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RAS अधिकारी की अनूठी पहल : ईको-फ्रेंडली गणेश जी बनाकर दे रहे पर्यावरण संरक्षण का संदेश

उन्होंने बताया कि वर्तमान में उनके परिवार में गोपालन किया जाता है. इसी से उन्हें एक आइडिया आया कि क्यों न इसी गोबर से कुछ प्रतिमा तैयार कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश लोगों को दिया जाए. इसके बाद उन्होंने अपनी इस अनोखी पहल की शुरुआत की. उन्होंने कहा कि गोबर को भारतीय संस्कृति में बेहत पवित्र माना गया है, धार्मिक अनुष्ठानों में गोबर का एक अलग महत्व रहा है. उन्होंने कहा कि अब तक वह 80-100 प्रतिमा तैयार कर चुके हैं. इसके बाद उनमें चित्रकारी कर उन्हें आकर्षक रूप दिया गया है.

जितेंद्र सिंह नरूका ने बताया कि यह प्रतिमाएं क्रय विक्रय के लिए नहीं बल्कि लोगों को जागरूक करने के लिए है. उनके द्वारा तैयार की गई प्रतिमा को देख कई लोगों ने उनकी इस पहल को सराहा. फिलहाल आरएएस अधिकारी इन प्रतिमाओं को अपने परिवार व दोस्तों को बांट रहे हैं. नगर विकास न्यास के भूमि अवाप्ति अधिकारी जितेंद्र सिंह नरूका ने बताया कि बचपन से ही उन्हें चित्रकारी का शौक रहा है. जिसके चलते वह आज भी कई बार सुंदर चित्र बनाकर उनमें चित्रकारी करते हैं.

अलवर : ​अगर किसी काम को करने में मन से खुशी मिलती हो, तो व्यस्त से व्यस्त दिनचर्या के बाद भी कुछ मिनट निकाल लेना कोई मुश्किल काम नहीं होता. यह पंक्तियां अलवर नगर विकास न्यास (UIT) में भूमि अवाप्ति अधिकारी के पद पर तैनात आरएएस (RAS) अधिकारी जितेंद्र सिंह नरूका पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं. आगामी गणेश चतुर्थी और अन्य त्योहारों को देखते हुए जितेंद्र सिंह नरूका ने एक ऐसी अनूठी पहल शुरू की है, जो न सिर्फ लोगों का ध्यान खींच रही है बल्कि पर्यावरण संरक्षण का एक बड़ा संदेश भी दे रही है. वह अपने कार्यालय का कामकाज निपटाने के बाद बचे समय में गोबर से भगवान गणेश की बेहद आकर्षक और पर्यावरण-अनुकूल (Eco-Friendly) प्रतिमाएं तैयार कर रहे हैं.

गोबर से तैयार प्रतिमा को विसर्जित करने की जरूरत नहीं : आरएएस अधिकारी जितेंद्र नरूका ने बताया कि भारतीय संस्कृति में हर साल कई त्योहार आते हैं, इस दौरान भक्तों की ओर से भगवानों की प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी प्रतिमाओं की पूजा की जाती हैं और त्यौहार के बाद भगवान की प्रतिमा को नदी, झील व बांध में विसर्जित किया जाता है। जिससे जल प्रदूषित होता हैं। उन्होंने बताया कि गोबर से निर्मित प्रतिमाओं को जल में विसर्जन करने की जरूरत नहीं रहती। उन्होंने बताया कि त्योहार के पश्चात इन प्रतिमाओं को पूजा पाठ में काम में लिया जा सकता है, घर में रखे गमले में, पेड़ के नीचे रखा जा सकता है। समय के साथ जैसे जैसे इन प्रतिमाओं का अपघटन होगा, तो यह जैविक उर्वरक के रूप में कार्य करेंगी ओर गोबर पेड़ पौधे व पर्यावरण को संरक्षित करेगा।

आगे आने वाले समय में कई प्रतिमा करेंगे तैयार : आरएएस अधिकारी जितेंद्र नरूका ने बताया कि आगामी समय में विभिन्न त्योहार आने वाले है. जिसमें कृष्ण जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, दीपावली, दुर्गा पूजा सहित अन्य त्योहार आएंगे, इसमें अलग-अलग भगवानों की पूजा की जाती है. उन्होंने बताया कि उनका प्रयास रहेगा कि इन आयोजनों के लिए वह भगवान की आकर्षक प्रतिमा को तैयार कर आमजन को प्रेरित कर सकें कि धार्मिक आस्था को पर्यावरण संरक्षण के साथ समाहित करते हुए अपने त्योहारों को मनाएं.

इन सामाग्री का होता है इस्तेमाल. (ETV Bharat gfx)

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कई पदार्थ को मिलाकर की तैयार : अधिकारी जितेंद्र नरूका ने बताया कि गणेश जी की प्रतिमा को बनाने के लिए विभिन्न तरह के पदार्थ को मिलाया गया है. उन्होंने बताया कि इसमें गोबर के साथ मुल्तानी मिट्टी, चिपकने वाला पदार्थ, लकड़ी का बुरादा सहित कुछ अन्य पदार्थ मिलाए गए हैं. जिससे कि यह प्रतिमा मजबूत हो सके और अच्छे से तैयार हो सके. उन्होंने बताया कि गणेश प्रतिमा को बनाने के लिए उन्होंने सांचे का उपयोग किया है. कई लोग बिना सांचे का उपयोग लिए अपने हाथों से तैयार करते हैं. प्रतिमा बनाने की तकनीक के बारे में नरूका ने बताया कि केवल गोबर से मजबूत मूर्ति बनाना थोड़ा कठिन होता है. इसलिए उन्होंने इसमें कुछ और प्राकृतिक चीजों का मिश्रण तैयार किया है. ​इन सभी चीजों को एक तय अनुपात में मिलाकर मिश्रण तैयार किया जाता है और फिर सांचे में ढालकर सुखाया जाता है. इसके बाद इन पर हाथों से सुंदर रंगों की कारीगरी की जाती है.

​विसर्जन की नो टेंशन, बनेगी जैविक खाद! (फोटो ईटीवी भारत अलवर)

रचनात्मकता के लिए कर रहे प्रतिमा तैयार : भूमि अवाप्ति अधिकारी जितेंद्र नरूका ने बताया कि अभी उनका इन प्रतिमाओं को क्रय विक्रय करने की मंशा नहीं है. फिलहाल वह अपनी रचनात्मकता के लिए गणेश प्रतिमा तैयार कर रहे हैं. उन्होंने कहा का उनका प्रयास है कि आमजन इनका खुद निर्माण कर सके या जो लोग कम पढ़े लिखे हैं और रोजगार से वंचित है, उन्हें इसके माध्यम से रोजगार मिल सके, उन्हें इसके लिए ऐसे लोगों को प्रेरित किया जाएगा.

सरकारी काम के बाद करते हैं शोक पूरा : भूमि अवाप्ति अधिकारी जितेंद्र सिंह नरूका ने बताया कि वह नगर विकास न्यास में भूमि अवाप्ति के पद पर कार्यरत हैं. वह अपने सरकारी कामकाज के बाद घर जाकर अपने शौक को पूरा करने के लिए समय निकालते है. उन्होंने बताया कि चित्रकारी उनका शौक है और इसके लिए समय निकालते हैं. राजकीय अवकाश के दिन भी वह नई-नई चीजों को करने का प्रयास करते है. उन्होंने कहा यदि किसी व्यक्ति को कोई शोक हैं, उसके लिए समय की कभी कमी नहीं होती.

तैयार गणेश प्रतिमा (फोटो ईटीवी भारत अलवर)

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अमेरिका- ईरान तनाव के दौरान गौ कास्ट भी किया था तैयार : आरएएस अधिकारी ने बताया की शुरुआत में उन्होंने गोबर से गौकास्ट बनाने की पहल की थी. उन्होंने बताया गत माह पहले अमेरिका-ईरान तनाव के चलते गैस की संकट को देखते हुए उन्होंने गो कास्ट तैयार किया. इसके बाद यह संकट कम हुआ, तो उन्होंने आगामी समय में गणेश चतुर्थी त्योहार को देखते हुए गोबर से गणेश प्रतिमा बनाना शुरू किया. उन्होंने बताया कि उनके इस कार्य में उनके बच्चे भी सम्मिलित होते हैं और उनके साथ देते हैं.