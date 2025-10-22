CNG भरवाने के दौरान विवाद, RAS अधिकारी और पंपकर्मी में मारपीट, जानिए पूरा मामला
भीलवाड़ा के जसवंतपुरा में सीएनजी पंप के कर्मचारियों और आरएएस अधिकारी में मारपीट. पंप के तीन कर्मचारी गिरफ्तार.
Published : October 22, 2025 at 6:46 PM IST
भीलवाड़ा: सीएनजी पंप पर ईंधन भराने को लेकर राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) के अधिकारी और सीएनजी पंप कर्मियों में मारपीट का वायरल वीडियो चर्चा का विषय बना है. वायरल वीडियो में आरएएस अधिकारी छोटूलाल शर्मा खुद को एसडीएम बताते पंप कर्मचारी को थप्पड़ मारते नजर आए. पंपकर्मी भी आरएएस अधिकारी पर हाथ उठाते दिख रहे हैं. पुलिस ने इस मामले में सीएनजी पंप के तीन कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है. घटना अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रायला थाना क्षेत्र के जसवंतपुरा के सीएनजी पेट्रोल पंप पर मंगलवार रात की बताई जा रही है. आरएएस छोटूलाल शर्मा अभी प्रतापगढ़ में सहायक निदेशक, लोक सेवा हैं. वे पूर्व में भीलवाड़ा के मांडल में एसडीएम रहे हैं.
आरएएस अधिकारी शर्मा की पत्नी दीपिका व्यास ने पुलिस में रिपोर्ट दी. इसमें कहा कि वे पति के साथ केकड़ी क्षेत्र में ससुराल जा रही थी कि हाईवे पर कार में ईंधन भरवाने रुके. रिपोर्ट में दीपिका ने पंपकर्मियों पर फब्तियां कसने का आरोप लगाया. रिपोर्ट के अनुसार, दीपिका के पति छोटूलाल ने उलाहना दिया तो सभी पंपकर्मी एकत्र हो गए और आरएएस अधिकारी से मारपीट शुरू कर दी. बचाव में छोटूलाल ने भी पंप कर्मी को थप्पड़ जड़ दिया. सूचना पर पुलिस पहुंची तो रिपोर्ट देकर आरएएस अधिकारी परिवार के साथ रवाना हो गए.
आरएएस छोटूलाल शर्मा ने बताया कि बड़े भाई की मौत के बाद पहला त्योहार मनाने केकड़ी के ईरणिया गांव सपरिवार जा रहे थे. जसवंतपुरा के निकट गाड़ी में ईंधन भरवाने पेट्रोल पंप पर रूका तो पंपकर्मियों ने पत्नी पर छींटाकशी की. उलाहना देने पर मुझसे मारपीट की. बीच बचाव के दौरान मैंने भी एक पंपकर्मी को थप्पड़ जड़ दिया. शर्मा ने कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो एडिटेड है.
तीन गिरफ्तार: पुलिस ने इस मामले में जसवंतपुरा पेट्रोल पंप के कर्मचारी दीपक माली, प्रभुलाल कुमावत और राजा शर्मा को गिरफ्तार किया. दोनों पक्षों ने मारपीट की रिपोर्ट दी, जिसकी जांच जारी है.
सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं. अब तक तीन युवकों को शांतिभंग के आरोप में गिरफ्तार किया है. अभी तक पेट्रोल पंप के मालिक ने किसी प्रकार की रिपोर्ट नहीं दी है. -राजेश आर्य, शाहपुरा एएसपी.