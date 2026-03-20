बंध बारैठा में दिखा ‘जंगल का भूत’, देशभर में बचे सिर्फ 100 कैरकल, जानिए खासियत
फरवरी–मार्च 2026 में कैमरा ट्रैप सर्वे में यह मिला. बंध बारैठा अब वन्यजीव हॉटस्पॉट बन रहा है.
Published : March 20, 2026 at 6:28 PM IST
भरतपुर: बंध बारैठा वन्यजीव अभयारण्य से वन्यजीव संरक्षण की दुनिया में बड़ी और रोमांचक खबर सामने आई है. ‘जंगल का भूत’ कहे जाने वाले रहस्यमयी कैरकल की पहली बार यहां मौजूदगी कैमरे में कैद हुई. फरवरी-मार्च 2026 में हुए कैमरा ट्रैप सर्वे में मिला यह रिकॉर्ड न सिर्फ दुर्लभ है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि बंध बारैठा अब वन्यजीव हॉटस्पॉट बन रहा है. खास बात है कि पूरे देश में इस प्रजाति की संख्या महज 50 से 100 के बीच मानी जाती है.
पहला रिकॉर्डेड एविडेंस: डीएफओ (वाइल्डलाइफ) चेतन कुमार बी.वी. ने बताया कि फरवरी–मार्च में लेपर्ड सर्वे के तहत कैमरा ट्रैपिंग कराई गई थी. इसमें दुर्लभ रिकॉर्ड सामने आया. यह बंध बारैठा वाइल्डलाइफ सैंक्चुरी के लिए कैरकल का पहला रिकॉर्डेड एविडेंस है. इससे पहले 2017 में केवल केवलादेव नेशनल पार्क में इसका रिकॉर्ड मिला था. इस लिहाज से यह भरतपुर का दूसरा साइटिंग है, लेकिन बंध बारैठा के लिए पहला पुख्ता प्रमाण है. उन्होंने बताया कि कैरकल बहुत रेयर वाइल्ड कैट है. यह ज्यादा दुर्लभ माना जाता है. स्टडीज के अनुसार, पूरे देश में इनकी संख्या 50 से 100 के बीच ही है. डीएफओ ने बताया, आकार में कैरकल तेंदुए और छोटी जंगली बिल्ली के बीच का होता है. यह मुख्य रूप से सेमी-एरिड (अर्ध-शुष्क) क्षेत्रों में पाया जाता है.
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राजस्थान बना सबसे बड़ा ठिकाना: डीएफओ चेतन ने बताया कि कैरकल भारत में मुख्य रूप से तीन राज्य—राजस्थान, मध्यप्रदेश और गुजरात में पाया जाता है. इनमें सबसे ज्यादा आबादी राजस्थान में दर्ज की गई है. करौली, धौलपुर और रणथंभौर (RTR-2) क्षेत्र में इसकी प्रमुख मौजूदगी पहले से दर्ज है. ऐसे में संभावना है कि बंध बारैठा में दिखा कैरकल इन्हीं इलाकों से होकर यहां पहुंचा है.
लैंडस्केप कंजर्वेशन का बड़ा संकेत: डीएफओ चेतन का मानना है कि यह केवल एक प्रजाति की मौजूदगी नहीं, बल्कि पूरे लैंडस्केप के सुधरने का संकेत है. जरूरी है कि हम पूरे लैंडस्केप को एक इकाई के रूप में संरक्षित करें, ताकि भविष्य में टाइगर जैसे बड़े मांसाहारी भी यहां आ सकें.
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कैमरा ट्रैप में ये भी मिलाइस सर्वे के दौरान: कुल 40 कैमरा ट्रैप लगाए गए. कैरकल की एक फोटो रिकॉर्ड हुई. इसके बाद 5–6 वर्ग किमी क्षेत्र में और कैमरे लगाए. अतिरिक्त अध्ययन के लिए 10 नए पॉइंट्स पर कैमरा ट्रैपिंग की जा रही है. सिर्फ कैरकल ही नहीं, बल्कि इस सर्वे में इंडियन वुल्फ और कई अन्य स्मॉल कैट्स की भी तस्वीरें सामने आई हैं.
खनन से तबाह, अब बन रहा सुरक्षित घर: डीएफओ चेतन ने बताया कि बंध बारैठा का वह क्षेत्र, जहां कैरकल नजर आया है, कभी अवैध खनन की मार झेल चुका है. खनन गतिविधियों ने यहां के प्राकृतिक आवास को गंभीर नुकसान पहुंचाया था. इससे वन्यजीवों की मौजूदगी लगभग खत्म हो गई थी, लेकिन वन विभाग ने पिछले कुछ वर्षों में इस इलाके को पुनर्जीवित करने के कई ठोस कदम उठाए. यहां से आक्रामक प्रजातियों को हटाया, जल स्रोतों को विकसित किया गया. प्राकृतिक आवास बहाल किया गया. इन प्रयासों का ही नतीजा है कि अब यहां दुर्लभ प्रजातियां फिर से लौटने लगी हैं.
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इसलिए कहते हैं जंगल का भूत: कैरकल को ‘जंगल का भूत’ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह बेहद चुपचाप और छिपकर रहने वाला जानवर है. इसकी गतिविधियां कम ही नजर आती हैं. यह ज्यादातर रात में शिकार करता है. इसके लंबे, काले झबरीले कान और तेज शिकार करने की क्षमता इसे अन्य जंगली बिल्लियों से अलग बनाती है. यह छोटे जानवरों और पक्षियों का शिकार कर पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है.
बंध बारैठा में कैरकल का यह पहला फोटो: ग्राफिक एविडेंस सिर्फ दुर्लभ घटना नहीं, बल्कि वर्षों के संरक्षण प्रयासों की सफलता का प्रतीक है. यह घटना बताती है कि यदि वैज्ञानिक और सतत तरीके से प्रयास किए जाएं तो बर्बाद हो चुके जंगल भी फिर से जीवंत हो सकते हैं. कैरकल जैसे दुर्लभ जीव भी वापस लौट सकते हैं.
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