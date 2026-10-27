जयपुर में सजे बेशकीमती रत्न: आकर्षण का केंद्र बनी 15 करोड़ की दुर्लभ पंजशीर ज्वेलरी और 1 करोड़ का रशियन एमरल्ड
जयपुर के जेम्स स्टोन शो में करोड़ों के दुर्लभ रत्नों की प्रदर्शनी लगी है, जिसमें पंजशीर ज्वेलरी और कीमती रशियन एमरल्ड मुख्य आकर्षण हैं. आदित्य आत्रेय की रिपोर्ट.
Published : October 27, 2026 at 5:15 PM IST
जयपुर: गुलाबी नगरी में आयोजित जेम्स स्टोन शो में इन दिनों दुनिया के सबसे दुर्लभ और बेशकीमती रत्नों का जमावड़ा लगा हुआ है. इस प्रदर्शनी में रंग-बिरंगे पत्थरों के बीच कुछ ऐसे भी नायाब रत्न प्रदर्शित किए गए हैं, जो पूरी दुनिया में इकलौते हैं और जिनकी कीमत करोड़ों में आंकी गई है. कड़ाके की ठंड और बेहद दुर्गम खदानों से निकालकर तराशे गए इन पत्थरों की फिनिशिंग और चमक देखने लायक है. शो में अफगानिस्तान की पंजशीर घाटी से लाई गई 15 करोड़ की ज्वेलरी आकर्षण का मुख्य केंद्र बनी हुई है.
जेम्स स्टोन शो में रंग-बिरंगे पत्थर आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं. ये ऐसे नायाब पत्थर हैं, जिन्हें हाथ में उठाते समय भी बेहद संभालना पड़ता है. इनकी सबसे बड़ी खासियत इनका आकर्षक चमकदार रंग और फिनिशिंग है. खास बात यह है कि इनमें से कुछ स्टोन ऐसे हैं, जिनकी दुनिया में सिर्फ एक ही खदान है और इन्हें ऐसे इलाकों से निकाला जाता है जहां काम करना काफी मुश्किल होता है. कुछ कारोबारी तो ऐसे हैं, जिन्होंने सालों तक इन स्टोन्स को अपने पास सहेज कर रखा है और इन्हें अब तक बेचा नहीं है, क्योंकि उनके अनुसार समय के साथ इनकी कीमत लगातार बढ़ती जा रही है.
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15 करोड़ का दुर्लभ पंजशीर स्टोन: बेशकीमती रत्नों की दुनिया में कुछ पत्थर अपनी खूबसूरती के साथ-साथ दुर्लभता के कारण भी खास पहचान रखते हैं. रत्नों के इस बाजार में एक अनोखी ज्वेलरी भी पहुंची है, जिसे पंजशीर स्टोन को तराशकर तैयार किया गया है. अफगानिस्तान से आने वाले दुर्लभ पंजशीर स्टोन से बनी इस अनूठी ज्वेलरी की चर्चा चारों तरफ है और इसकी कीमत करीब 15 करोड़ रुपये बताई जा रही है. इस बेशकीमती ज्वैलरी को बेचने आए मोहम्मद इकबाल का कहना है कि इसे एक ही पत्थर से तैयार किया गया है और इसे बनाने में करीब पांच साल का समय लगा है. अलग-अलग पीस को चुनने, उनकी गुणवत्ता परखने और उन्हें एक खास डिजाइन में ढालने में लंबा समय लगा. अब पांच साल की कड़ी मेहनत के बाद यह अनूठी कृति तैयार होकर बिक्री के लिए उपलब्ध है.
अफगानिस्तान से आता है यह दुर्लभ पत्थर: इस ज्वेलरी को तैयार करने में इस्तेमाल किया गया पंजशीर स्टोन अफगानिस्तान से लाया गया है. इकबाल का कहना है कि इस स्तर की गुणवत्ता वाला पत्थर आसानी से नहीं मिलता. उनका दावा है कि इस तरह की क्वालिटी का दूसरा पीस अभी तक दुनिया में तैयार नहीं किया गया है. यह पत्थर अफगानिस्तान की पंजशीर घाटी से निकलता है, जिसे रत्नों की दुनिया में सबसे बेशकीमती और दुर्लभ पन्नों में से एक माना जाता है. अपनी बेहतरीन पारदर्शिता, चमक और गहरे मखमली हरे रंग के कारण यह दुर्लभ पत्थर ज्वेलरी तैयार करने में इस्तेमाल किया जाता है.
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कीमती रशियन एमरल्ड: जयपुर में आयोजित इस स्टोन शो में रशियन एमरल्ड भी खास आकर्षण का केंद्र रहा. कारोबारी प्रकाश कुमार बेद का कहना है कि यह करीब 100 कैरेट की रेंज का एक दुर्लभ पीस है. इसका रंग, चमक, शुद्धता और कटिंग इसे बेहद खास बनाते हैं. इसकी पारदर्शिता, प्राकृतिक गुणवत्ता और दुर्लभता ही इसकी असली कीमत तय करती है. तराशने के बाद इस 100 कैरेट के पत्थर की कीमत करीब 1 करोड़ रुपये आंकी गई है, जिसे 'रशियन एमरल्ड' कहा जाता है. प्रकाश कुमार बेद ने बताया कि उनके पास यह पत्थर पिछले 7 सालों से है और बाजार में इसका रेट हर दिन बढ़ रहा है. उनके अनुसार, यह स्टोन रूस की दुर्गम खदानों से निकाला जाता है. खास बात यह है कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही खदान से यह स्टोन निकलता है, जो इसे अत्यंत दुर्लभ बनाता है.
रूबी लाइट स्टोन: इस स्टोन शो में रूबी लाइट स्टोन भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. लाल रंग के इस चमकदार स्टोन की कीमत करीब 50 लाख रुपये है. कारोबारी मोनू विजय का कहना है कि उनके पास पिछले 10 सालों से यह स्टोन सुरक्षित है. अपने आकर्षक लाल रंग, शानदार चमक और मजबूती के कारण यह रत्न आभूषणों के साथ-साथ रत्न कारोबार में भी खास पहचान रखता है. इसका इस्तेमाल अंगूठी, पेंडेंट और अन्य आभूषण बनाने में किया जाता है. दुनिया में रूबी के प्रमुख स्रोतों में मोजाम्बिक एक ऐसी जगह है, जहां से बेहतरीन क्वालिटी का रूबी लाइट स्टोन निकाला जाता है.
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