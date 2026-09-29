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पीठ पर लिखा है 'A B C D', बिहार में मिला दुर्लभ कछुआ

अनोखा दुर्लभ कछुआ ( ETV Bharat )

गोपालगंज: जिले में बाढ़ के पानी के बीच एक अत्यंत दुर्लभ और अनोखी प्रजाति का कछुआ मिलने से क्षेत्र में हलचल मच गई है. देखते ही देखते यह खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई और इस अद्भुत जीव को देखने के लिए ग्रामीणों का तांता लग गया. स्थानीय लोगों के बीच यह दुर्लभ कछुआ कौतूहल और आश्चर्य का बड़ा विषय बना हुआ है.