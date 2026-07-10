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काशी में दुर्लभ प्रजाति के कछुओं का हो रहा संरक्षण; दूसरे जिलों से अंडे लाकर बढ़ाई जा रही संख्या

काशी में दुर्लभ प्रजाति के कछुओं का हो रहा संरक्षण. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: दुर्लभ प्रजाति के कछुओं का संरक्षण किया जा रहा है. जी हां कछुआ यूं तो गंगा को स्वच्छ रखने में बेहद मददगार होते हैं और वाराणसी में लगातार इनको संरक्षित करने की कवायद चल रही है. अब कछुआ की जो दुर्लभ प्रजातियां हैं, उनको संरक्षित रखने के लिए विशेष तैयारी की जा रही है. वाराणसी में मौजूद कछुआ पुनर्वास केंद्र में इन कछुओं की नई ब्रीड को तैयार किया जा रहा है, जो न सिर्फ दुर्लभ प्रजाति के कछुआ का संरक्षण कर रहे हैं, बल्कि गंगा को भी स्वच्छ रखने में महत्वपूर्ण योगदान निभा रही है. वाराणसी वन विभाग की ओर से इन दुर्लभ प्रजाति के कछुआ का संरक्षण किया जा रहा है. इसके लिए वाराणसी में कछुआ पुनर्वास केंद्र भी बनाया गया है, जहां पर आगरा में चंबल से कछुआ के अंडे मंगाए जाते हैं और बाकायदा यहां हैचिंग में रखकर सुरक्षित रखा जाता है. वन विभाग के वन संरक्षण रवि कुमार की मानें तो कछुआ प्रजनन केंद्र में पहले से ही दुर्लभ प्रजाति के कछुआ का संरक्षण किया जा रहा है और दिन-प्रतिदिन उनकी संख्या को बढ़ाया जा रहा है. काशी में दुर्लभ प्रजाति के कछुओं का हो रहा संरक्षण. (Video Credit: ETV Bharat) 8 प्रजाति के कछुआ का संरक्षण: उन्होंने बताया कि वाराणसी में कछुआ प्रजनन केंद्र लंबे वक्त से कम कर रहा है. यहां पर 7-8 प्रजाति के कछुआ का संरक्षण किया जा रहा है. उनके अंडों को आगरा के चंबल से लाकर के यहां सुरक्षित किया जाता है. इनमें से निकलने वाले बच्चों को अलग-अलग पॉन्ड में डालकर उनके जीवन को सुरक्षित रखते हैं. यह जब यह बड़े हो जाते हैं तो अलग-अलग नदियों में इनका विमोचन करते हैं. उन्होंने बताया कि,जिस तरीके से वर्तमान समय में कछुआ की संख्या में कमी आ रही है, तो वहीं वाराणसी में लगातार इनका कुनबा आगे बढ़ रहा है. हमारा यह केंद्र चिड़ियाघर के पीछे मौजूद है, जहां लगातार कछुआ का संरक्षण किया जा रहा है.