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आरपीएससी: आरएएस मुख्य परीक्षा-2024, उत्तर पुस्तिकाएं देखने के लिए 6 जुलाई से करें आवेदन

अभ्यर्थी को आयोग की वेबसाइट पर कैंडिडेट इनफॉर्मेशन में जाकर आरएएस एग्जाम 2024 के लिंक पर क्लिक करना होगा.

RAS Main Exam 2024
आरपीएससी अजमेर (ETV Bharat Ajmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 22, 2026 at 7:32 PM IST

2 Min Read
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अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी (मुख्य) परीक्षा, 2024 के अभ्यर्थियों को उनकी उत्तर पुस्तिकाएं ऑनलाइन देखने और डाउनलोड करने का अवसर दिया गया है. इस संबंध में आयोग की वेबसाइट पर विस्तृत जानकारी का अवलोकन किया जा सकता है.

आवेदन की प्रक्रिया और समय-सीमा: आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि ऐसे अभ्यर्थी जो अपनी उत्तर पुस्तिकाओं का अवलोकन करना चाहते हैं, वे 6 से 27 जुलाई 2026 तक आयोग के आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए अभ्यर्थी को आयोग की वेबसाइट पर कैंडिडेट इनफॉर्मेशन में जाकर आरएएस एग्जाम 2024 के लिंक पर क्लिक कर रोल नंबर, आवेदन क्रमांक और जन्म तिथि के माध्यम से ओटीपी प्राप्त कर लॉगिन करना होगा.

पढ़ें: रिक्रूटमेंट पोर्टल में सेंधमारी कर 3 अभ्यर्थियों के आवेदन को किया विदड्रा, आयोग ने दर्ज करवाया मुकदमा

50 रुपए प्रति उत्तरपुस्तिका होगा शुल्क: मेहता ने बताया कि उत्तर पुस्तिका प्राप्त करने के लिए प्रति पुस्तिका 50 रुपए का शुल्क निर्धारित किया गया है. शुल्क भुगतान के लिए लिंक 10 अगस्त से 9 सितंबर 2026 तक सक्रिय रहेगा. भुगतान के बाद अभ्यर्थी 12 सितंबर 2026 तक अपनी कॉपियां डाउनलोड कर सकेंगे. 12 सितंबर 2026 की रात 12 बजे के बाद उत्तर पुस्तिकाएं पोर्टल से हटा दी जाएंगी.

इन निर्देशों का रखें ध्यान: उन्होंने बताया कि उत्तर पुस्तिकाएं प्राप्त करने के लिए केवल आयोग के पोर्टल पर ही 6 से 27 जुलाई 2026 तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे. ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल या किसी अन्य माध्यम से किए गए आवेदन मान्य नहीं होंगे. वहीं, आरएएस भर्ती 2026 के 607 पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 4 जून से जारी है. 3 जुलाई तक आवेदन की अंतिम तिथि है. आरएएस प्री परीक्षा 2026 की परीक्षा 29 नवम्बर को प्रस्तावित है.

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