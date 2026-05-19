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किन्नौर की वादियों में पहली बार दिखा ये दुर्लभ पक्षी, वन्यजीव संरक्षण के लिए बड़ी सफलता

विशेषज्ञों का मानना है कि इस नई खोज से किन्नौर में इको-टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा. आने वाले समय में यहां और वैज्ञानिक अध्ययन किए जाएंगे.

RARE HORNED LARK SPOTTED IN KINNAUR
किन्नौर में पहली बार दिखा हॉर्न्ड लार्क (Forest and Wildlife Department Kinnaur)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 19, 2026 at 7:44 AM IST

3 Min Read
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किन्नौर: हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले से वन्यजीव प्रेमियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है. रकछम-चितकुल वन्यजीव अभयारण्य (Rakchham-Chitkul Wildlife Sanctuary) में पहली बार दुर्लभ 'हॉर्न्ड लार्क' पक्षी देखा गया है. इस पक्षी की तस्वीरें भी ली गई हैं और इसका वैज्ञानिक रिकॉर्ड तैयार किया गया है. इसे पूरे किन्नौर जिले में इस पक्षी का पहला आधिकारिक रिकॉर्ड माना जा रहा है.

जैव विविधता अभियान के दौरान दिखा दुर्लभ पक्षी

यह खोज एक जैव विविधता अभियान के दौरान हुई. इस अभियान में लेफ्टिनेंट कर्नल (डॉ.) ए. कार्तिक और डॉ. एमवीएलएस प्रवीणा ने इस पक्षी को देखा. टीम ने तुरंत इसकी तस्वीरें लीं और जरूरी जानकारी इकट्ठा की. इस अभियान का नेतृत्व संतोष ठाकुर ने किया, जबकि मिस अल्पना ने भी सर्वे में अहम भूमिका निभाई. इस खोज के बाद विशेषज्ञों ने पुराने रिकॉर्ड और दस्तावेजों की जांच की. भूपिंदर राणा, डॉ. नरसिम्हा, डॉ. अभिनव, अक्षय, महेश नेगी और अंकुश ठाकुर समेत कई विशेषज्ञों ने इसकी पुष्टि की. जांच में पता चला कि इससे पहले किन्नौर या रक्छम-चितकुल अभयारण्य में हॉर्न्ड लार्क का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं था.

RARE HORNED LARK SPOTTED IN KINNAUR
जैव विविधता अभियान के दौरान दिखा दुर्लभ पक्षी (Forest and Wildlife Department Kinnaur)

वन विभाग ने बताया बड़ी उपलब्धि

ब्लॉक फॉरेस्ट अधिकारी संतोष ठाकुर ने कहा कि यह खोज अभयारण्य के लिए बड़ी उपलब्धि है. उन्होंने बताया कि इससे किन्नौर की पक्षी विविधता और मजबूत हुई है. साथ ही यह भी साबित हुआ है कि हिमालयी क्षेत्रों में अभी भी कई दुर्लभ प्रजातियां मौजूद हैं. वन्यजीव विभाग सराहन के डीसीएफ (उप वन संरक्षक) अशोक नेगी ने कहा कि किन्नौर जैव विविधता के मामले में बेहद समृद्ध क्षेत्र है. यहां अब तक 170 से ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां दर्ज की जा चुकी हैं. उन्होंने कहा कि यह इलाका प्रवासी और स्थानीय पक्षियों के लिए सुरक्षित आवास माना जाता है.

इको-टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा

विशेषज्ञों का मानना है कि इस नई खोज से किन्नौर में इको-टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा. इससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और पर्यटन के नए अवसर भी पैदा हो सकते हैं. आने वाले समय में यहां और वैज्ञानिक अध्ययन किए जाएंगे. वन्यजीव विशेषज्ञ डॉ. माल्यास्री भट्टाचार्य ने बताया कि हॉर्न्ड लार्क आमतौर पर खुले घास के मैदानों और ऊंचाई वाले इलाकों में पाया जाता है. चितकुल का वातावरण इस पक्षी के लिए पूरी तरह अनुकूल माना जाता है. इसलिए यहां इसका दिखना वैज्ञानिकों के लिए बेहद खास माना जा रहा है.

RARE HORNED LARK SPOTTED IN KINNAUR
किन्नौर में हैं 170 से ज्यादा पक्षी प्रजातियां (Forest and Wildlife Department Kinnaur)

जैव विविधता संरक्षण को मिली नई ताकत

यह खोज एक बार फिर दिखाती है कि किन्नौर का रक्छम-चितकुल क्षेत्र जैव विविधता के लिए कितना महत्वपूर्ण है. विशेषज्ञों का कहना है कि यहां अभी भी कई दुर्लभ जीव और पक्षी छिपे हो सकते हैं, जिनकी खोज और संरक्षण की जरूरत है.

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