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टाइगर रिजर्व में मिली दुर्लभ उड़न गिलहरी, हवा में तैरकर करती है सफर, जानिए क्या है खासियत

रायपुर : छत्तीसगढ़ के जीव अभयरण्यों में वन्यजीव की नई प्रजातियां निकलकर सामने आ रही है. शिकारियों पर शिकंजा और वन्यजीवों के प्रति सकारात्मक सोच इसकी बड़ी वजह मानी जा रही है.इसी कड़ी में सीतानदी उदंती टाइगर रिजर्व में इंडियन जायंट फ्लाइंग स्क्विरल मिली है.जिसे भारतीय उड़न गिलहरी के नाम से जाना जाता है. ये गिलहरी एक दुर्लभ और निशाचर जीव है.जिसका मुख्य आवास घना जंगल होता है. रिजर्व क्षेत्र में वन भ्रमण के दौरान दुर्लभ इंडियन फ्लाइंग स्क्विरल (भारतीय उड़न गिलहरी) दिखाई दी. इस दुर्लभ जीव की मौजूदगी को वन संरक्षण और जैव विविधता संवर्धन के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है.

संरक्षण प्रयासों का सकारात्मक परिणाम

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में राज्य सरकार वन्यजीव संरक्षण और प्राकृतिक आवासों के संवर्धन के लिए लगातार कार्य कर रही है. वन विभाग जंगलों की सुरक्षा, वन्यजीवों के संरक्षण और जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास कर रहा है. इसका ही परिणाम है कि उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व दुर्लभ वन्यजीवों के लिए सुरक्षित आश्रय स्थल बनता जा रहा है.

हवा में तैरकर करती है सफर (Etv Bharat)

क्या है उड़न गिलहरी की विशेषता ?

इंडियन फ्लाइंग स्क्विरल वास्तव में पक्षियों की तरह उड़ती नहीं है. इसके आगे और पीछे के पैरों के बीच विशेष झिल्ली होती है, जिसकी मदद से यह एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक आसानी से हवा में उछलते हुए लंबी दूरी तय करती है. जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो ये हवा में तैर रही हो.इसी वजह से इसका नाम उड़न गिलहरी पड़ा है.

रात में रहती है सक्रिय

उड़न गिलहरी एक निशाचर जीव है, जो दिन में पेड़ों के खोखलों में आराम करती है और रात के समय भोजन की तलाश में बाहर निकलती है.उड़न गिलहरी केवल घने और प्राकृतिक रूप से सुरक्षित जंगलों में ही पाई जाती है. इसलिए इसका दिखाई देना इस बात का संकेत है कि उदंती- सीतानदी टाइगर रिजर्व का वन क्षेत्र जैव विविधता और पर्यावरणीय संतुलन की दृष्टि से समृद्ध है.