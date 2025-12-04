ETV Bharat / state

जोधपुर एम्स में गर्भस्थ शिशु को आधा बाहर निकाल की सर्जरी, पहली बार सरकारी अस्पताल में EXIT प्रोसीजर का दावा

जोधपुर एम्स में भर्ती गर्भवती महिला के गर्भस्थ शिशु की अल्ट्रासाउंड में बड़ा सिस्टिक हाइग्रोमा था, जिसके चलते EXIT प्रोसीजर किया गया.

Jodhpur AIIMS
जोधपुर एम्स (Source - Jodhpur AIIMS)
ETV Bharat Rajasthan Team

December 4, 2025

जोधपुर: एम्स जोधपुर ने एक ऐतिहासिक चिकित्सा उपलब्धि हासिल करते हुए राजस्थान में पहली बार Ex Utero Intrapartum Treatment (EXIT) प्रक्रिया सफलतापूर्वक की है. यह देशभर के सरकारी क्षेत्र में भी संभवतः पहली EXIT प्रक्रिया है. मंगलवार को एम्स जोधपुर के डॉक्टरों ने एक जटिल एवं जीवनरक्षक EXIT प्रक्रिया सफलतापूर्वक की, जिसमें जन्मपूर्व अल्ट्रासाउंड में एक बड़े Cystic Hygroma से पीड़ित शिशु का स्वश्न तंत्र के वायुमार्ग को सुरक्षित किया गया. यह एक दुर्लभ जन्मजात स्थिति है, जो जन्म के समय गंभीर वायुमार्ग अवरोध का कारण बन सकती है. इस प्रकिया ने गर्भस्थ शिशु को आधा बाहर निकाला कर प्रोसीजर किया जाता है.

लोअर सेगमेंट सीजेरियन सेक्शन से की प्रक्रिया: दरअसल एक गर्भवती महिला, जिसके गर्भस्थ शिशु की अल्ट्रासाउंड में बड़ा सिस्टिक हाइग्रोमा पाया गया था. एम्स जोधपुर के स्त्रीरोग ऑपरेशन थियेटर में लोअर सेगमेंट सीजेरियन सेक्शन (LSCS) किया गया. बड़े सिस्टिक हाइग्रोमा के कारण संभावित वायुमार्ग बाधा को देखते हुए, विशेषज्ञों की एक टीम पहले से तैयार की गई और नवजात के प्लेसेंटा से नियोनेटल श्वसन में सुरक्षित संक्रमण के लिए अत्यधिक विशिष्ट EXIT प्रक्रिया को अंजाम दिया गया. एम्स प्रबंधन का कहना है कि यह उपलब्धि एम्स जोधपुर की जटिल भ्रूण एवं नवजात उपचार क्षमता, बहु-विषयक समन्वय तथा राजस्थान में विश्वस्तरीय जीवनरक्षक चिकित्सा हस्तक्षेप उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है.

शिशु को आंशिक रूप से गर्भाशय से बाहर निकाला: एम्स जोधपुर के कार्यकारी निदेशक डॉ गोवर्धन दत्त पुरी ने बताया कि यह एक अत्यंत नई और विशिष्ट तकनीक है, जिसमें शिशु को आंशिक रूप से गर्भाशय से बाहर निकाला जाता है. वह प्लेसेंटा से जुड़ा रहता है और प्लेसेंटल संचरण के माध्यम से ऑक्सीजन प्राप्त करता रहता है. इसी दौरान विशेषज्ञों की टीम ने पहले एंडोस्कोपी की और फिर एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन द्वारा शिशु का वायुमार्ग सफलतापूर्वक सुरक्षित किया. वायुमार्ग सुरक्षित होते ही नाल (Umbilical cord) को क्लैंप कर दिया गया, जिससे शिशु की सुरक्षा सुनिश्चित हुई. इसके बाद ईएनटी टीम ने आवश्यक रेडियोलॉजिकल जांच पूरी होने पर नवजात को सुरक्षित रूप से नीओनेटल आईसीयू (NICU) में नवजात विशेषज्ञों की देखरेख में स्थानांतरित किया गया.

इस टीम में शामिल थे ये डॉक्टर्स: स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ प्रो. प्रतिभा सिंह के मार्गदर्शन में डॉ. मीनाक्षी गोठवाल (अतिरिक्त प्रोफेसर), डॉ. मनु गोयल (प्रोफेसर), डॉ. जेरिन (सीनियर रेजिडेंट), डॉ. हरीनी (जूनियर रेजिडेंट) मुख्य रूप से शामिल रहे. वहीं ओटोराइनोलैरिंगोलॉजी (ईएनटी) विशेषज्ञ डॉ. अमित गोयल (प्रोफेसर), डॉ. विद्हु शर्मा (एसोसिएट प्रोफेसर), डॉ. रिनचेन अंगमो (सीनियर रेजिडेंट), डॉ. लानू अनुता (जूनियर रेजिडेंट), पीडियाट्रिक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट डॉ. शिल्पा गोयल (प्रोफेसर), डॉ. मनोज कमल (प्रोफेसर), डॉ. विद्या, डॉ. दिव्या और नवजात रोग विशेषज्ञ (नीओनेटोलॉजिस्ट) डॉ. प्रशुपति एवं डॉ. रोमा शामिल रहे.

जन्मजात बहरे बच्चे की पसलियों से कान बना लगाया हियरिंग डिवाइस: एम्स जोधपुर के डॉक्टर्स ने सिरोही के एक 7 वर्षीय बच्चे के पहली बार संयुक्त रूप से कान पुनर्निर्माण और हियरिंग इम्प्लांट सर्जरी सफलतापूर्वक की. यह बच्चा जन्म से ही दोनों बाहरी कानों (पिन्ना) की विकृति और कम सुनने की समस्या के साथ पैदा हुआ था. इस प्रक्रिया में सर्जनों ने बच्चे की छाती की पसलियों से लिए गए उपास्थि (cartilage) का उपयोग कर दाएं बाहरी कान का पुनर्निर्माण किया और एक नया कान ढांचा तैयार किया. इसमें ही सर्जरी के दौरान डॉक्टरों की टीम ने दाईं ओर हड्डी-आधारित श्रवण उपकरण (bone conduction hearing device) भी प्रत्यारोपित किया-जो अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि पुनर्निर्माण और श्रवण बहाली दोनों सर्जरी एक साथ करना सामान्यतः संभव नहीं होता. यह सर्जरी ENT विभाग में डॉ. कपिल सोनी द्वारा की गई, जिसमें डॉ. अमित गोयल ने मार्गदर्शन प्रदान किया.

EX UTERO INTRAPARTUM TREATMENT
CYSTIC HYGROMA DETECTED IN UTERUS
जोधपुर एम्स में दुर्लभ सर्जरी
RARE SURGERY AT JODHPUR AIIMS
SURGERY ON A FETUS IN JODHPUR AIIMS

