कॉर्बेट लैंडस्केप में नजर आया 'व्हाइट नेप्ड वुडपेकर' का परिवार, जैव विविधता के लिए शुभ संकेत

कॉर्बेट लैंडस्केप में नजर आया 'व्हाइट नेप्ड वुडपेकर' का परिवार ( फोटो साभार- Wildlife photographer Deep Rajwar )

सीताबनी में दुर्लभ 'व्हाइट-नेप्ड वुडपेकर' का पूरा परिवार कैमरे में कैद (वीडियो- Deep Rajwar/ETV Bharat)

फोटोग्राफर दीप रजवार ने सीताबनी के जंगलों में इस प्रजाति के तीन से चार वुडपेकर यानी कठफोड़वा को एक साथ देखा और उनका फोटो रिकॉर्ड तैयार किया. लंबे समय बाद इस प्रजाति का एक ही परिवार इस तरह दिखाई देना, वन्यजीव प्रेमियों और शोधकर्ताओं के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है.

रामनगर: कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से सटे रामनगर वन प्रभाग के सीताबनी क्षेत्र से जैव विविधता से जुड़ी एक बेहद उत्साहजनक खबर सामने आई है. यहां कठफोड़वा प्रजाति व्हाइट-नेप्ड वुडपेकर (White-Naped Woodpecker) का पूरा परिवार एक साथ कैमरे में रिकॉर्ड किया गया है. एक साथ तीन से चार पक्षियों का दिखाई देना वन्यजीव विशेषज्ञों के लिए महत्वपूर्ण अवलोकन माना जा रहा है. जिसे प्रसिद्ध वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर दीप रजवार ने अपने कैमरे में कैद किया है.

व्हाइट नेप्ड वुडपेकर के बारे में जानिए वन्यजीव विशेषज्ञों के मुताबिक, व्हाइट नेप्ड वुडपेकर मुख्य रूप से सूखे पर्णपाती जंगलों और पुराने, बड़े पेड़ों वाले क्षेत्रों में पाया जाता है. यह पक्षी पेड़ों की छाल में छिपे कीड़ों और लार्वा को निकालकर खाता है, जिससे जंगल के पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.

कॉर्बेट लैंडस्केप में इस प्रजाति का दिखना बहुत सामान्य नहीं माना जाता, इसलिए एक साथ कई पक्षियों का दिखाई देना क्षेत्र की समृद्ध जैव विविधता का सकारात्मक संकेत है. वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर दीप रजवार ने बताया कि कुछ साल पहले भी इस क्षेत्र में इस प्रजाति की झलक मिली थी.

सीताबनी में व्हाइट-नेप्ड वुडपेकर (फोटो साभार- Wildlife photographer Deep Rajwar)

"लंबे समय बाद एक साथ चार वुडपेकर का एक परिवार रिकॉर्ड करने को मिला. मेरे लिए यह बेहद खास अनुभव रहा. यह दृश्य इस बात का संकेत है कि सीताबनी का जंगल अभी भी कई दुर्लभ प्रजातियों के लिए सुरक्षित और अनुकूल आवास बना हुआ है."- दीप रजवार,प्रसिद्ध वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर

क्या बोले वन विभाग के एसडीओ? वहीं, इस संबंध में जानकारी देते हुए रामनगर वन प्रभाग के एसडीओ अंकित बडोला ने बताया कि व्हाइट नेप्ड वुडपेकर बेहद रेयर प्रजाति है और इसे देख पाना आसान नहीं होता. आमतौर पर यह पक्षी अकेले या जोड़े में दिखाई देता है, लेकिन एक साथ चार पक्षियों का दिखाई देना वास्तव में बड़ी बात है.

उन्होंने कहा कि यह अवलोकन क्षेत्र में वन संरक्षण और बेहतर पारिस्थितिकी संतुलन का संकेत देता है. सीताबनी क्षेत्र से सामने आया यह फोटो रिकॉर्ड न केवल वन्यजीव प्रेमियों के लिए खास है. बल्कि, यह कॉर्बेट लैंडस्केप की समृद्ध जैव विविधता और सफल संरक्षण प्रयासों की भी एक महत्वपूर्ण झलक पेश करता है.

