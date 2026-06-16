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रोहतक में मासूम के जबड़े की दुर्लभ सर्जरी, मुंह बंद नहीं कर पा रही थी, खेलते समय हुआ था हादसा

हरियाणा के रोहतक के डेंटल कॉलेज में 4 साल की बच्ची के जबड़े के दोनों जोड़ों का दुर्लभ ऑपरेशन किया जाएगा.

Rare surgery performed on both jaw joints of a 4 year old girl at a dental college in Rohtak
रोहतक में मासूम के जबड़े की दुर्लभ सर्जरी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 16, 2026 at 5:29 PM IST

5 Min Read
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रोहतक : पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज (पीजीआईडीएस) ने चिकित्सा जगत में एक नया अध्याय जोड़ दिया है. संस्थान के ओरल एवं मैक्सिलोफेशियल सर्जरी विभाग के डॉक्टरों ने सिर्फ 4 साल की बच्ची के जबड़े के दोनों टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट (टीएमजे) के एक साथ खिसकने की दुर्लभ बीमारी का सफल ऑपरेशन कर हरियाणा में अपनी तरह का पहला कीर्तिमान स्थापित किया है. इतनी कम उम्र में चोट के कारण दोनों जोड़ों का एक साथ डिस्लोकेट होना बेहद दुर्लभ है और प्रदेश में अब तक इसका सफल इलाज सामने नहीं आया था.

जबड़े के दोनों जोड़ खिसके : रोहतक क्षेत्र का एक परिवार कुछ दिन पहले 4 साल की बच्ची को बदहवास हालत में लेकर ट्रॉमा सेंटर में पहुंचा था. घर में खेलते समय बच्ची गिर गई थी, जिसके बाद से वो अपना मुंह बंद नहीं कर पा रही थी. मुंह खुला रहने के कारण लगातार लार टपक रही थी, बच्ची ना कुछ खा पा रही थी और ना ही ठीक से बोल पा रही थी. दर्द के कारण बच्ची हर समय रोती रहती थी. कई डॉक्टरों के पास चेकअप के बाद जब आराम नहीं मिला तो परिजन उसे पीजीआईडीएस लेकर आए. ओरल एवं मैक्सिलोफेशियल सर्जरी विभाग में तैनात डॉक्टरों ने तुरंत बच्ची की जांच की. क्लिनिकल जांच और सीटी स्कैन की रिपोर्ट ने डॉक्टरों को भी चौंका दिया. रिपोर्ट में सामने आया कि दुर्घटना के कारण बच्ची के जबड़े के दोनों जोड़ अपनी जगह से पूरी तरह खिसक चुके थे. इतना ही नहीं, जबड़े की हड्डी में भी फ्रैक्चर था. बच्चों में एक जोड़ का खिसकना तो कभी-कभार देखा जाता है, लेकिन दोनों जोड़ों का एक साथ डिस्लोकेट होना अत्यंत दुर्लभ स्थिति मानी जाती है.

चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन हुआ कामयाब : डेंटल कालेज के ओरल एवं मैक्सिलोफेशियल सर्जरी विभागाध्यक्ष डा. वीरेंद्र सिंह ने मामले की जटिलता को देखते हुए तुरंत वरिष्ठ सर्जन डा. अमरीश भगोल के साथ चर्चा कर एक विशेष टीम का गठन किया. टीम में डॉ. अंकिता दहिया, डॉ. दिव्या, डॉ. आनंद मिश्रा, डॉ. शुभोदीप और डॉ. सुनैना राठी को शामिल किया गया. चुनौती सिर्फ सर्जरी की नहीं थी, बल्कि 4 साल की बच्ची को सुरक्षित बेहोश करना भी बड़ी जिम्मेदारी थी. इसके लिए एनेस्थीसिया विभाग की डॉ. निधि और डॉ. रितिका ने मोर्चा संभाला. पूरी तैयारी के बाद बच्ची को ऑपरेशन थियेटर ले जाया गया. जनरल एनेस्थीसिया के बाद डॉक्टरों की टीम ने लगभग 3 घंटे तक चले जटिल ऑपरेशन में बड़ी सावधानी से खिसके हुए दोनों जोड़ों को उनकी मूल जगह पर स्थापित किया. साथ ही टूटी हुई जबड़े की हड्डी को भी विशेष प्लेट्स के जरिए फिक्स किया गया. ऑपरेशन के दौरान हर मिनट अहम था, क्योंकि छोटे बच्चों में जबड़े के जोड़ों के आसपास कई नाजुक नसें और रक्त वाहिकाएं होती हैं. ऑपरेशन के बाद जैसे ही एनेस्थीसिया का असर कम हुआ, बच्ची ने अपना मुंह बंद कर लिया. पिछले कई दिनों से खुला हुआ मुंह बंद होते देख ऑपरेशन थियेटर में मौजूद पूरी टीम के चेहरों पर मुस्कान आ गई. बाहर इंतजार कर रहे परिजनों को जब ये खबर दी गई तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े. बच्ची की मां ने भावुक होते हुए कहा कि हमें लगा था कि हमारी बेटी अब कभी ठीक से खा नहीं पाएगी. पीजीआई के डॉक्टर हमारे लिए भगवान बनकर आए हैं. हमारी बेटी को नया जीवन दिया है.

ऑपरेशन के बाद बेहतर रिकवरी : डॉ. अमरीश ने बताया कि ऑपरेशन के बाद बच्ची को पोस्ट-ऑपरेटिव केयर डेंटल वार्ड में रखा गया, जहां उसकी लगातार निगरानी की गई. बच्ची की रिकवरी उम्मीद से भी बेहतर रही है. अब वो लिक्विड डाइट ले रही है और अगले कुछ दिनों में सामान्य खाना शुरू कर देगी. किसी भी तरह की जटिलता नहीं आई है. बच्ची को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है.

जोड़ खिसकने के मामले गंभीर : डॉ. वीरेंद्र सिंह ने बताया कि बच्चों में हड्डियां लचीली होती हैं, इसलिए फ्रैक्चर कम होते हैं, लेकिन जोड़ खिसकने के मामले बेहद गंभीर होते हैं. समय पर इलाज ना मिले तो जबड़ा टेढ़ा हो सकता है, चेहरे की बनावट बिगड़ सकती है और स्थायी रूप से मुंह खोलने-बंद करने में दिक्कत आ सकती है. इस बच्ची के मामले में परिजन समय पर आ गए, ये बहुत अच्छी बात रही. हेल्थ यूनिवर्सिटी के वीसी डॉ. एच.के. अग्रवाल ने कहा कि ये ऑपरेशन साबित करता है कि संस्थान में विश्वस्तरीय चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं. जटिल से जटिल सर्जरी के लिए अब मरीजों को बड़े निजी अस्पतालों या महानगरों की तरफ भागने की जरूरत नहीं है.

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