ETV Bharat / state

RAS 2024: असफलता से नहीं मानी हार, किशनगढ़ के हरियश राजपुरोहित ने हासिल की 17वीं रैंक

हरियश राजपुरोहित ( ETV Bharat Ajmer )

अजमेर (किशनगढ़): राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) द्वारा शनिवार को घोषित RAS (मुख्य) परीक्षा-2024 के परिणामों में मार्बल सिटी किशनगढ़ का परचम पूरे प्रदेश में लहराया है. क्षेत्र के होनहार युवक हरियश राजपुरोहित ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए राज्य स्तर पर 17वीं रैंक हासिल की है. टॉप-20 में जगह बनाकर हरियश ने न केवल अपने माता-पिता, बल्कि पूरे रूपनगढ़ तहसील और किशनगढ़ क्षेत्र का मान बढ़ाया है. जब दोस्त ने बंधाया था हौसला: ​हरियश की यह सफलता केवल एक परीक्षा पास करना नहीं, बल्कि मानसिक दबाव को हराकर जीत हासिल करने की कहानी है. अपनी यात्रा को साझा करते हुए हरियश ने बताया, 'साल 2023 में जब मैं पहले प्रयास में मेन्स की तैयारी कर रहा था, तब काफी दबाव में आ गया था. उस समय एक दोस्त ने मुझे हिम्मत दी और संभाला. हालांकि, पहले प्रयास में वांछित सफलता नहीं मिली, लेकिन दोस्तों और परिवार के सपोर्ट के कारण मैंने दूसरे प्रयास में दबाव के दायरे को तोड़ा और आज 17वीं रैंक हासिल की. पढ़ें: RAS RESULT 2024 : रायसिंहनगर की शालू कस्वां ने हासिल की 8वीं रैंक, पहले ही प्रयास में बनीं RAS टॉपर