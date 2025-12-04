ETV Bharat / state

जोधपुर एम्स में गर्भस्थ शिशु को आधा बाहर निकाल की सर्जरी, पहली बार सरकारी अस्पताल में EXIT प्रोसीजर का दावा

जोधपुर: एम्स जोधपुर ने एक ऐतिहासिक चिकित्सा उपलब्धि हासिल करते हुए राजस्थान में पहली बार Ex Utero Intrapartum Treatment (EXIT) प्रक्रिया सफलतापूर्वक की है. यह देशभर के सरकारी क्षेत्र में भी संभवतः पहली EXIT प्रक्रिया है. मंगलवार को एम्स जोधपुर के डॉक्टरों ने एक जटिल एवं जीवनरक्षक EXIT प्रक्रिया सफलतापूर्वक की, जिसमें जन्मपूर्व अल्ट्रासाउंड में एक बड़े Cystic Hygroma से पीड़ित शिशु का स्वश्न तंत्र के वायुमार्ग को सुरक्षित किया गया. यह एक दुर्लभ जन्मजात स्थिति है, जो जन्म के समय गंभीर वायुमार्ग अवरोध का कारण बन सकती है. इस प्रकिया ने गर्भस्थ शिशु को आधा बाहर निकाला कर प्रोसीजर किया जाता है.

लोअर सेगमेंट सीजेरियन सेक्शन से की प्रक्रिया: दरअसल एक गर्भवती महिला, जिसके गर्भस्थ शिशु की अल्ट्रासाउंड में बड़ा सिस्टिक हाइग्रोमा पाया गया था. एम्स जोधपुर के स्त्रीरोग ऑपरेशन थियेटर में लोअर सेगमेंट सीजेरियन सेक्शन (LSCS) किया गया. बड़े सिस्टिक हाइग्रोमा के कारण संभावित वायुमार्ग बाधा को देखते हुए, विशेषज्ञों की एक टीम पहले से तैयार की गई और नवजात के प्लेसेंटा से नियोनेटल श्वसन में सुरक्षित संक्रमण के लिए अत्यधिक विशिष्ट EXIT प्रक्रिया को अंजाम दिया गया. एम्स प्रबंधन का कहना है कि यह उपलब्धि एम्स जोधपुर की जटिल भ्रूण एवं नवजात उपचार क्षमता, बहु-विषयक समन्वय तथा राजस्थान में विश्वस्तरीय जीवनरक्षक चिकित्सा हस्तक्षेप उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है.

शिशु को आंशिक रूप से गर्भाशय से बाहर निकाला: एम्स जोधपुर के कार्यकारी निदेशक डॉ गोवर्धन दत्त पुरी ने बताया कि यह एक अत्यंत नई और विशिष्ट तकनीक है, जिसमें शिशु को आंशिक रूप से गर्भाशय से बाहर निकाला जाता है. वह प्लेसेंटा से जुड़ा रहता है और प्लेसेंटल संचरण के माध्यम से ऑक्सीजन प्राप्त करता रहता है. इसी दौरान विशेषज्ञों की टीम ने पहले एंडोस्कोपी की और फिर एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन द्वारा शिशु का वायुमार्ग सफलतापूर्वक सुरक्षित किया. वायुमार्ग सुरक्षित होते ही नाल (Umbilical cord) को क्लैंप कर दिया गया, जिससे शिशु की सुरक्षा सुनिश्चित हुई. इसके बाद ईएनटी टीम ने आवश्यक रेडियोलॉजिकल जांच पूरी होने पर नवजात को सुरक्षित रूप से नीओनेटल आईसीयू (NICU) में नवजात विशेषज्ञों की देखरेख में स्थानांतरित किया गया.