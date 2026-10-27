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जयपुर में सजे बेशकीमती रत्न: आकर्षण का केंद्र बनी 15 करोड़ की दुर्लभ पंजशीर ज्वेलरी और 1 करोड़ का रशियन एमरल्ड

जयपुर में जेम्स स्टोन शो का आयोजन ( ETV Bharat GFX )

जयपुर: गुलाबी नगरी में आयोजित जेम्स स्टोन शो में इन दिनों दुनिया के सबसे दुर्लभ और बेशकीमती रत्नों का जमावड़ा लगा हुआ है. इस प्रदर्शनी में रंग-बिरंगे पत्थरों के बीच कुछ ऐसे भी नायाब रत्न प्रदर्शित किए गए हैं, जो पूरी दुनिया में इकलौते हैं और जिनकी कीमत करोड़ों में आंकी गई है. कड़ाके की ठंड और बेहद दुर्गम खदानों से निकालकर तराशे गए इन पत्थरों की फिनिशिंग और चमक देखने लायक है. शो में अफगानिस्तान की पंजशीर घाटी से लाई गई 15 करोड़ की ज्वेलरी आकर्षण का मुख्य केंद्र बनी हुई है.

जेम्स स्टोन शो में रंग-बिरंगे पत्थर आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं. ये ऐसे नायाब पत्थर हैं, जिन्हें हाथ में उठाते समय भी बेहद संभालना पड़ता है. इनकी सबसे बड़ी खासियत इनका आकर्षक चमकदार रंग और फिनिशिंग है. खास बात यह है कि इनमें से कुछ स्टोन ऐसे हैं, जिनकी दुनिया में सिर्फ एक ही खदान है और इन्हें ऐसे इलाकों से निकाला जाता है जहां काम करना काफी मुश्किल होता है. कुछ कारोबारी तो ऐसे हैं, जिन्होंने सालों तक इन स्टोन्स को अपने पास सहेज कर रखा है और इन्हें अब तक बेचा नहीं है, क्योंकि उनके अनुसार समय के साथ इनकी कीमत लगातार बढ़ती जा रही है.