टैक्सी ड्राइवर की बेटी रक्षा शर्मा ने रचा इतिहास, बनीं RAS अधिकारी

राजस्थान प्रशासनिक सेवा भर्ती 2023 के नतीजों में टैक्सी ड्राइवर के बेटी ने सफलता पाई है.

रक्षा शर्मा बनीं RAS अधिकारी
रक्षा शर्मा बनीं RAS अधिकारी (फोटो ईटीवी भारत जैसलमेर)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 16, 2025 at 2:03 PM IST

2 Min Read
जैसलमेर : कहते हैं, सफलता किसी की मोहताज नहीं होती. यही साबित किया है रामदेवरा की रक्षा शर्मा ने. सीमित संसाधनों और कठिन परिस्थितियों के बावजूद रक्षा ने अपने दूसरे प्रयास में ही आरएएस परीक्षा पास कर ली. रक्षा के पिता मदन शर्मा आठवीं तक पढ़े हैं और टैक्सी चलाकर परिवार का भरण-पोषण करते हैं. आर्थिक तंगी के बावजूद माता-पिता ने बेटी की पढ़ाई में कभी कमी नहीं आने दी यहां तक कि पिता ने उसकी शिक्षा के लिए कर्ज तक लिया, जिसे आज भी वे ब्याज सहित चुका रहे हैं.

रक्षा शर्मा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्रामीण क्षेत्र रामदेवरा से ही प्राप्त की. उन्होंने बताया कि ग्रामीण समाज में लड़कियों को पढ़ाई के लिए अकेले बाहर भेजना आसान नहीं होता, लेकिन पिता ने उन पर भरोसा किया और पढ़ने के लिए पूरी छूट दी. रक्षा ने जोधपुर और जयपुर में रहकर तैयारी की. पहले प्रयास में असफल रहने के बाद उन्होंने अपनी गलतियों को सुधारा और दूसरे प्रयास में 570वीं रैंक हासिल कर आरएएस परीक्षा में सफलता पाई. रक्षा बताती हैं कि वे रोजाना 8 से 12 घंटे तक लगातार पढ़ाई करती थीं और सामाजिक या पारिवारिक कार्यक्रमों से दूरी बनाकर सिर्फ लक्ष्य पर फोकस किया.

रक्षा शर्मा बनीं आरएएस अधिकारी (वीडियो ईटीवी भारत जैसलमेर)

इसे भी पढ़ें: ट्रक ड्राइवर का बेटा बना अफसर, बीकानेर के विकास सियाग ने RAS 2023 में हासिल की 10वीं रैंक

साक्षात्कार में गृह जिले से जुड़े कई प्रश्न पूछे गए, जिनका उन्होंने आत्मविश्वास के साथ उत्तर दिया. रक्षा ने बताया कि 2024 की आरएएस मुख्य परीक्षा भी उन्होंने उत्तीर्ण कर रखी है, जिसका साक्षात्कार अभी होना बाकी है. परिणाम घोषित होते ही उनके घर में खुशी का माहौल छा गया. देर रात तक शुभचिंतकों का तांता लगा रहा, वहीं उनकी मां मैना देवी खुशी के आंसू नहीं रोक सकीं.

रक्षा ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता और गुरुजनों को दिया. उन्होंने सभी बालिकाओं से अपील की कि वे डरें नहीं, परिस्थितियों से लड़ें और अपने सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करें. रामदेवरा की यह पहली महिला आरएएस अधिकारी बनकर रक्षा शर्मा आज क्षेत्र की हर बेटी के लिए प्रेरणा बन गई हैं.

