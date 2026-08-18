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चित्तौड़गढ़ में मिला दुर्लभ Indian Egg Eating Snake, राजस्थान में जीवित मिलने का पहला रिकॉर्ड

चित्तौड़गढ़ वन्यजीव एवं पर्यावरण संरक्षण समिति के सदस्य पीयूष कांबले ने बताया कि राशमी क्षेत्र के हरनाथपूरा गांव निवासी रमेश कच्छावा के घर में सोमवार रात को एक सांप दिखाई देने से परिवार में हड़कंप मच गया. परिवार ने तुरंत चित्तौड़गढ़ वन्यजीव एवं पर्यावरण संरक्षण समिति के अध्यक्ष मनीष तिवारी को सूचना दी थी. इस पर रात को ही समिति के सदस्य हरलाल को मौके पर भेजा गया, लेकिन सांप नहीं मिला.

चित्तौड़गढ़: जिले में वन्यजीव प्रेमियों के लिए एक बड़ी उपलब्धि सामने आई है. राशमी तहसील के हरनाथपुरा गांव में एक दुर्लभ प्रजाति का 'इंडियन एग ईटिंग स्नेक' मिला. यह राजस्थान में इस प्रजाति के जीवित रूप में मिलने का पहला प्रमाणित रिकॉर्ड माना जा रहा है. इस 'इंडियन एग ईटिंग स्नेक' को चित्तौड़गढ़ वन्यजीव एवं पर्यावरण संरक्षण समिति ने रेस्क्यू के बाद पुनः राशमी क्षेत्र में ही सुरक्षित छोड़ दिया है.

वहीं, मंगलवार को फिर से यही सांप घर में दिखा. इसके बाद चित्तौड़गढ़ से पीयूष कांबले और रामकुमार साहू के नेतृत्व में विशेषज्ञ टीम राशमी के लिए रवाना की गई. टीम ने मौके पर पहुंच कर सांप का बारीकी से निरीक्षण किया. शरीर का पैटर्न, सिर की बनावट और स्केल देख कर इसकी पहचान इंडियन एग ईटिंग स्नेक (Boiga Westermanni) के रूप में हुई.

यह विषहीन सांप है और मुख्य रूप से पक्षियों के अंडों पर निर्भर रहता है. गुप्त जीवनशैली के कारण यह बहुत कम दिखाई देता है. विशेषज्ञों के अनुसार इससे पहले इस प्रजाति का रिकॉर्ड सवाई माधोपुर के भैरोड़ा खुर्द में मिला था, जो करीब 1 फीट 8 इंच का मृत सांप था. वहीं, राशमी में मिला यह सांप 2 फीट यानी 61 सेंटीमीटर का जीवित सांप है.

सांप को राशमी क्षेत्र में ही सुरक्षित छोड़ दिया (Source : CWECS)

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GPS के साथ किया दस्तावेजीकरण : रेस्क्यू के बाद टीम ने सांप को दूर ले जाने के बजाय उसी क्षेत्र में उसके उपयुक्त प्राकृतिक आवास में सुरक्षित छोड़ दिया. इससे पहले सांप की विस्तृत फोटोग्राफी, पहचान और GPS के साथ दस्तावेजीकरण किया गया.

CWECS के लिए बड़ी उपलब्धि : इस अभियान में अध्यक्ष मनीष तिवारी के समन्वय, हरलाल की त्वरित कार्रवाई और पीयूष कांबले व रामकुमार साहू की विशेषज्ञ पहचान अहम रही. CWECS कोषाध्यक्ष पीयूष कांबले ने कहा- दुर्लभ वन्यजीव का रेस्क्यू सिर्फ उसे हटाना नहीं है. उसकी सही पहचान, फोटो और स्थान का रिकॉर्ड भविष्य में क्षेत्र की जैव-विविधता को समझने में मदद करेगा. वन्यजीव वैज्ञानिक डॉ. सुनील दुबे ने बताया कि मध्यपूर्वी राजस्थान के बाद चित्तौड़गढ़ में इस सांप का जीवित मिलना दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में इसके उपयुक्त आवास होने का संकेत है.