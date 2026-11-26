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रायपुर में सालों बाद दिखा दुर्लभ प्रजाति का सांप रेड सैंड बोआ, किया गया रेस्क्यू, ब्लैक मार्केट में करोड़ों में है कीमत

रायपुर: जिले में सालों बाद दुर्लभ प्रजाति का रेड सैंड बोआ सांप देखा गया. रायपुर के भाठागांव में एक घर में सांप मिलने की सूचना पर वाइल्डलाइफ रेस्क्यू सर्विस की टीम मौके पर पहुंची थी. जहां पता चला कि सांप रेड सैंड बोआ है. टीम ने उसका रेस्क्यू करने के बाद सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया है.

बताया जा रहा है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में इस सांप की कीमत करोड़ों रुपए तक है. अंधविश्वास और भ्रामक प्रचार के कारण इसकी अवैध तस्करी की कोशिशें भी होती हैं. इसलिए इसकी जानकरी मिलने के बाद इसे एनिमल रेस्क्यू या वन विभाग को देनी चाहिए थी.

रेड सैंड बोआ सांप का वैज्ञानिक नाम एरीक्स जॉनी (Eryx johnii) है जिसे स्थानीय बोलचाल में 'बिल खोदू सांप कहा जाता है. इसे 'दोमुंहा सांप' भी कहा जाता है. दरअसल इसकी पूंछ का हिस्सा भी सिर जैसा गोल दिखाई देता है, जिससे यह भ्रम होता है कि इसके दो सिर हैं.

शुष्क क्षेत्रों में पाए जाने वाला सांप रेड सैंड बोआ शांत स्वभाव का होता है. अपनी अनोखी बनावट के लिए जाना जाते वाले इस सांप का शरीर चिकना, मोटा और गहरे लाल-भूरे रंग का होता है. इसकी विशेषता इसकी पूंछ है, जो इसके शरीर जितनी ही मोटी होती है. यह पूंछ अंत में गोल और कुंद होती है. जिससे पहली नजर में यह सांप के सिर जैसी दिखती है. यह एक विकसित विशेषता है, जो शिकारी को भ्रमित करने के लिए होती है.

वाइल्डलाइफ एनिमल रेस्क्यू सर्विस ने भाठागांव से रेस्क्यू कर सुरक्षित जंगल में छोड़ा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

किसानों का मित्र भी कहते हैं

रेड सैंड बोआ पूरी तरह विषहीन सांप है. यह आमतौर पर जमीन के भीतर या बिलों में रहता है. किसानों के लिए यह उपयोगी माना जाता है यह चूहों और दूसरे छोटे जीवों को खाकर प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है. इसलिए इसे अक्सर किसानों का मित्र कहा जाता है. इसके अलावा, यह सांप पक्षियों, अंडों, छिपकलियों और यहाँ तक कि अन्य सांपों का भी शिकार करता है.

अंधविश्वास के चलते तस्करी

इस प्रजाति की भारी तस्करी के पीछे व्यापक अंधविश्वास और मिथक जिम्मेदार हैं. अपनी अनोखी पूंछ के कारण इसे अक्सर ‘दोमुंहा साँप’ कहा जाता है. कुछ लोग मानते हैं कि इस साँप को अपने पास रखने से धन और समृद्धि आती है, जबकि कुछ का विश्वास है कि इसकी रीढ़ की हड्डी का उपयोग किसी पर वशीकरण करने के लिए किया जा सकता है. लेकिन ये पूरी तरह अंधविश्ववास है. इसे नुकसान पहुंचाने के बजाय वन विभाग को सूचना देनी चाहिए.