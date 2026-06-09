ETV Bharat / state

सरिस्का के जंगल में दिखा दुर्लभ मादा गोल्डन सांभर, पहले किसी भी टाइगर रिजर्व में नहीं हुई साइटिंग

यह गोल्डन मादा सांभर मात्र 5-6 सेकंड के लिए दिखाई दी.

गोल्डन मादा सांभर
गोल्डन मादा सांभर (वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर व नेचर गाइड)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 9, 2026 at 5:20 PM IST

|

Updated : June 9, 2026 at 5:32 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

अलवर : सरिस्का टाइगर रिजर्व की देश-विदेश में ख्याति बाघों की संख्या बढ़ने से चरम पर है. वन्यजीवों के बेहतर संरक्षण का परिणाम है कि अब सरिस्का में बाघ ही नहीं अन्य दुर्लभ किस्म के वन्यजीव भी पर्यटकों की चाहत बन रहे हैं. पिछले दिनों सरिस्का के जंगल में गोल्डन सांभर दिखाई दिया, यह दुर्लभ वन्यजीव सरिस्का ही नहीं किसी भी टाइगर रिजर्व में पहली बार दिखाई दिया है. सरिस्का में दिखे गोल्डन सांभर ने प्रदेश व देश में खूब सुर्खियां बटोरी है.

पूर्व में सरिस्का में सफेद मोर दिखाई दिया था, यह भी दुर्लभ प्रजाति के पक्षी में शुमार है. अभी सरिस्का में बाघों की संख्या बढ़कर पहली बार सबसे ज्यादा 56 तक पहुंच गई. यही कारण है कि अब सरिस्का में पर्यटकों को बाघ एवं उनके शावकों की जलस्रोतों में अठखेलियां खूब लुभा रही है. पिछले दिनों सरिस्का में जलस्रोतों पर बाघिन के साथ तीन-चार शावकों की साइटिंग हुई है.

पढे़ं. अलवर शहर के नजदीक अब आसानी से दिख रहे टाइगर्स, बफर जोन को किया जाएगा विकसित

चिन्मय मैक मेसी, नेचर गाइड, सरिस्का (ETV Bharat Alwar)

सरिस्का के नेचर गाइड चिन्मय मैक मैसी ने बताया कि सरिस्का में सफारी के दौरान गंगोरी तोप क्षेत्र में उन्हें सांभर का झुंड दिखाई दिया. वहीं, कुछ दूरी पर एक अलग चमकता हुआ वन्यजीव दिखा. उन्होंने वहां जाकर देखा तो वह गोल्डन मादा सांभर निकली, जो कि सभी सांभर से अलग थी. यह गोल्डन मादा सांभर मात्र 5-6 सेकंड के लिए दिखाई दी. इसी दौरान उन्होंने इस दुर्लभ दृश्य को अपने कैमरे में कैद किया.

आमतौर पर नर व मादा सांभर डार्क ब्राउन रंग के होते हैं, लेकिन यह रंग में अलग होने के कारण दूर से ही अलग नजर आ रही थी. उन्होंने कहा कि सरिस्का प्रशासन को इसके बारे में अवगत कराया गया है. गोल्डन सांभर की साइटिंग सरिस्का टाइगर रिजर्व से पहले किसी भी टाइगर रिजर्व में नहीं हुई. सरिस्का में मादा गोल्डन सांभर दिखना एक दुर्लभ क्षण था. अन्य मादा सांभर से गोल्डन सांभर का अलग होने का कारण ल्यूसिसु है, इस कारण मादा सांभर का रंग गोल्डन हुआ है.

पढ़ें. Sariska Tiger Reserve: 21 साल पहले जो जंगल हो गया था बाघ विहीन, अब 56 बाघों के साथ बना ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड!

पूर्व में सरिस्का में सफेद मोर दिखाई दिया था
पूर्व में सरिस्का में सफेद मोर दिखाई दिया था (वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर व नेचर गाइड)

2011 में भी दिखा था दुर्लभ चौसिंगा : उन्होंने बताया कि इससे पूर्व 2011 में सरिस्का टाइगर रिजर्व के जंगल में नाहर सती मंदिर के पास एक अलग तरह के चौसिंगा को कैमरे में कैद किया था. सरिस्का टाइगर रिजर्व में दुर्लभ वन्यजीव दिखाई देना, अद्भुत पल है. टाइगर रिजर्व सरिस्का इन दिनों अपनी ख्याति के अनुरूप पर्यटकों को लुभा रहा है. वहीं, सफारी के दौरान ऐसे दुर्लभ नजारे दिखने से पर्यटक रोमांचित व उत्सुक रहते हैं. सरिस्का के सीसीएफ संग्राम सिंह कटियार ने बताया कि सरिस्का में गोल्डन सांभर मिलने की जानकारी नेचर गाइड से मिली है. इसका पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है.

बफर रेंज में दिखा था सफेद मोर : सरिस्का टाइगर रिजर्व की बफर रेंज में गत दिनों दुर्लभ सफेद मोर दिखाई दिया था. यह दुर्लभ दृश्य बारां बफर जोन के लिवारी ट्रैक पर सफारी के दौरान दिखा था. बफर जोन में सफेद मोर दिखाई देने की भी खूब चर्चा हुई. इस दुर्लभ दृश्य को कैमरे में कैद करने वाले वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर हिमांशु शर्मा ने बताया कि पहली बार सरिस्का में सफेद मोर दिखाई दिया है. आनुवांशिक कारणों के चलते मोर सफेद हो जाते हैं. इस कारण को ल्यूशिजम कहा जाता है.

पढे़ं. प्रोजेक्ट कैराकल: शुरू हुआ दुर्लभ ‘जंगल के भूत’ का संरक्षण अभियान, बंध बारैठा भी बनेगा अध्ययन का केंद्र

हालांकि, इस तरीके का दुर्लभ सफेद मोर सरिस्का में पहली बार देखने से पर्यटकों में उत्सुकता भी बढ़ गई. सरिस्का प्रशासन ने भी सफेद मोर की मॉनिटरिंग बढ़ा दी है. सरिस्का टाइगर रिजर्व में पूर्व में कई दुर्लभ वन्यजीव दिखाई दिए हैं. इनमें रस्टी-स्पॉटेड कैट, जिसे सबसे छोटी जंगली बिल्ली भी कहा जाता है. वहीं, राजस्थान में दुर्लभ प्रजाति का कराकल, दुर्लभ गिद्ध, चार सींग वाला चौसिंगा सहत अन्य दुर्लभ वन्यजीव भी शामिल हैं.

Last Updated : June 9, 2026 at 5:32 PM IST

TAGGED:

GOLDEN SAMBAR
GOLDEN SAMBAR SPOTTED IN SARISKA
सरिस्का में गोल्डन सांभर
सरिस्का टाइगर रिजर्व
SARISKA TIGER RESERVE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.