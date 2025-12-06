ETV Bharat / state

अजमेर में पहली बार दिखा दुर्लभ 'शॉर्ट-टॉड स्नेक ईगल', पीसांगन में घायल अवस्था में मिला

अजमेर: पीसांगन कस्बे में एक दुर्लभ और घायल 'शॉर्ट-टॉड स्नेक ईगल' को बचाया गया है. अजमेर में यह शिकारी पक्षी पहली बार देखा गया है, जबकि राजस्थान के अन्य जिलों में यह कभी-कभार ही नजर आता है. यह पक्षी मुख्य रूप से भारत के उत्तरी और मध्य क्षेत्र में पाया जाता है. विशेषज्ञों का मानना है कि प्रवास के दौरान यह पक्षी अजमेर आ गया और शिकार करते समय किसी कठोर वस्तु से टकरा गया, जिससे उसके बाएं पंख की कोहनी टूट गई है. पहली नजर में उल्लू जैसे दिखने वाले इस पक्षी को वन विभाग के रेस्क्यू सेंटर में रखकर उसका उपचार शुरू किया गया है. पिछले हफ्ते भी पीसांगन से एक हिमालयन ग्रिफॉन गिद्ध को बचाया गया था.

पक्षी विशेषज्ञ डॉ. आबिद अली खान ने बताया कि अजमेर में देखे गए इस सुंदर 'शॉर्ट-टॉड स्नेक ईगल' ने लोगों का ध्यान खींचा. अधिकतर लोगों ने इसे पहली बार देखकर उल्लू समझा, जबकि यह एक दक्ष शिकारी पक्षी है. यह अपनी तेज रफ्तार और निशानेबाजी के लिए जाना जाता है. यह पक्षी पीसांगन स्थित एक मकान की छत पर घायल अवस्था में मिला था. स्थानीय लोगों ने इसे बड़े आकार का घायल उल्लू बताकर वन विभाग को सूचना दी. वन विभाग के अधिकारियों और पक्षी विशेषज्ञों ने मिलकर इसे बचाया और इसकी सही पहचान 'शॉर्ट-टॉड स्नेक ईगल' के रूप में की.

