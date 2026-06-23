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किरोड़ी ने लिखा सीएम को पत्र, डोटासरा और समधी पर OBC के फर्जी प्रमाण पत्र बनवाने का आरोप

सबसे ज्यादा नंबर, लेकिन साक्षात्कार में कम नंबर : किरोड़ी लाल ने कहा- आरएएस भर्ती 2016 की मुख्य परीक्षा में सर्वाधिक 425 नंबर हासिल करने वाली गरिमा जिंदल को साक्षात्कार में मात्र 25 नंबर दिए गए. जबकि डोटासरा के प्रभाव के कारण उनके बेटे अविनाश को साक्षात्कार में 85 नंबर दिए गए. उन्होंने कहा कि सर्वाधिक नंबर आने के बावजूद गरिमा को साक्षात्कार में कम नंबर मिले और वह मूल आरएएस में चयनित नहीं हो पाई.

पुख्ता प्रमाण निजी तौर पर दे चुके : किरोड़ी लाल ने इस पत्र में आगे लिखा- डोटासरा ने अपने बेटे अविनाश का आरएएस में चयन करवाया, जिसके पुख्ता प्रमाण वे निजी तौर पर सीएम को दे चुके हैं. उन्होंने आगे कहा कि आवश्यकता पड़ने पर या जब कोई जांच एजेंसी चाहेगी तब भी वे प्रमाण प्रस्तुत कर देंगे. उन्होंने लिखा, आरएएस 2016 में डोटासरा के बेटे के मुख्य परीक्षा में 343 नंबर आए और साक्षात्कार में 85 नंबर दिए गए. कुल 428 नंबर आने से उनका चयन अकाउंट्स सर्विस में हो गया.

इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री से एफआईआर दर्ज करवाने की मांग की है. इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अब प्रदेश सियासी सरगर्मी बढ़ने के आसार हैं. किरोड़ी लाल मीणा ने अपने पत्र में लिखा- यह सर्वविदित है कि गोविंद सिंह डोटासरा कई साल से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं और प्रदेश के शिक्षा मंत्री रहे हैं. किरोड़ी ने डोटासरा पर अपने प्रभाव का दुरुपयोग करने, धौंस बताकर गलत काम करवाने का आरोप लगाया है.

जयपुर: भजनलाल सरकार में कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा पर बड़ा हमला बोला है. उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को एक पत्र लिखा है, जिसमें कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और उनके समधी रमेशचंद पूनिया पर फर्जी ओबीसी प्रमाण पत्र बनवाने और अपने सगे संबंधियों का आरएएस में चयन करवाने का आरोप लगाया है.

प्रभावशाली डाल रहे गरीबों के हक पर डाका : मंत्री मीणा ने आगे लिखा, गोविंद सिंह डोटासरा ने अपने बेटे का ओबीसी प्रमाण पत्र फर्जी दस्तावेज और मिथ्या शपथ पत्र के आधार पर बनवा लिया और फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर अविनाश सिंह डोटासरा का चयन आरएएस भर्ती-2016 में हो गया. उन्होंने कहा कि एक तरह से गोविंद सिंह डोटासरा जैसे प्रभावशाली व्यक्ति गरीबों के हक पर डाका डाल रहे हैं. यह चिंता का विषय है कि असरदार और प्रभावशाली लोग फर्जी प्रमाण पत्र पेश कर चयनित हो जाते हैं. जिससे आम गरीब ओबीसी का युवा पिछड़ जाता है और उनका चयन नहीं हो पाता है.

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डोटासरा के समधी पर लगाए आरोप : किरोड़ी ने कहा- चूरू जिले के पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी रमेशचंद पूनिया की बेटी प्रतिभा पूनिया गोविंद सिंह डोटासरा की पुत्रवधु हैं. गौरव पूनिया और प्रभा पूनिया रमेशचंद पूनिया के बेटे-बेटी हैं. उनकी जन्मतिथि 5 सितंबर 1961 है. वे 8 दिसंबर 1993 को प्रधानाध्यापक बन चुके थे. यह प्रमोशन उन्हें 32 साल 3 महीने 3 दिन की उम्र में मिल चुका. इसलिए उनकी संतान ओबीसी क्रीमीलेयर की श्रेणी में आएगी. इसके चलते उन्हें ओबीसी कोटे का फायदा नहीं मिल सकता है. नियम यह है कि कोई व्यक्ति 40 वर्ष की आयु से पहले स्कूल लेक्चरर का पद प्राप्त कर ले तो वह ओबीसी क्रीमीलेयर की श्रेणी में आएगा.

तीनों बच्चों का फर्जी प्रमाण पत्र बनवाया : किरोड़ी ने आरोप लगाया कि रमेशचंद्र पूनिया ने अपनी तीनों संतानों का ओबीसी प्रमाण पत्र फर्जी दस्तावेज और मिथ्या शपथ पत्र के आधार पर बनवा लिया. फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर एक बेटी प्रतिभा आरएएस भर्ती-2016 में चयनित हुई, जो वर्तमान में अमर डेवलपमेंट मैनेजमेंट अथॉरिटी, जयपुर में अतिरिक्त चीफ एक्सिक्यूटिव ऑफिसर हैं. उनका कहना है कि रमेशचंद्र पूनिया के बेटे गौरव और बेटी प्रभा का चयन आरएएस भर्ती-2018 में हुआ.

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कटारा के बयान का दिया हवाला : उन्होंने आगे लिखा- आरपीएससी के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा और रामूराम राइका ने पुलिस के सामने दिए बयानों में यह स्वीकार किया है कि डोटासरा ने इन बच्चों के साक्षात्कार में अच्छे नंबर देने के लिए कटारा सहित अन्य सदस्यों पर दबाव डालकर अनुचित तरीके अपनाए. उन्होंने आगे कहा- गोविंद सिंह डोटासरा, समाधी रमेशचंद्र पूनिया, अविनाश सिंह डोटासरा, प्रतिभा पूनिया, गौरव पूनिया और प्रभा पूनिया ने फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर और आरपीएससी के अधिकारियों से मिलीभगत की. इसलिए बीएनएस के तहत आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए.