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रांची में दुर्लभ रेड सैंड बोआ सांप का रेस्क्यू, कार्रवाई में जुटा वन विभाग

रांची: झारखंड की राजधानी रांची में एक दुर्लभ सांप का रेस्क्यू किया गया है. लालपुर थाना क्षेत्र से हरियाणा के रहने वाले एक युवक के पास से रेड सैंड बोआ सांप बरामद किया गया है. लालपुर पुलिस के द्वारा मामले की जानकारी वन विभाग को दी गई. जिसके बाद आगे की कार्रवाई में वन विभाग जुट गया है.

दरअसल, लालपुर थाना क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर पुलिस ने तीन लोगों को रोका था. पुलिस को देखकर दो लोग मौके से फरार हो गए, जबकि एक व्यक्ति को पकड़ लिया गया. उसकी तलाशी लेने पर झोले से दुर्लभ प्रजाति का रेड सैंड बोआ सांप बरामद किया गया. इसके बाद लालपुर पुलिस ने मामले की सूचना वन विभाग को दी. जानकारी मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सांप को सुरक्षित रेस्क्यू किया. वन विभाग मामले में आगे की कार्रवाई में जुट गया है.

पकड़े गए व्यक्ति की पहचान टीलू के रूप में हुई है. वह हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला है. पूछताछ के दौरान टीलू ने वन विभाग को बताया कि सांप उसके दोस्त का है. पुलिस और वन विभाग की टीम अब यह पता लगाने में जुटी है कि सांप कहां से लाया गया था और उसे रांची लाने के पीछे क्या उद्देश्य था. मौके से फरार हुए दोनों लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है. मामले में टीलू को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.

दुर्लभ प्रजाति का है रेड सैंड बोआ

रांची के डीएफएओ श्रीकांत ने बताया कि रेड सैंड बोआ काफी दुर्लभ प्रजाति का सांप है. इस सांप को लेकर अंतरराष्ट्रीय बाजार में ऊंची कीमत मिलने के दावे किए जाते हैं. इसके बड़े होने के साथ कीमत बढ़ जाती है. हालांकि, इसकी कीमत को लेकर किए जाने वाले करोड़ों रुपये के दावों की कोई प्रमाणिकता नहीं है.

करोड़ों में बताई जाती है कीमत