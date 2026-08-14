RAS पिंकी मीणा पर फिर गिरी गाज: नई पोस्टिंग के 2 दिन बाद ही सरकार ने किया APO
10 लाख रुपए के रिश्वत प्रकरण से सुर्खियों में आई थीं पिंकी मीणा, करीब पांच साल बाद मिली थी बहाली.
Published : August 14, 2026 at 7:00 AM IST
जयपुर : राजस्थान प्रशासनिक सेवा (आरएएस) की अधिकारी पिंकी मीणा को दौसा में सहायक कलक्टर (मुख्यालय) की जिम्मेदारी मिलने के महज दो दिन बाद ही राज्य सरकार ने एपीओ कर दिया है. कार्मिक विभाग ने गुरुवार रात उनके एपीओ किए जाने के आदेश जारी किए. आदेश में इसके पीछे केवल प्रशासनिक कारणों का हवाला दिया गया है. एपीओ अवधि के दौरान पिंकी मीणा को अपनी उपस्थिति कार्मिक विभाग में दर्ज करानी होगी.
दौसा से शुरू हुआ करियर, वहीं रिश्वत प्रकरण ने बदली कहानी : पिंकी मीणा 2017 बैच की आरएएस अधिकारी हैं, उनकी पहली पोस्टिंग दौसा जिले के बांदीकुई में उपखंड अधिकारी (एसडीएम) के रूप में हुई थी. वर्ष 2021 में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़े एक मामले में 10 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप में एसीबी की कार्रवाई के बाद वो प्रदेशभर में चर्चा में आई थीं. एसीबी ने उन्हें गिरफ्तार किया था और इसके बाद उन्हें जेल भी जाना पड़ा. रिश्वत प्रकरण के चलते उन्हें लंबे समय तक निलंबन का सामना करना पड़ा.
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लंबे समय तक निलंबन में रहने के बाद राजस्थान हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद पिंकी मीणा को 21 मई को बहाल किया गया था. बहाली के बाद सरकार ने उन्हें दोबारा प्रशासनिक जिम्मेदारी दी और सवाई माधोपुर में पोस्टिंग की गई. इसके बाद 11 अगस्त को जारी आरएएस अधिकारियों की तबादला सूची में उन्हें दौसा में सहायक कलक्टर (मुख्यालय) की जिम्मेदारी सौंपी गई. यह नियुक्ति इसलिए भी खास रही, क्योंकि दौसा ही वह जिला है जहां से उनके प्रशासनिक करियर की शुरुआत हुई थी और इसी जिले में उनके खिलाफ रिश्वत प्रकरण सामने आया था.
नई पोस्टिंग के बाद फिर चर्चा में आईं : 2 दिन पहले दौसा में ADM की पोस्टिंग पाने वाली RAS पिंकी मीणा पर बड़ा एक्शन हुआ है. दौसा में उनकी नई नियुक्ति प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गई थी. हालांकि, नियुक्ति के महज दो दिन बाद ही सरकार ने उन्हें एपीओ कर दिया. कार्मिक विभाग के आदेश में एपीओ किए जाने की वजह के तौर पर किसी विशेष मामले का उल्लेख नहीं किया गया है और सिर्फ प्रशासनिक कारण बताए गए हैं. अब पिंकी मीणा को कार्मिक विभाग में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी.
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