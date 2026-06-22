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आरपीएससी: आरएएस मुख्य परीक्षा-2024, उत्तर पुस्तिकाएं देखने के लिए 6 जुलाई से करें आवेदन

आरपीएससी अजमेर ( ETV Bharat Ajmer )

अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी (मुख्य) परीक्षा, 2024 के अभ्यर्थियों को उनकी उत्तर पुस्तिकाएं ऑनलाइन देखने और डाउनलोड करने का अवसर दिया गया है. इस संबंध में आयोग की वेबसाइट पर विस्तृत जानकारी का अवलोकन किया जा सकता है. आवेदन की प्रक्रिया और समय-सीमा: आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि ऐसे अभ्यर्थी जो अपनी उत्तर पुस्तिकाओं का अवलोकन करना चाहते हैं, वे 6 से 27 जुलाई 2026 तक आयोग के आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए अभ्यर्थी को आयोग की वेबसाइट पर कैंडिडेट इनफॉर्मेशन में जाकर आरएएस एग्जाम 2024 के लिंक पर क्लिक कर रोल नंबर, आवेदन क्रमांक और जन्म तिथि के माध्यम से ओटीपी प्राप्त कर लॉगिन करना होगा. पढ़ें: रिक्रूटमेंट पोर्टल में सेंधमारी कर 3 अभ्यर्थियों के आवेदन को किया विदड्रा, आयोग ने दर्ज करवाया मुकदमा