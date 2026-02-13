ETV Bharat / state

कॉर्बेट लैंडस्केप में दिखा 'जंगल का भूत', कैमरे में कैद हुआ दुलर्भ स्पॉट-बेलीड ईगल-आउल

स्पॉट-बेलीड ईगल-आउल एक रहस्यमयी पक्षी है, जो रात में बड़ी अजीब आवाज निकलता है. इसीलिए इसे जंगल का भूत भी कहा जाता है.

रामनगर: विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ढिकाला क्षेत्र के साथ ही इसके लैंडस्केप में एक बार फिर प्रकृति ने अपना रहस्यमयी रूप दिखाया है. रामनगर वन प्रभाग के सीतावनी और रिंगोड़ा क्षेत्रों में दुर्लभ स्पॉट-बेलीड ईगल-आउल (Spot-bellied Eagle-Owl) देखा गया है, जिससे वन्यजीव प्रेमी काफी खुश है. वन्यजीव प्रेमी दीप रजवार ने स्पॉट बेलीड ईगल आउल को अपने कैमरे में भी कैद किया है.

बेलीड ईगल-आउल को जंगल का भूत भी कहा जाता है. क्योंकि इसकी विशाल कद-काठी, अग्नि-सी चमकती नारंगी आंखें और रात के सन्नाटे को चीरती इसकी डरावनी आवाज इसे जंगल का भूत (Ghost of the Forest) और जंगल की चुड़ैल जैसे नाम दिलाती है. करीब 20 से 25 इंच लंबा और लगभग 2 किलोग्राम वजनी यह शक्तिशाली शिकारी उल्लू भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया के घने वनों में पाया जाता है.

कॉर्बेट लैंडस्केप में दिखा 'जंगल का भूत' (VIDEO- वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर दीप रजवार)

वन्यजीव प्रेमी दीप रजवार के अनुसार बेलीड ईगल-आउल बड़ी की मुश्किल में देखने को मिलता है, ये काफी दुर्लभ जीव है. ये रात्रिचर पक्षी है. दिन में घने पेड़ों की ओट में शांत बैठा रहता है और रात होते ही अपने शिकार की तलाश में निकल पड़ता है. मोर के बच्चे, खरगोश, छिपकलियां और अन्य छोटे जीव इसके आहार में शामिल हैं.

दीप बताते हैं कि स्पॉट-बेलीड ईगल-आउल को देख पाना अपने आप में सौभाग्य की बात है. उन्हें तीन अलग-अलग मौकों पर इसे कैमरे में कैद करने का अवसर मिला. पहली बार ढिकाला क्षेत्र में, दूसरी बार सीतावनी में और हाल ही में रिंगोड़ा क्षेत्र में उन्हें दिखा है, जिसे उन्होंने अपने कैमरे में भी कैद किया है.

दीप रजवार ने बताया कि स्पॉट-बेलीड ईगल-आउल का कॉर्बेट लैंडस्केप की दिखना समृद्ध जैव विविधता का प्रमाण है. दीप रजवार के अनुसार इस उल्लू से जुड़ी कई रोचक लोककथाएं भी प्रचलित हैं. दशकों पहले जब ग्रामीणों को इसकी वास्तविक पहचान नहीं थी, तब रात के सन्नाटे में इसकी आवाज सुनकर लोग दहशत में आ जाते थे. इसकी ध्वनि किसी महिला के रोने या चीखने जैसी प्रतीत होती है, जिसके कारण इसे गांव की चुड़ैल तक कहा जाने लगा. लोग मानते थे कि ऐसी आवाज सुनाई दे तो घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए.

अंधविश्वास और लोककथाओं पीछे स्पॉट-बेलीड ईगल-आउल जिम्मेदार: वहीं, वन्यजीव प्रेमी संजय छिम्वाल का कहना है कि अंधविश्वास और लोककथाओं के पीछे असल में यही उल्लू जिम्मेदार था. उन्होंने बताया कि स्पॉट-बेलीड ईगल-आउल ही रात को महिलाओं को रोने जैसी आवाज निकालता था, जिसे लोग चुड़ैल की आवाज समझते थे और डर के मारे घरों से बाहर भी नहीं निकलते थे.

वन्यजीव प्रेमी संजय छिम्वाल बताते है कि स्पॉट-बेलीड ईगल-आउल की आवाज वाकई में रहस्यमयी है, लेकिन यह पूरी तरह प्राकृतिक है. वहीं, रामनगर वनप्रभाग के एसडीओ अंकित बडोला ने बताया कि मीडिया के माध्यम से सीतावनी क्षेत्र में इस उल्लू की साइटिंग की जानकारी मिली थी. कई वन्यजीव पुस्तकों में इसकी आवाज का वर्णन महिला के रोने जैसी ध्वनि के रूप में मिलता है. विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में शीर्ष शिकारी पक्षियों की उपस्थिति उस क्षेत्र के संतुलित और स्वस्थ पर्यावरण का संकेत होती है.

स्पॉट-बेलीड ईगल-आउल जैसे दुर्लभ पक्षी का दिखना यह दर्शाता है कि कॉर्बेट लैंडस्केप में शिकार प्रजातियां, घने वन और प्राकृतिक आवास अभी भी सुरक्षित हैं. प्रकृति के इस रहस्यमयी प्रहरी की मौजूदगी जहां एक ओर रोमांच पैदा करती है. वहीं यह संदेश भी देती है कि हमें अंधविश्वास से ऊपर उठकर वैज्ञानिक सोच के साथ वन्यजीवों को समझना चाहिए. जंगल का भूत कहे जाने वाले इस उल्लू की असल पहचान एक संतुलित पारिस्थितिकी का संकेतक और जंगल की सेहत का प्रहरी है. कॉर्बेट की वादियों में गूंजती इसकी आवाज आज भी रोमांच पैदा करती है, लेकिन अब यह डर नहीं, बल्कि संरक्षण और जागरूकता का प्रतीक बन चुकी है.

