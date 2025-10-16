ETV Bharat / state

टैक्सी ड्राइवर की बेटी रक्षा शर्मा ने रचा इतिहास, बनीं RAS अधिकारी

जैसलमेर : कहते हैं, सफलता किसी की मोहताज नहीं होती. यही साबित किया है रामदेवरा की रक्षा शर्मा ने. सीमित संसाधनों और कठिन परिस्थितियों के बावजूद रक्षा ने अपने दूसरे प्रयास में ही आरएएस परीक्षा पास कर ली. रक्षा के पिता मदन शर्मा आठवीं तक पढ़े हैं और टैक्सी चलाकर परिवार का भरण-पोषण करते हैं. आर्थिक तंगी के बावजूद माता-पिता ने बेटी की पढ़ाई में कभी कमी नहीं आने दी यहां तक कि पिता ने उसकी शिक्षा के लिए कर्ज तक लिया, जिसे आज भी वे ब्याज सहित चुका रहे हैं.

रक्षा शर्मा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्रामीण क्षेत्र रामदेवरा से ही प्राप्त की. उन्होंने बताया कि ग्रामीण समाज में लड़कियों को पढ़ाई के लिए अकेले बाहर भेजना आसान नहीं होता, लेकिन पिता ने उन पर भरोसा किया और पढ़ने के लिए पूरी छूट दी. रक्षा ने जोधपुर और जयपुर में रहकर तैयारी की. पहले प्रयास में असफल रहने के बाद उन्होंने अपनी गलतियों को सुधारा और दूसरे प्रयास में 570वीं रैंक हासिल कर आरएएस परीक्षा में सफलता पाई. रक्षा बताती हैं कि वे रोजाना 8 से 12 घंटे तक लगातार पढ़ाई करती थीं और सामाजिक या पारिवारिक कार्यक्रमों से दूरी बनाकर सिर्फ लक्ष्य पर फोकस किया.