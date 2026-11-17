राजस्थान में पहली बार मिली पीलू की दुर्लभ प्रजाति, सफेद रंग के होते हैं इसके रसीले फल
सेल्वेडोरा अलाई की पहली उपस्थिति से संबंधित शोध 'जर्नल ऑफ न्यू बायोलॉजिकल रिपोर्ट्स' के अंक 15 (1) में प्रकाशित हुआ है.
Published : November 17, 2026 at 5:45 PM IST
उदयपुर : राजस्थान की जैव विविधता के लिहाज से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि सामने आई है. प्रदेश में अब तक पीलू की दो प्रजातियां मीठा जाल और खारी जाल ही ज्ञात थीं, लेकिन वन वैज्ञानिकों ने पीलू की एक तीसरी प्रजाति सेल्वेडोरा अलाई (Salvadora alii) की उपस्थिति भी पहली बार राजस्थान में दर्ज की है. इस दुर्लभ प्रजाति की खास पहचान इसके सफेद रंग के रसीले पके फल हैं. जबकि राजस्थान में पहले से ज्ञात पीलू की दोनों प्रजातियों के फल गुलाबी-लाल रंग के होते हैं.
वैज्ञानिक जर्नल में प्रकाशित हुआ शोध : राजस्थान के प्रसिद्ध वन वैज्ञानिक डॉ सतीश कुमार शर्मा, डॉ अनिल सरसावन एवं दिलीप सिंह सोलंकी ने शोध एवं सर्वेक्षण के दौरान इस प्रजाति को जोधपुर, जालोर, भीलवाड़ा और भरतपुर जिलों में खोजा है. राजस्थान में इसकी उपस्थिति पहली बार दर्ज होने को राज्य की वनस्पति विविधता के अध्ययन की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है. राजस्थान में सेल्वेडोरा अलाई की पहली उपस्थिति से संबंधित शोध 'जर्नल ऑफ न्यू बायोलॉजिकल रिपोर्ट्स' के अंक 15 (1) में प्रकाशित हुआ है. देश में इससे पहले इस प्रजाति की उपस्थिति गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में भी दर्ज की जा चुकी है. इस खोज से राजस्थान की वनस्पति संपदा में पीलू की एक नई प्रजाति का समावेश हुआ है. साथ ही प्रदेश की जैव विविधता के वैज्ञानिक दस्तावेजीकरण और संरक्षण के लिहाज से भी इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है.
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सिंध से राजस्थान तक 16 साल की खोज : डॉ सतीश शर्मा ने बताया कि इस प्रजाति की विश्व में पहली उपस्थिति वर्ष 2010 में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में दर्ज की गई थी. राजस्थान और सिंध की जलवायु एवं प्राकृतिक परिस्थितियों में कई समानताएं होने के कारण वन वैज्ञानिकों ने इसकी संभावित मौजूदगी को लेकर अध्ययन और सर्वेक्षण शुरू किया. करीब 16 वर्षों की खोजबीन और अनुसंधान के बाद आखिरकार इस प्रजाति को राजस्थान में भी खोज लिया गया.
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पीलू एक सदाबहार एवं बहुउपयोगी वृक्ष है, जो अपने स्वादिष्ट और रसीले फलों के लिए जाना जाता है. अब तक राजस्थान में इसकी दो प्रजातियां ही दर्ज थीं. इनमें लंबी एवं संकरी पत्तियों वाली सेल्वेडोरा ओलियोइडीज (Salvadora oleoides) को मीठा जाल और अपेक्षाकृत चौड़ी और छोटी पत्तियों वाली सेल्वेडोरा पर्सिका (Salvadora persica) को खारी जाल के नाम से जाना जाता है. नई प्रजाति की पत्तियां काफी हद तक खारी जाल से मिलती-जुलती हैं, लेकिन इसके पके फलों का सफेद रंग इसे अलग पहचान देता है.
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