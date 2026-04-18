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आरएएस 2024: रामपुरिया का वीरेंद्र दूसरे नंबर पर, सीमावर्ती जिलों का दबदबा

रामपुरिया निवासी वीरेंद्र के पिता जेठूदान चारण जैसलमेर में हेड कॉन्स्टेबल हैं. सीमित संसाधनों के बावजूद वीरेंद्र ने अपनी मेहनत और लगन के दम पर यह मुकाम हासिल किया. इससे पहले भी उनका चयन तहसीलदार पद के लिए हो चुका है और वे वर्तमान में उसकी ट्रेनिंग ले रहे हैं. वीरेंद्र ने पिछली सफलता के बाद भी तैयारी जारी रखी और इस बार सीधे प्रदेश की टॉप-2 सूची में स्थान बनाकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया.

जैसलमेर: जिले के पोकरण विधानसभा क्षेत्र के रामपुरिया गांव के वीरेंद्र चारण ने राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की आरएएस परीक्षा-2024 में प्रदेशभर में दूसरी रैंक हासिल कर इतिहास रच दिया. उनके इस शानदार प्रदर्शन से पूरे जिले में खुशी की लहर है और ग्रामीणों ने जश्न मनाकर अपनी खुशी जाहिर की. इसी प्रकार मेघा गांव के स्वरूप सिंह भाटी ने आरएएस परीक्षा में 25वीं रैंक हासिल की.

टॉपर से मामूली अंतर से चूके वीरेंद्र : इस परीक्षा में टॉपर दिनेश विश्नोई और दूसरे स्थान पर रहे वीरेंद्र चारण के बीच बेहद मामूली अंतर रहा. वीरेंद्र को टॉपर से केवल आधा अंक कम मिले. हालांकि, इंटरव्यू में वीरेंद्र ने टॉपर से 9 अंक अधिक हासिल किए, जो उनकी व्यक्तित्व क्षमता को दर्शाता है. नौवें स्थान पर रहे भूपेंद्र सिंह ने इंटरव्यू में सर्वाधिक 67 अंक प्राप्त किए, जबकि सातवें स्थान के अभ्यर्थी को इंटरव्यू में केवल 37 अंक मिले. इससे स्पष्ट है कि लिखित परीक्षा के साथ इंटरव्यू भी सफलता में अहम भूमिका निभाता है. RPSC ने इस बार भर्ती प्रक्रिया को रिकॉर्ड समय में पूरा किया. 17 अप्रैल को इंटरव्यू समाप्त होने के अगले ही दिन परिणाम जारी कर दिया गया. पूरी प्रक्रिया मात्र 1 साल 7 महीने और 17 दिनों में पूरी की गई. इस भर्ती के तहत कुल 1096 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है, जिनमें 428 राज्य सेवा और 668 अधीनस्थ सेवा के पद शामिल हैं.

आरएएस सैकंड टॉपर वीरेंद्र (ETV Bharat Jaisalmer)

स्वरूप सिंह ने भी चमकाया नाम, 25वीं रैंक हासिल : जैसलमेर के मेघा गांव के स्वरूप सिंह भाटी ने भी आरएएस परीक्षा में 25वीं रैंक प्राप्त कर जिले को गौरवान्वित किया है. वे एक साधारण पशुपालक परिवार से आते हैं और उनके भाई खाद-बीज की दुकान चलाते हैं. वर्तमान में स्वरूप सिंह जयपुर में जिला उद्योग केंद्र में अधिकारी पद की ट्रेनिंग ले रहे हैं. स्वरूप सिंह के बड़े भाई सवाई सिंह के अनुसार वे रोजाना करीब 10 घंटे पढ़ाई करते थे. इससे पहले वे आईएएस के इंटरव्यू तक दो बार पहुंचे, लेकिन सफलता नहीं मिली. इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और इस बार शानदार प्रदर्शन करते हुए टॉप-25 में जगह बनाई. इस बार आरएएस परीक्षा परिणाम में सीमावर्ती जिलों के अभ्यर्थियों का दबदबा देखने को मिला. टॉप सूची में बाड़मेर, बालोतरा, बीकानेर, जैसलमेर और अनूपगढ़ के उम्मीदवारों ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है.