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राजस्थान में पहली बार मिली पीलू की दुर्लभ प्रजाति, सफेद रंग के होते हैं इसके रसीले फल

पीलू की दुर्लभ प्रजाति ( ETV Bharat Udaipur )

उदयपुर : राजस्थान की जैव विविधता के लिहाज से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि सामने आई है. प्रदेश में अब तक पीलू की दो प्रजातियां मीठा जाल और खारी जाल ही ज्ञात थीं, लेकिन वन वैज्ञानिकों ने पीलू की एक तीसरी प्रजाति सेल्वेडोरा अलाई (Salvadora alii) की उपस्थिति भी पहली बार राजस्थान में दर्ज की है. इस दुर्लभ प्रजाति की खास पहचान इसके सफेद रंग के रसीले पके फल हैं. जबकि राजस्थान में पहले से ज्ञात पीलू की दोनों प्रजातियों के फल गुलाबी-लाल रंग के होते हैं.