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काशी में दुर्लभ प्रजाति के कछुओं का हो रहा संरक्षण; दूसरे जिलों से अंडे लाकर बढ़ाई जा रही संख्या

13 साल के आंकड़े देखें तो लगभग 7300 से संख्या में कछुआ को तस्करों से छुड़ाकर गंगा में छोड़ा गया है.

काशी में दुर्लभ प्रजाति के कछुओं का हो रहा संरक्षण.
काशी में दुर्लभ प्रजाति के कछुओं का हो रहा संरक्षण. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 10, 2026 at 12:43 PM IST

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वाराणसी: दुर्लभ प्रजाति के कछुओं का संरक्षण किया जा रहा है. जी हां कछुआ यूं तो गंगा को स्वच्छ रखने में बेहद मददगार होते हैं और वाराणसी में लगातार इनको संरक्षित करने की कवायद चल रही है. अब कछुआ की जो दुर्लभ प्रजातियां हैं, उनको संरक्षित रखने के लिए विशेष तैयारी की जा रही है.

वाराणसी में मौजूद कछुआ पुनर्वास केंद्र में इन कछुओं की नई ब्रीड को तैयार किया जा रहा है, जो न सिर्फ दुर्लभ प्रजाति के कछुआ का संरक्षण कर रहे हैं, बल्कि गंगा को भी स्वच्छ रखने में महत्वपूर्ण योगदान निभा रही है.

वाराणसी वन विभाग की ओर से इन दुर्लभ प्रजाति के कछुआ का संरक्षण किया जा रहा है. इसके लिए वाराणसी में कछुआ पुनर्वास केंद्र भी बनाया गया है, जहां पर आगरा में चंबल से कछुआ के अंडे मंगाए जाते हैं और बाकायदा यहां हैचिंग में रखकर सुरक्षित रखा जाता है.

वन विभाग के वन संरक्षण रवि कुमार की मानें तो कछुआ प्रजनन केंद्र में पहले से ही दुर्लभ प्रजाति के कछुआ का संरक्षण किया जा रहा है और दिन-प्रतिदिन उनकी संख्या को बढ़ाया जा रहा है.

काशी में दुर्लभ प्रजाति के कछुओं का हो रहा संरक्षण. (Video Credit: ETV Bharat)

8 प्रजाति के कछुआ का संरक्षण: उन्होंने बताया कि वाराणसी में कछुआ प्रजनन केंद्र लंबे वक्त से कम कर रहा है. यहां पर 7-8 प्रजाति के कछुआ का संरक्षण किया जा रहा है. उनके अंडों को आगरा के चंबल से लाकर के यहां सुरक्षित किया जाता है.

इनमें से निकलने वाले बच्चों को अलग-अलग पॉन्ड में डालकर उनके जीवन को सुरक्षित रखते हैं. यह जब यह बड़े हो जाते हैं तो अलग-अलग नदियों में इनका विमोचन करते हैं.

उन्होंने बताया कि,जिस तरीके से वर्तमान समय में कछुआ की संख्या में कमी आ रही है, तो वहीं वाराणसी में लगातार इनका कुनबा आगे बढ़ रहा है. हमारा यह केंद्र चिड़ियाघर के पीछे मौजूद है, जहां लगातार कछुआ का संरक्षण किया जा रहा है.

हमारे केंद्र में हम दो से 3000 कछुआ की संख्या को रखते हैं. इस क्षमता के आधार पर हम प्रतिवर्ष अंडे का चयन करते हैं और उनको यहां लाकर रखकर उनके वंश को आगे बढ़ाते हैं.

आगरा से लाए जाते हैं अंडे: कछुओं की देखरेख करने वाली वन दरोगा श्वेता राय बताती हैं कि यहां पर पहले हम लोग आगरा, चंबल, इटावा से नदी से अंडों को लाते हैं. उसको यहां हैचिंग में रखते हैं, उसमें से जो छोटे बच्चे निकलते हैं, उसको हम लोग पॉन्ड में रखते हैं. दोपहर के समय में उन्हें हर दिन चारा दिया जाता है. उनको लौकी, खीरा, गाजर जैसी सीजनन सब्जियों का भोजन दिया जाता है.

उन्होंने बताया कि गर्मी के समय में हर दिन पानी चेंज होता है. सर्दी में हम चारों तरफ से पैक करके रखते हैं, क्योंकि सर्दी में यह ज्यादा बीमार होते हैं. बहुत सेंसिटिव होते हैं और इस तरीके से हम लोग यहां पर उनका ख्याल रखते हैं.

उन्होंने बताया कि यहां पर मुख्यतः ढोर, कटहवा, सुंदरी, भूत कथा, लाल तिलकहवा संग अलग-अलग तरीके के कछुए मौजूद हैं. हर साल हम गंगा नदी में लगभग 4503 कछुआ को छोड़ा जाता है.

दूसरे जिलों से अंडे लाकर बढ़ाई जा रही संख्या.
दूसरे जिलों से अंडे लाकर बढ़ाई जा रही संख्या. (Photo Credit: ETV Bharat)

7 हजार से ज्यादा को किया गया मुक्त: कछुआ केंद्र में इनके रहने के लिए बालू युक्त मिट्टी को रखा जाता है. उसमें नीचे अंडों को टेस्टिंग के लिए रखा जाता है और जून के महीने में अंडे से बच्चे बाहर निकलते हैं. अब लगातार उनके प्रजनन पर जोर दिया जा रहा है.

गौरतलब है कि अंडों को लाकर प्रजनन करने के साथ यहां पर तस्करी में पकड़े गए कचोर का भी संरक्षण किया जाता है. बीते लगभग 13 सालों के आंकड़ों को देखें तो लगभग 7300 से संख्या में कछुआ को तस्करों से छुड़ाकर गंगा में छोड़ा गया है.

इसके साथ ही कछुआ पुनर्वास केंद्र में अंडों के जरिए इनके परिवार को बढ़ाया जा रहा है, जो पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के साथ गंगा को सुरक्षित रखने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

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