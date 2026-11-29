दुर्लभ ट्री श्रू गिलहरी का दीदार, वन विभाग ने बताया वैज्ञानिक नाम Anathana ellioti, रेयर स्पीशीज में होती गिनती
बारनवापारा वन्यजीव अभयारण्य अपनी प्राकृतिक वन संपदा और विविध वन्यजीवों के लिए जाना जाता है. चंद्रकांत वर्मा की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 29, 2026 at 7:14 AM IST
बलौदा बाजार: बारनवापारा अभयारण्य में वन्यजीव विविधता की एक खास झलक देखने को मिली है. यहां 24 नवंबर की दोपहर एक दुर्लभ ट्री श्रू (Tree Shrew) स्तनधारी जीव दिखाई दिया है. इस जीव को वन विभाग की टीम ने अपने कैमरे में भी कैद किया है. आकार में छोटा और बेहद फुर्तीला होने के कारण आसानी से दुर्लभ ट्री श्रू नजर नहीं आता है. इस स्तनधारी को वन्यजीव फोटोग्राफी के जरिए कैमरे में कैद किया गया. इस बात की जानकारी खुद बारनवापारा अभयारण्य के SDO कृषाणु चंद्राकर ने दी.
दुर्लभ ट्री श्रू गिलहरी के हुए दर्शन
वन विभाग के एसडीओ ने बताया, ''पहली नजर में ट्री श्रू को देखकर कोई इसे गिलहरी या छछूंदर समझ सकता है, लेकिन यह दोनों से अलग स्तनधारी समूह का जीव है. भारत में पाए जाने वाले मद्रास ट्री श्रू का वैज्ञानिक नाम 'Anathana ellioti' है. यह मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय भारत के वन क्षेत्रों में पाया जाता है.
लंबी पूंछ, नुकीला थूथन और बड़ी आंखें इसकी खास पहचान है. छोटा आकार और तेजी से इधर-उधर गतिविधियां करने की प्रवृत्ति के कारण जंगल में इसे देख पाना आसान नहीं होता.''
बारनवापारा अभयारण्य ईको सिस्टम
एसडीओ ने बताया, ''बारनवापारा अभयारण्य में पर्यटक सामान्यतः तेंदुआ, भालू, हिरण और अन्य बड़े वन्यजीवों को देखने की उम्मीद लेकर पहुंचते हैं. लेकिन जंगल की वास्तविक समृद्धि केवल बड़े वन्यजीवों तक सीमित नहीं है. छोटे स्तनधारी, पक्षी, सरीसृप और कीट भी वन पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं. ट्री श्रू जैसे कम चर्चित जीवों का दिखाई देना और उनका फोटोग्राफिक दस्तावेजीकरण वन क्षेत्र की जैव विविधता से जुड़ी जानकारी को संकलित करने में मददगार होता है. ऐसे में जंगल में मौजूद उन जीवों की ओर भी ध्यान आकर्षित करते हैं, जो सामान्य वन्यजीव पर्यटन के दौरान अक्सर लोगों की नजरों से छूट जाते हैं.''
वन्यजीव विविधता की एक और झलक
बारनवापारा वन्यजीव अभयारण्य अपनी प्राकृतिक वन संपदा और विविध वन्यजीवों के लिए जाना जाता है. यहां ट्री श्रू का नजर आना क्षेत्र की जैव विविधता को समझने के लिहाज से महत्वपूर्ण है. वन्यजीवों की ऐसी तस्वीरें और अवलोकन जंगल के प्राकृतिक इतिहास को दर्ज करने के साथ संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने में भी सहायक होते हैं. इस संबंध में बारनवापारा अभयारण्य के SDO कृषाणु चंद्राकर ने ETV भारत को विस्तृत जानकारी दी। वन भ्रमण के दौरान 24 नवंबर को दिखाई दिए इस छोटे स्तनधारी की तस्वीर आलोक सिंह के सौजन्य से उपलब्ध कराई गई है।