 21 अप्रैल से 14 अक्टूबर 2025 तक चले थे इंटरव्यू
- 2178 अभ्यार्थियों के लिए गए इंटरव्यू
- 15 अक्टूबर 2025 को आया था अंतिम परिणाम
- 12 अभ्यर्थियों को किया गया था रिजेक्ट
- 2166 अभ्यर्थियों की सरकार को भेजी गई नियुक्ति के लिए अनुशंसा