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श्रीकृष्ण जन्माष्टमी विशेष: कुरुक्षेत्र में आज भी मौजूद है राधा-कृष्ण पुनर्मिलन का साक्षी "तमाल वृक्ष", शाखाओं से होती है दिव्य प्रेम की अनुभूति

राधा-कृष्ण पुनर्मिलन का साक्षी ( ETV Bharat )

कुरुक्षेत्र: श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में भगवान श्रीकृष्ण से जुड़ी धार्मिक और पौराणिक मान्यताएं श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं. महाभारत और गीता की धरती कुरुक्षेत्र में ब्रह्मसरोवर के उत्तरी तट पर स्थित गौड़िया मठ का एक दुर्लभ तमाल वृक्ष भी विशेष आस्था का केंद्र है. मान्यता है कि यह वृक्ष राधा-कृष्ण के दिव्य पुनर्मिलन का साक्षी रहा है. राधा कृष्ण मिलन मंदिर (ETV Bharat) ब्रह्मसरोवर किनारे मौजूद है पवित्र वृक्ष: गौड़िया मठ मंदिर परिसर में स्थित यह तमाल वृक्ष श्री श्री राधा कृष्ण मिलन मंदिर के प्रांगण में खड़ा है. देश-विदेश से कुरुक्षेत्र आने वाले श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करने के साथ इस वृक्ष के दर्शन भी करते हैं. धार्मिक मान्यता के कारण भक्त इसे सामान्य पेड़ नहीं, बल्कि भगवान श्रीकृष्ण और राधा रानी की प्रेम कथा से जुड़ा पवित्र स्थल मानते हैं. सूर्य ग्रहण पर हुआ था राधा-कृष्ण का मिलन: मंदिर के मुख्य पुजारी भक्ति गौरव गिरी महाराज ने ईटीवी भारत को बताया कि, "पौराणिक मान्यताओं में कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के अवसर पर भगवान श्रीकृष्ण और राधा रानी के पुनर्मिलन का वर्णन मिलता है. सूर्य ग्रहण के अवसर पर भगवान श्रीकृष्ण ब्रह्मसरोवर में स्नान करने कुरुक्षेत्र आए थे. राधा रानी को जब उनके आने की जानकारी मिली तो वह भी उनसे मिलने यहां पहुंचीं. मान्यता है कि इसी तमाल वृक्ष के नीचे दोनों का मिलन हुआ था." कुरुक्षेत्र में आज भी मौजूद है राधा-कृष्ण पुनर्मिलन का साक्षी "तमाल वृक्ष" (ETV Bharat) शाखाओं में दिखाई देता है प्राकृतिक आलिंगन: पुजारी भक्ति गौरव गिरी महाराज ने आगे कहा कि, " इस तमाल वृक्ष की सबसे खास बात इसकी प्राकृतिक बनावट है. इसकी कई शाखाएं ऊपर की ओर बढ़ने के बाद एक-दूसरे से इस तरह लिपटी हुई दिखाई देती हैं, मानो किसी को आलिंगन में लिए हों. श्रद्धालु इस प्राकृतिक स्वरूप को राधा-कृष्ण के प्रेम और मिलन का प्रतीक मानते हैं. सनातन परंपरा में तमाल वृक्ष का संबंध भगवान श्रीकृष्ण के श्याम वर्ण से भी जोड़ा जाता है. धार्मिक मान्यताओं में तमाल के गहरे रंग और कृष्ण के श्याम स्वरूप के बीच समानता बताई जाती है. इसी वजह से कृष्ण भक्ति परंपरा में इस वृक्ष को विशेष महत्व प्राप्त है."