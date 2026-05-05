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पांडुलिपियों का अनोखा संग्रह, पुरातनकाल से जुड़ी हर जानकारी, छत्तीसगढ़ी छवि अन्वेषक संस्थान में मौजूद इतिहास के पन्ने

इतिहासकार डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र ने बताया कि छत्तीसगढ़ से संबंधित पूरावशेष साहित्य संस्कृति और इतिहास का साक्षात संग्रह है. इस संग्रह के माध्यम से शोध करने वाले देश-विदेश के छात्र-छात्राओं को इसका लाभ मिलता है. इस संस्थान में प्रगैतिहासिक कॉल से लेकर पाषाण काल तक के आहत सिक्के, पांडुलिपियों ताड़पत्र, ताम्रपत्र जैसी दुर्लभ पांडुलिपियां मौजूद हैं, जो इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत हैं.

इसे इतिहासकार डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र ने दशकों पहले से सहेज कर रखा है. इस संस्थान में मौजूद ताम्रपत्र पांडुलिपि ताड़पत्र जैसी कई दुर्लभ और ऐतिहासिक किताबें हैं, जो आज शोध करने वाले देश विदेश के छात्र-छात्राओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. संस्थान में संग्रहित एक दुर्लभ किताब जो कि 1845 से 1905 के बीच का कोलकाता रिव्यू शोध पत्र भी शामिल है. यह किताब पूरे 19 वॉल्यूम का सेट है जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण दस्तावेज माना गया है.

रायपुर : जनकवि सुरेंद्रनाथ मिश्र (सुरता) छत्तीसगढ़ी छवि अन्वेषक संस्थान में पाषाण काल से लेकर इतिहास से संबंधित पुरावशेष मौजूद है. जिसमें ईसा पूर्व आठवीं शताब्दी से लेकर मौर्य काल के आरंभ तक के पंचमार सिक्कों के साथ ही राजा अमर सिंहदेव के 1735 के आरंभ का ताम्रपत्र भी मौजूद है. इसमें छत्तीसगढ़ी बोली और संस्कृति का उल्लेख मिलता है. इस संस्थान में छत्तीसगढ़ इतिहास का प्रथम पांडुलिपि जो रतनपुर के साहित्यकार बाबू रेवाराम ने 1858 ईस्वी में लिखा था. वह दुर्लभ पांडुलिपि भी इस संस्थान में मौजूद है.

पुरातनकाल से जुड़ी हर जानकारी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पुरातनकाल से जुड़ी हर जानकारी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कल्चुरीकालीन इतिहास की बात करें तो रतनपुर के साहित्यकार बाबू रेवाराम ने लिखा था जो सन 1858 की है. उसकी मूल प्रति भी इस संस्थान में मौजूद है. गोपाल मिश्र की लिखी हुई खूब तमाशा जो की औरंगजेब के काल के समय की है उसकी प्रति भी इस संस्थान में मौजूद है.इस तरह से बहुत सारी पांडुलिपियां हैं- डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र, इतिहासकार

छत्तीसगढ़ी छवि अन्वेषक संस्थान में मौजूद पांडुलिपि (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रानी दुर्गावति के समय की पांडुलिपि

इतिहासकार डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र ने आगे बताया कि एक गीता की पांडुलिपि है जो रानी दुर्गावती के समय के हैं जो की मंडला से इतिहासकार को मिली थी. जिसमें स्वर्ण पॉलिश में अक्षर लिखे हुए हैं. इस प्रकार से इस संस्थान में बहुत सारी दुर्लभ पांडुलिपियां हैं. संस्थान में संग्रहित एक दुर्लभ किताब जो 1845 से 1905 के बीच का कोलकाता रिव्यू शोध पत्र भी शामिल है. यह किताब पूरे 19 वॉल्यूम का सेट है जो की ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण दस्तावेज माना गया है. 1857 से संबंधित है तो उसमें 1857 की क्रांति का भी जिक्र है. छत्तीसगढ़ छवि अनुवेषक संस्थान में पुरावशेष और पांडुलिपियों के अलावा दस्तावेजों के अलावा दौलत राम सिंधिया का लिखा हुआ मोडी में सनद है. नागपुर के राजा तृतीय रघु भोंसले के समय के पांडुलिपि को भी प्रकाशित करवाया गया है.

पुरातनकाल के सिक्के (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इतिहासकार डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र ने सहेजा इतिहास (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पुरातनकाल से जुड़ी हर जानकारी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इतिहासकार के मुताबिक इस संस्थान में मौजूद अधिकांश पांडुलिपियां संस्कृत भाषा में है जो की धार्मिक ग्रंथ हैं. बाद में देवनागरी लिपि में लिखा गया था. जिसमें पोथी पुराण शामिल है. इस तरह की प्राचीन और ऐतिहासिक चीजों से लोगों को अच्छी जानकारी मिल जाती है. उन्होंने इसे उदाहरण देते हुए बताया कि पूरे देश में एकमात्र जेल पत्रिका जेल में रहते हुए पंडित सुंदरलाल शर्मा ने रायपुर से मासिक पत्रिका श्री कृष्ण जन्म स्थान समाचार पत्रिका का सन 1922 में 6 अंक निकाले थे. इसमें से एक अंक मुझे भी मिला था. जिसे मैं प्रकाशित करवाया था.

इतिहास को पुख्ता करते हैं पांडुलिपि

इस पत्रिका की विशेषता यह है कि पंडित सुंदरलाल शर्मा ने जेल में अंग्रेज सेनानी जिस प्रकार से भारतीयों से व्यवहार करते थे. उसका चित्र के माध्यम से इस पत्रिका में अंकित किया था. जेल में रहते हुए पंडित सुंदरलाल शर्मा ने जलियांवाला बाग कांड जेल में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया था. जो पंडित सुंदरलाल शर्मा के साहस का प्रतीक है. उस दौर में जेल के बैरक को आश्रम मानते थे. छत्तीसगढ़ में कल्चुरी राजाओं का शासन काल लगभग 550 ई से लगभग 1957 ई तक राज किए थे.



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