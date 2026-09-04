श्रीकृष्ण जन्माष्टमी विशेष: कुरुक्षेत्र में आज भी मौजूद है राधा-कृष्ण पुनर्मिलन का साक्षी "तमाल वृक्ष", शाखाओं से होती है दिव्य प्रेम की अनुभूति
कुरुक्षेत्र के गौड़िया मठ में दुर्लभ तमाल वृक्ष राधा-कृष्ण के पौराणिक पुनर्मिलन और दिव्य प्रेम का साक्षी है. मुनीश टूरन की रिपोर्ट
Published : September 4, 2026 at 12:06 PM IST|
Updated : September 4, 2026 at 12:47 PM IST
कुरुक्षेत्र: श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में भगवान श्रीकृष्ण से जुड़ी धार्मिक और पौराणिक मान्यताएं श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं. महाभारत और गीता की धरती कुरुक्षेत्र में ब्रह्मसरोवर के उत्तरी तट पर स्थित गौड़िया मठ का एक दुर्लभ तमाल वृक्ष भी विशेष आस्था का केंद्र है. मान्यता है कि यह वृक्ष राधा-कृष्ण के दिव्य पुनर्मिलन का साक्षी रहा है.
ब्रह्मसरोवर किनारे मौजूद है पवित्र वृक्ष: गौड़िया मठ मंदिर परिसर में स्थित यह तमाल वृक्ष श्री श्री राधा कृष्ण मिलन मंदिर के प्रांगण में खड़ा है. देश-विदेश से कुरुक्षेत्र आने वाले श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करने के साथ इस वृक्ष के दर्शन भी करते हैं. धार्मिक मान्यता के कारण भक्त इसे सामान्य पेड़ नहीं, बल्कि भगवान श्रीकृष्ण और राधा रानी की प्रेम कथा से जुड़ा पवित्र स्थल मानते हैं.
सूर्य ग्रहण पर हुआ था राधा-कृष्ण का मिलन: मंदिर के मुख्य पुजारी भक्ति गौरव गिरी महाराज ने ईटीवी भारत को बताया कि, "पौराणिक मान्यताओं में कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के अवसर पर भगवान श्रीकृष्ण और राधा रानी के पुनर्मिलन का वर्णन मिलता है. सूर्य ग्रहण के अवसर पर भगवान श्रीकृष्ण ब्रह्मसरोवर में स्नान करने कुरुक्षेत्र आए थे. राधा रानी को जब उनके आने की जानकारी मिली तो वह भी उनसे मिलने यहां पहुंचीं. मान्यता है कि इसी तमाल वृक्ष के नीचे दोनों का मिलन हुआ था."
शाखाओं में दिखाई देता है प्राकृतिक आलिंगन: पुजारी भक्ति गौरव गिरी महाराज ने आगे कहा कि, " इस तमाल वृक्ष की सबसे खास बात इसकी प्राकृतिक बनावट है. इसकी कई शाखाएं ऊपर की ओर बढ़ने के बाद एक-दूसरे से इस तरह लिपटी हुई दिखाई देती हैं, मानो किसी को आलिंगन में लिए हों. श्रद्धालु इस प्राकृतिक स्वरूप को राधा-कृष्ण के प्रेम और मिलन का प्रतीक मानते हैं. सनातन परंपरा में तमाल वृक्ष का संबंध भगवान श्रीकृष्ण के श्याम वर्ण से भी जोड़ा जाता है. धार्मिक मान्यताओं में तमाल के गहरे रंग और कृष्ण के श्याम स्वरूप के बीच समानता बताई जाती है. इसी वजह से कृष्ण भक्ति परंपरा में इस वृक्ष को विशेष महत्व प्राप्त है."
वृंदावन के निधिवन से भी जोड़ी जाती है दुर्लभता: पुजारी भक्ति गौरव गिरी महाराज ने बताया कि, "तमाल वृक्ष आसानी से दिखाई नहीं देता. इसे वृंदावन के पवित्र निधिवन से जुड़ी धार्मिक परंपराओं के संदर्भ में भी विशेष माना जाता है. कुरुक्षेत्र में इस वृक्ष की मौजूदगी इसे श्रद्धालुओं के लिए और अधिक आकर्षक बनाती है."
वृंदावन जैसा सौभाग्य: इस मंदिर में राधा कृष्ण के दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालु राजेश का कहना है कि, "सामान्यत श्रद्धालु राधा-कृष्ण के मिलन के साक्षी तमाल वृक्ष के दर्शन और पूजन के लिए वृंदावन या निधिवन जाते हैं. लेकिन उनके लिए सौभाग्य की बात है कि कुरुक्षेत्र की इस पावन धरा पर इस वृक्ष की उपस्थिति है. यहां स्थानीय व दूर-दराज से आने वाले भक्तों के लिए अत्यंत सौभाग्यशाली मानी जाती है."
मानसिक शांति और सुकून: वहीं, मंदिर में दर्शन करने पहुंचने वाले श्रद्धालू सुमन का कहना है कि, "इस पावन परिसर और तमाल वृक्ष के सानिध्य में आते ही मन को अद्भुत शांति और आध्यात्मिक सुकून का अनुभव होता है.मंदिर परिसर में श्री कृष्ण की विभिन्न बाल-लीलाओं और अलौकिक प्रसंगों को सुंदरता से दर्शाया गया है, जो आने वाले दर्शनार्थियों को भक्तिरस से सराबोर कर देता है."
जन्माष्टमी पर विशेष पूजन: रेखा श्रद्धालु का कहना है, "श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर यहां विशेष पूजा-अर्चना और भव्य धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है, जहां हजारों भक्त दर्शन कर राधा-कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं."
जन्माष्टमी पर सजता है पूरा गौड़िया मठ: जन्माष्टमी के अवसर पर गौड़िया मठ में विशेष पूजा-अर्चना, धार्मिक अनुष्ठान और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं. मंदिर परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया जाता है. बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान श्रीकृष्ण के दर्शन के साथ तमाल वृक्ष के पास पहुंचकर आस्था व्यक्त करते हैं और सुख-समृद्धि व भक्ति की कामना करते हैं.
आस्था के साथ प्रकृति का अनोखा संगम: कुरुक्षेत्र का यह तमाल वृक्ष धार्मिक आस्था, पौराणिक मान्यता और प्राकृतिक सुंदरता का अनोखा संगम प्रस्तुत करता है. जन्माष्टमी के दौरान यहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यह स्थान भगवान श्रीकृष्ण से जुड़ी स्मृतियों और राधा-कृष्ण के दिव्य प्रेम की कथा को महसूस करने का विशेष अवसर बन जाता है.
ये भी पढ़ें:चंडीगढ़ में जन्माष्टमी की धूम, लड्डू गोपाल के मुकुट-बांसुरी से सजे बाजार, मंदिरों में भव्य तैयारी