पीठ पर लिखा है 'A B C D', बिहार में मिला दुर्लभ कछुआ
गोपालगंज में अनोखा दुर्लभ कछुआ मिला है. इसके पीठ पर अंग्रेजी अक्षरों की आकृति बनी है. रिपोर्ट- अटल बिहारी पांडेय
Published : September 29, 2026 at 7:49 PM IST
गोपालगंज: जिले में बाढ़ के पानी के बीच एक अत्यंत दुर्लभ और अनोखी प्रजाति का कछुआ मिलने से क्षेत्र में हलचल मच गई है. देखते ही देखते यह खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई और इस अद्भुत जीव को देखने के लिए ग्रामीणों का तांता लग गया. स्थानीय लोगों के बीच यह दुर्लभ कछुआ कौतूहल और आश्चर्य का बड़ा विषय बना हुआ है.
गोपालगंज में मिला दुर्लभ कछुआ
दरअसल इस कछुए की सबसे हैरान कर देने वाली खासियत इसका सख्त खोल (शेल) है. कछुए की कठोर पीठ पर पीले रंग की प्राकृतिक धारियों और चिह्नों से अंग्रेजी वर्णमाला के A, B, C, D समेत कई अक्षरों जैसी आकृतियां उभरी हुई नजर आ रही हैं. पहली नजर में देखने पर ऐसा प्रतीत होता है मानो किसी ने बेहद सफाई से कछुए की पीठ पर ये अक्षर उकेरे हों.
पीठ पर बनी अंग्रेजी अक्षरों की आकृति
प्राकृतिक रूप से बनी इस अद्भुत बनावट को देखकर हर कोई हैरान है. पीठ की अनूठी बनावट के अलावा, इस कछुए की शारीरिक संरचना भी सामान्य कछुओं की तुलना में काफी अलग है. इसके पैरों और गर्दन की बनावट साधारण कछुओं जैसी नहीं है, जिससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह किसी दुर्लभ प्रजाति का वन्यजीव है जो गंडक नदी या बाढ़ के मुख्य जलस्तर से बहकर मैदानी इलाके में आ पहुंचा है.
दुर्लभ कछुए को देखने के लिए उमड़ी भीड़
विशेषज्ञों का मानना है कि जलीय जीवों की कुछ विशेष प्रजातियों में पीठ पर ऐसे प्राकृतिक पैटर्न पाए जाते हैं, लेकिन इतनी स्पष्ट आकृतियों का दिखना बेहद दुर्लभ घटना है. फिलहाल यह अनोखा कछुआ पूरे गोपालगंज में चर्चा का केंद्र बना हुआ है और लोग इसकी एक झलक पाने के लिए उत्सुक हैं.
वन विभाग के अधिकारी के मानें तो कछुओं की अनेक प्रजातियां हैं. यह उन्हीं में से एक है. दुर्लभ प्रजाति का यह कछुआ उत्तर भारत के स्थिर जलाशयो मे पाया जाता है. यह बहने वाले पानी जैसे नदी नहर मे नहीं रहता है. दुर्लभ प्रजाति के चलते ऐसे कछुए लाखों में एक दो मिलते हैं.
"हम खेत में गए थे, जहां हमने देखा कि बाढ़ के पानी से बह कर आए एक कछुआ के पीठ कर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर लिखे हुए हैं. जिसे उठाकर मै अपने घर लेकर आ गया और इसे रखा हूं."- हनीफ अंसारी,सिहोरवा गांव निवासी
इंडियन फ्लैपशेल कछुआ
कछुए को देखकर कयास लगाए जा रहे हैं कि यह इंडियन फ्लैपशेल कछुआ (लिसेमिस पंक्टाटा) लगता है, जो साउथ एशिया में पाया जाने वाला मीठे पानी का सॉफ्टशेल कछुआ है. इसका खोल जैतून-भूरे से गहरे हरे रंग अंडाकार होता है, जिसपर खास पीले रंग के धब्बे होते हैं.
इसका नाम स्किन के सुरक्षा वाले फ्लैप से पड़ा है, जो पीछे हटने पर इसके अंगों को ढक लेते हैं. ये आमतौर पर तालाबों,नदियों और कीचड़ वाले दलदल जैसे कम गहरे, धीरे बहने वाले मीठे पानी के इलाकों में मिलते हैं. यह भारत में वाइल्डलाइफ कानूनों के तहत सुरक्षित है, जिसे पकड़ना या नुकसान पहुंचाना या पालतू जानवर के तौर पर रखना गैर-कानून है.
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