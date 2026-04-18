RAS 2024: असफलता से नहीं मानी हार, किशनगढ़ के हरियश राजपुरोहित ने हासिल की 17वीं रैंक
हरियश राजपुरोहित का कहना है कि पहली असफलता पर उनके एक दोस्त ने हौसला बढ़ाया था.
Published : April 18, 2026 at 4:23 PM IST
अजमेर (किशनगढ़): राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) द्वारा शनिवार को घोषित RAS (मुख्य) परीक्षा-2024 के परिणामों में मार्बल सिटी किशनगढ़ का परचम पूरे प्रदेश में लहराया है. क्षेत्र के होनहार युवक हरियश राजपुरोहित ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए राज्य स्तर पर 17वीं रैंक हासिल की है. टॉप-20 में जगह बनाकर हरियश ने न केवल अपने माता-पिता, बल्कि पूरे रूपनगढ़ तहसील और किशनगढ़ क्षेत्र का मान बढ़ाया है.
जब दोस्त ने बंधाया था हौसला: हरियश की यह सफलता केवल एक परीक्षा पास करना नहीं, बल्कि मानसिक दबाव को हराकर जीत हासिल करने की कहानी है. अपनी यात्रा को साझा करते हुए हरियश ने बताया, 'साल 2023 में जब मैं पहले प्रयास में मेन्स की तैयारी कर रहा था, तब काफी दबाव में आ गया था. उस समय एक दोस्त ने मुझे हिम्मत दी और संभाला. हालांकि, पहले प्रयास में वांछित सफलता नहीं मिली, लेकिन दोस्तों और परिवार के सपोर्ट के कारण मैंने दूसरे प्रयास में दबाव के दायरे को तोड़ा और आज 17वीं रैंक हासिल की.
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इन्हें दिया सफलता का श्रेय: मूलतः रूपनगढ़ तहसील के उजौली गांव के निवासी और वर्तमान में किशनगढ़ की इंद्रा कॉलोनी में रहने वाले हरियश एक साधारण और अनुशासित पृष्ठभूमि से आते हैं. उनके पिता रामभरोस सिंह राजपुरोहित क्षेत्र के प्रतिष्ठित मार्बल व्यवसायी हैं. हरियश ने अपनी इस उपलब्धि का संपूर्ण श्रेय अपने गुरुदेव सुन्दरदास महाराज, माता-पिता और परिजनों के अटूट विश्वास व मार्गदर्शन को दिया है.
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पिछड़ों और शोषितों की सेवा का संकल्प: प्रशासनिक सेवा में आने के अपने उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए हरियश ने कहा कि उनकी तमन्ना गरीब, पिछड़े और शोषित वर्ग के उत्थान के लिए कार्य करने की है. उन्होंने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि यदि कोई भी युवा किसी भी क्षेत्र में निरंतर प्रयास करे और धैर्य न खोए, तो सफलता सुनिश्चित है. हरियश की सफलता की खबर मिलते ही उनके निवास पर बधाई देने वालों का तांता लग गया. स्थानीय जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और क्षेत्रवासियों ने इसे पूरे किशनगढ़ के लिए गौरव का विषय बताया है. लोगों का कहना है कि हरियश ने यह साबित कर दिया कि छोटे शहरों के युवा भी बड़े सपने देख सकते हैं और अपनी कड़ी मेहनत व अनुशासन से उन्हें हकीकत में बदल सकते हैं.