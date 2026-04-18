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आठ साल, चार प्रयास, एक लक्ष्य : भूपेंद्र की आरएएस टॉप में जीत, भाई को भी मिला था नौवां स्थान

ईटीवी भारत से खास बातचीत में भूपेंद्र सिंह ने कहा कि अब आरपीएससी ऐसे पेपर सेट कर रही है जो कोचिंग संस्थानों पर आधारित नहीं होते. छात्रों को खुद अपने नोट्स बनाने चाहिए और तैयारी करनी चाहिए. पेपर मॉडरेट और बहुत कठिन श्रेणी के आ रहे हैं, इसलिए सबसे सही तरीका सेल्फ स्टडी ही है, इसके लिए आपको एनसीईआरटी की किताबों का सहारा लेना चाहिए.

जोधपुर: राजस्थान प्रशासनिक सेवा (आरएएस) 2024 के परिणाम में जोधपुर के रहने वाले भूपेंद्र सिंह सांदू ने टॉप टेन में जगह बनाई है. शहर की बृजेश कॉलोनी निवासी भूपेंद्र सिंह मूलतः बालोतरा जिले के रहने वाले हैं. उन्होंने इस परीक्षा परिणाम में नौवां स्थान प्राप्त किया है. उनकी उपलब्धि पर पूरा परिवार खुश है. भूपेंद्र का मानना था कि सेल्फ और टारगेट स्टडी से ही सफलता मिलती है.

भाई की भी नौवीं रैंक : 2007 में भूपेंद्र सिंह के भाई गजराज सिंह भी राजस्थान प्रशासनिक सेवा के लिए चयनित हुए थे. उस समय उनकी भी नौवीं रैंक थी. उसके बाद गजराज सिंह ने सिविल सेवा (यूपीएससी) पास कर ली और वह वर्तमान में भारत सरकार में कार्यरत हैं. भूपेंद्र के पिता राजस्व सेवा में थे. भूपेंद्र का कहना था कि वे भी एक बार यूपीएससी की सिविल सर्विसेज की परीक्षा जरूर देंगे.

एक ही टारगेट रखा, आठ साल में मिली सफलता : भूपेंद्र ने बताया, 'मैंने एक ही टारगेट रखा कि मुझे प्रशासनिक सेवा में ही जाना है. पहली बार असफल हुआ तो भी यह लक्ष्य नहीं छोड़ा. तैयारी करने वालों को भी ऐसा लक्ष्य बनाना चाहिए. पहली बार असफल होने के बाद अन्य परीक्षाओं की ओर मुड़ने की बजाय अपना लक्ष्य नहीं छोड़ना चाहिए. मैंने चार बार प्रयास किया, इसमें आठ साल लगे.'

परिवार जन के साथ भूपेंद्र (ETV Bharat Jodhpur)

इंटरव्यू में जैसे हैं वैसे रहें, बनावटी नहीं : भूपेंद्र ने बताया कि आरपीएससी में उनका इंटरव्यू करीब 55 मिनट तक चला, इस दौरान उनसे कई तरह के सवाल भी पूछे गए. उन्होंने बताया कि इंटरव्यू से पहले जो फॉर्म भरवाया जाता है, उसमें सही जानकारी दें और उसके अनुरूप ही इंटरव्यू होता है. ऐसे में इंटरव्यू के दौरान बनावटी न होकर सहज रूप से रहना चाहिए.

परिवार में उल्लास, मिठाइयां बांटी : आरपीएससी में नौवीं रेंक आने की सूचना ज्योंही भूपेंद्र के परिवार वालों और पड़ोसियों को मिली, लोग उन्हें बधाइयां देने आने लगे. घर में ढोल बजाए गए. उनकी मां ने कहा, 'मुझे बहुत खुशी है, मेरा आशीर्वाद हमेशा रहेगा.' इस मौके पर उनके रिश्तेदारों और दोस्तों के लगातार कॉल आ रहे थे.