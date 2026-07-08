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देश में पहली बार दुर्लभ ट्विन लिवर ट्रांसप्लांट, फिलिपिंस के जुड़वा भाइयों को मिला नया जीवन

इस जन्मजात विकार में बाइल डक्ट बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है और अगर समय पर इलाज ना मिले तो लिवर को भी नुकसान पहुंचता है. इस विकार के कारण दोनों बच्चों का लिवर फेल हो गया. इसके बाद बच्चों को बार-बार गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग होने लगी पेट में फ्लड जमा होने लगा. उनका विकास ठीक से नहीं हो पा रहा था और उन्हें बार-बार अस्पताल में भर्ती करना पड़ता था. डॉक्टरों की पूरी कोशिश के बाद भी उनकी हालत लगातार बिगड़ती चली गई, उनकी जान बचाने का एकमात्र विकल्प लिवर ट्रांसप्लांट था.

जुड़वा बच्चों टेलर और अकेली का जन्म समय से पहले हो गया था. जन्म के समय एक का वजन केवल 2 किलोग्राम और दूसरे का 2.4 किलोग्राम था. इससे पहले भी उनके माता-पिता अपने एक बच्चे को खो चुके थे. इन जुड़वा बच्चों के जन्म के दो हफ्ते बाद ही उन दोनों को पीलिया हो गया और उन्हें पीले रंग का मल आने लगा. जांच में सामने आया कि उन्हें एक जन्मजात बाय लियरी विकार काले लोकल सिस्ट टाइप 4a था.

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में फिलिपींस के 23 महीने के जुड़वा भाइयों का लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट करके उनकी जान बचाई गई है. यह आज तक किए गए बच्चों के 645 लिवर ट्रांसप्लांट में पहले जुड़वा बच्चों का लिवर ट्रांसप्लांट है. यह जटिल सर्जरी एक के बाद एक डॉक्टर अनुपम सिब्बल, मेडिकल डायरेक्टर एवं सीनियर पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजीस्ट और डॉक्टर नीरव गोयल सीनियर कंसल्टेंट एवं हेड ऑफ़ लीवर ट्रांसप्लांट सर्जरी के मार्गदर्शन में की गई.

उनके सामने चुनौती केवल सर्जरी की नहीं थी, कुछ ही दिनों में दोनों भाइयों के ट्रांसप्लांट के लिए दो अनुकूल लिविंग दाता तलाशना बहुत ही मुश्किल था. एक भाई के लिए बच्चों की मां के लिवर का एक हिस्सा मिल गया, पर पिता लिवर डोनेट करने के लिए फिट नहीं पाए गए. इसलिए दूसरे बच्चे के लिए लीवर अभी भी नहीं मिल पाया था, फिर दूसरे बच्चों के लिए अपने लिवर का एक हिस्सा देने के लिए उनके मामा सामने आए, जिससे ट्रांसप्लांट संभव हो पाया. रिकवरी की पूरी प्रक्रिया में पिता ने अपनी पत्नी दोनों बच्चों और उनके मां की पूरी देखभाल की.

टायलर के ट्रांसप्लांट की सर्जरी 15 घंटे से अधिक समय तक चली. वहीं केली की सर्जरी में 13 घंटे से अधिक समय लगा. दोनों सर्जरी में कंपलेक्स सर्जिकल रिकंस्ट्रक्शन शामिल था. इन दोनों जुड़वा बच्चों ने अच्छी रिकवरी की है और उनका लिवर अब स्वस्थ काम कर रहा है, फॉलो अप के दौरान दोनों बच्चे स्वस्थ हैं.

जुड़वा भाइयों का लिवर ट्रांसप्लांट बहुत कम होते हैं

डॉक्टर नीरव गोयल सीनियर कंसलटेंट एंड हेड ऑफ़ लीवर ट्रांसप्लांट सर्जरी के द्वारा बताया गया कि एक ही जन्मजात विकार के लिए जुड़वा भाइयों का लिवर ट्रांसप्लांट करने के मामले बहुत ही कम होते हैं. इस परिवार के साहस और प्यार ने उनकी कहानी का बहुत खास बना दिया है. एक बच्चे को मां ने अपना लिवर डोनेट किया तो दूसरे बच्चों को उनके भाई ने अपना लिवर दिया है. इस बलिदान ने दोनों बच्चों को जीवन का एक और मौका प्रदान किया है. यह दोनों बच्चे स्वस्थ होकर अस्पताल से वापस गए. उनके मुस्कुराते हुए चेहरे हमारा सबसे बड़ा इनाम है.

लिवर डोनर की भुमीका अहम होती है

डॉक्टर नीरव गोयल ने कहा कि यह भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि जुड़वा बच्चों का लिवर ट्रांसप्लांट किया गया है. इसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत होता है कि ऐसे मामले में लिवर डोनर घर का ही होना चाहिए, एक बच्चे के लिए तो उसकी मां का लीवर ले लिया गया लेकिन दूसरे बच्चे के लिए उसके पिता का लीवर बीमार होने की वजह से नहीं लिया गया. तब बच्चों के मामा का लिवर लिया गया है, तब जाकर यह ट्रांसप्लांट सुनिश्चित हो सका. एक ही समय पर दोनों बच्चों का लिवर ट्रांसप्लांट करना हम लोगों के लिए बहुत चैलेंजिंग रहा, लेकिन सुरक्षित तरीके से दोनों बच्चों का लिवर ट्रांसप्लांट हो गया है और अब रिकवरी रेट भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है.

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