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किन्नौर के रकछम छितकुल मे दिखा दुर्लभ घोस्ट ऑर्किड, पांच दशक बाद आया नजर

घोस्ट ऑर्किड ( PIC CREDIT: संतोष कुमार ठाकुर वन खंड अधिकारी )

किन्नौर: जिले के रक्छम-छितकुल वन्यजीव अभयारण्य में करीब पांच से छह दशक बाद दुर्लभ और रहस्यमयी घोस्ट ऑर्किड (एपिपोगियम एफिलम) का दोबारा रिकॉर्ड दर्ज किया गया है. वन खंड अधिकारी संतोष कुमार ठाकुर और वन मित्र अल्पना नेगी समेत वन्यजीव टीम के रूप सिंह और गोपाल नेगी ने रक्छम क्षेत्र में इसे अपने कैमरे में कैद किया है. लिहाजा हिमाचल की वनस्पति संपदा के लिए महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है. वहीं पश्चिमी हिमालय की दुर्लभ वनस्पतियों के संरक्षण और अध्ययन के लिए भी नई उम्मीद लेकर आई है. बहरहाल प्रदेश की जैव विविधता के लिए इसे एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है. वन विभाग की टीम ने प्राकृतिक आवास में इन पौधों की फोटोग्राफी करने के साथ-साथ वैज्ञानिक अध्ययन के लिए आवश्यक फील्ड डाटा भी एकत्र किया. सर्वेक्षण के दौरान इस प्रजाति के केवल चार पौधे ही मिले, जिससे इसकी अत्यधिक दुर्लभता का अंदाजा लगाया जा सकता है. पांच दशक बाद नजर आया घोष्ट ऑर्किड (PIC CREDIT: संतोष कुमार ठाकुर वन खंड अधिकारी) वनस्पति विज्ञान के लिए बड़ी उपलब्धि