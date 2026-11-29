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दुर्लभ ट्री श्रू गिलहरी का दीदार, वन विभाग ने बताया वैज्ञानिक नाम Anathana ellioti, रेयर स्पीशीज में होती गिनती

बारनवापारा वन्यजीव अभयारण्य ( सौ.फोटोग्राफर आलोक सिंह )

बलौदा बाजार: बारनवापारा अभयारण्य में वन्यजीव विविधता की एक खास झलक देखने को मिली है. यहां 24 नवंबर की दोपहर एक दुर्लभ ट्री श्रू (Tree Shrew) स्तनधारी जीव दिखाई दिया है. इस जीव को वन विभाग की टीम ने अपने कैमरे में भी कैद किया है. आकार में छोटा और बेहद फुर्तीला होने के कारण आसानी से दुर्लभ ट्री श्रू नजर नहीं आता है. इस स्तनधारी को वन्यजीव फोटोग्राफी के जरिए कैमरे में कैद किया गया. इस बात की जानकारी खुद बारनवापारा अभयारण्य के SDO कृषाणु चंद्राकर ने दी.





दुर्लभ ट्री श्रू गिलहरी के हुए दर्शन वन विभाग के एसडीओ ने बताया, ''पहली नजर में ट्री श्रू को देखकर कोई इसे गिलहरी या छछूंदर समझ सकता है, लेकिन यह दोनों से अलग स्तनधारी समूह का जीव है. भारत में पाए जाने वाले मद्रास ट्री श्रू का वैज्ञानिक नाम 'Anathana ellioti' है. यह मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय भारत के वन क्षेत्रों में पाया जाता है.

लंबी पूंछ, नुकीला थूथन और बड़ी आंखें इसकी खास पहचान है. छोटा आकार और तेजी से इधर-उधर गतिविधियां करने की प्रवृत्ति के कारण जंगल में इसे देख पाना आसान नहीं होता.''