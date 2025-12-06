ETV Bharat / state

अजमेर में पहली बार दिखा दुर्लभ 'शॉर्ट-टॉड स्नेक ईगल', पीसांगन में घायल अवस्था में मिला

पीसांगन के उसी आवासीय इलाके में पिछले हफ्ते एक हिमालयन ग्रिफॉन गिद्ध भी मिला था, उसे भी रेस्क्यू किया गया था.

Eagle spotted in ajmer
पीसांगन में मिला दुर्लभ प्रजाति का ईगल (फोटो सौजन्य पक्षी विशेषज्ञ डॉ. आबिद अली खान)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 6, 2025 at 6:59 PM IST

3 Min Read
अजमेर: पीसांगन कस्बे में एक दुर्लभ और घायल 'शॉर्ट-टॉड स्नेक ईगल' को बचाया गया है. अजमेर में यह शिकारी पक्षी पहली बार देखा गया है, जबकि राजस्थान के अन्य जिलों में यह कभी-कभार ही नजर आता है. यह पक्षी मुख्य रूप से भारत के उत्तरी और मध्य क्षेत्र में पाया जाता है. विशेषज्ञों का मानना है कि प्रवास के दौरान यह पक्षी अजमेर आ गया और शिकार करते समय किसी कठोर वस्तु से टकरा गया, जिससे उसके बाएं पंख की कोहनी टूट गई है. पहली नजर में उल्लू जैसे दिखने वाले इस पक्षी को वन विभाग के रेस्क्यू सेंटर में रखकर उसका उपचार शुरू किया गया है. पिछले हफ्ते भी पीसांगन से एक हिमालयन ग्रिफॉन गिद्ध को बचाया गया था.

पक्षी विशेषज्ञ डॉ. आबिद अली खान ने बताया कि अजमेर में देखे गए इस सुंदर 'शॉर्ट-टॉड स्नेक ईगल' ने लोगों का ध्यान खींचा. अधिकतर लोगों ने इसे पहली बार देखकर उल्लू समझा, जबकि यह एक दक्ष शिकारी पक्षी है. यह अपनी तेज रफ्तार और निशानेबाजी के लिए जाना जाता है. यह पक्षी पीसांगन स्थित एक मकान की छत पर घायल अवस्था में मिला था. स्थानीय लोगों ने इसे बड़े आकार का घायल उल्लू बताकर वन विभाग को सूचना दी. वन विभाग के अधिकारियों और पक्षी विशेषज्ञों ने मिलकर इसे बचाया और इसकी सही पहचान 'शॉर्ट-टॉड स्नेक ईगल' के रूप में की.

पक्षी विशेषज्ञ डॉ. खान के अनुसार इस पक्षी की दृष्टि बहुत तेज होती है और यह हवा में उड़ते हुए जमीन पर रेंगने वाले शिकार (खासतौर पर सांप) को पहचान लेता है. शिकार पर यह इतनी तेजी से हमला करता है कि उसे बचने का मौका नहीं देता. डॉ. खान ने बताया कि पक्षी का बायां पंख टूटा हुआ है, जिससे वह उड़ नहीं पा रहा. संभवतः शिकार करते समय ही वह किसी कठोर चीज से टकराया होगा. भूख और चोट के कारण वह कमजोर भी लग रहा है. उसे लोहागल स्थित रेस्क्यू सेंटर में पशु चिकित्सक की निगरानी में इलाज दिया जा रहा है.

हिमालयन ग्रिफॉन गिद्ध भी है स्वस्थ: पक्षी विशेषज्ञ खान ने बताया कि संयोग से पीसांगन के उसी आवासीय इलाके में पिछले हफ्ते एक हिमालयन ग्रिफॉन गिद्ध भी मिला था, जो थकान और कमजोरी के कारण उड़ नहीं पा रहा था. उसे भी रेस्क्यू सेंटर में लाया गया था और अब वह पूरी तरह स्वस्थ है. वन विभाग जल्द ही उसे मुक्त करने का निर्णय ले सकता है.

