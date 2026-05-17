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खैरागढ़ के मंदिर में दिखा दुर्लभ वन्य जीव पाम सिवेट, वन विभाग ने किया रेस्क्यू, एक्सपर्ट्स ने बताया पर्यावरण बदलाव के संकेत

सिमटते जंगल के चलते शहर में दस्तक, पाम सिवेट का मंदिर तक पहुंचना बना पर्यावरणीय चेतावनी, वन विभाग ने की लोगों से अपील

Palm civet spotted
खैरागढ़ के मंदिर में दिखा दुर्लभ वन्य जीव पाम सिवेट (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 17, 2026 at 2:20 PM IST

3 Min Read
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खैरागढ़: शहर के बीचो बीच स्थित राधाकृष्ण मंदिर में रविवार सुबह उस वक्त हलचल मच गई, जब मंदिर के ऊपरी छज्जे पर बैठे एक दुर्लभ वन्यजीव पर पुजारी की नजर पड़ी. रोज की तरह मंदिर में पूजा-अर्चना की तैयारी चल रही थी, तभी छज्जे पर बैठी दो चमकती आंखों ने सबका ध्यान खींच लिया. शुरुआत में लोगों को लगा कि कोई सामान्य जानवर मंदिर परिसर में आ गया है, लेकिन जैसे-जैसे लोग करीब पहुंचे, मामला अलग निकला. बाद में उसकी पहचान दुर्लभ पाम सिवेट के रूप में हुई.

दुबककर बैठा रहा पाम सिवेट

कुछ ही देर में यह खबर पूरे इलाके में फैल गई और मंदिर परिसर के बाहर लोगों की भीड़ जुटने लगी. शोरगुल और भीड़ के बीच यह वन्यजीव मंदिर के एक कोने में दुबककर बैठा रहा. सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और करीब एक घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद उसे सुरक्षित पकड़ा गया. बाद में उसे शहर से दूर सुरक्षित वन क्षेत्र में छोड़ दिया गया.

दुर्लभ वन्य जीव पाम सिवेट, वन विभाग ने किया रेस्क्यू (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पर्यावरण में बदलाव के संकेत

यह घटना सिर्फ एक रेस्क्यू ऑपरेशन भर नहीं है. वन्यजीव विशेषज्ञों का मानना है कि पाम सिवेट जैसे जीवों का शहर और रिहायशी इलाकों तक पहुंचना पर्यावरण में हो रहे बदलाव का सीधा संकेत है. खैरागढ़ और आसपास के इलाकों में तेजी से बढ़ती आबादी, खेतों का विस्तार, पेड़ों की कटाई और जंगलों का लगातार सिकुड़ना वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास को प्रभावित कर रहा है. ऐसे में भोजन और सुरक्षित ठिकाने की तलाश में ये जीव अब शहरों की ओर रुख कर रहे हैं.

दिन में दिखा निशाचर जीव

विशेषज्ञ बताते हैं कि पाम सिवेट मुख्य रूप से निशाचर जीव है, जो दिन में छिपकर रहता है और रात में भोजन की तलाश में निकलता है. फल, कीड़े-मकोड़े, छोटे पक्षी और खाने की गंध इसे मानव बस्तियों के करीब ले आती है. पुराने मंदिर, बंद मकान, पेड़ों से घिरे परिसर और कम आवाजाही वाली इमारतें इन्हें सुरक्षित आश्रय जैसी लगती हैं.

हमारी टीम ने सावधानीपूर्वक दुर्लभ पाम सिवेट को सुरक्षित रेस्क्यू किया और बाद में उसके प्राकृतिक आवास वाले वन क्षेत्र में छोड़ दिया गया. यह जीव सामान्यतः इंसानों पर हमला नहीं करता, लेकिन भीड़, शोर या खुद को घिरा महसूस करने पर तनाव में आ सकता है.- पंकज राजपूत, डीएफओ

वन विभाग की अपील

वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि अगर किसी भी इलाके में कोई वन्यजीव दिखाई दे, तो उसे घेरने, भगाने या पकड़ने की कोशिश न करें. तुरंत विभाग को सूचना दें ताकि सुरक्षित रेस्क्यू किया जा सके. उन्होंने यह भी कहा कि जंगलों के सीमित होते दायरे और मानव बस्तियों के विस्तार की वजह से वन्यजीव अब आबादी वाले क्षेत्रों तक पहुंच रहे हैं, इसलिए लोगों को सतर्क और संवेदनशील रहने की जरूरत है.

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